







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースについて、シンシナティ・レッズのエリー・デラクルーズ内野手をトレードで獲得する案が浮上している。すでに強力な打線を誇る中、24歳のスター遊撃手を加えれば、攻撃力だけでなく内野全体の配置も大きく変えられる。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のリカルド・サンドバル記者が11月18日（日本時間19日）に言及した。



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ドジャース打線には大谷翔平選手、フレディ・フリーマン内野手、ムーキー・ベッツ内野手、カイル・タッカー外野手らオールスターやMVP経験者が並ぶ。それでもデラクルーズを加えることができれば、打線をさらに一段階引き上げられるだろう。



現在はベッツが遊撃手、トミー・エドマン内野手が二塁手を守っているが、デラクルーズを獲得した場合はベッツを二塁手へ移すことが可能になる。そうすればベッツの負担が減り、攻撃面で再びエリート級の力を発揮する助けになる可能性がある。



一方、エドマンはユーティリティー選手として複数のポジションを担う役割へ移ることが想定される。



注目の集まるドジャースとデラクルーズの動向について、サンドバル氏は「大谷、デラクルーズ、ベッツ、フリーマン、タッカー、ウィル・スミス捕手を擁する打線を相手にするのは、相手投手にとって悪夢のようなシナリオだ。デラクルーズのパワー、スピード、運動能力は、すでに豪華なドジャースの戦力にさらなる厚みを加えることになる」と言及した。



すでに数多くのスター選手を擁するドジャースだが、今季はリーグ優勝決定シリーズでミルウォーキー・ブルワーズに4連敗を喫してしまった。そのため、今オフもデラクルーズのような超大型選手の獲得に動くことは十分に考えられるだろう。











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