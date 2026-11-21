球界屈指のエースとして沢村賞やMVPにも輝いた右腕が、減額制限を大幅に超える条件提示を受け、自ら自由契約を選択。長年在籍した球団を離れ、新天地へ移る決断を下した。［1/6ページ］

大幅減俸を受けて選んだ自由契約

金子千尋

[caption id="attachment_300583" align="alignnone" width="1200"] オリックス時代の金子千尋【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投左打

・生年月日：1983年11月8日

・経歴：長野商 - トヨタ自動車

・ドラフト：2004年ドラフト自由枠

・NPB通算成績：387登板、130勝94敗、5セーブ、8ホールド、防御率3.08

オリックス・バファローズのエースとして活躍した金子千尋は、大幅な減俸提示を受けた2018年オフ、自ら自由契約を申し入れてチームを退団した。

2004年ドラフトの自由獲得枠でオリックスに入団し、2008年に自身初の2桁となる10勝をマーク。同年の2位躍進に貢献した。また、2010年には自己最多の17勝を挙げ、最多勝に輝いた。

2014年は16勝5敗、防御率1.98を記録。最多勝と最優秀防御率の2冠に加え、MVP、沢村賞を受賞するなど、球界屈指の投手に上り詰めた。

ただ、翌年以降はやや成績が落ち込み、2018年はわずか4勝に終わった。同年オフ、減額制限を大幅に超える減俸を提示され、自由契約を選択。押しも押されもせぬエースが、まさかの形でオリックスを離れた。

翌年からは北海道日本ハムファイターズでプレー。日本ハムでは4年間プレーし、2022年で現役を引退した。

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