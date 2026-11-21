寒くなると外出が減り、家で過ごす時間が長くなります。そのような中、退職後、仕事の予定もなくなると、「今日は何をしよう」「気付けば誰とも話していない」と感じる日もあるでしょう。年金を中心に暮らしていれば、楽しみのための出費も気になるところです。

でも、お金をかけなくても、日々の楽しみはつくれます。今回は、家でできることと近所でできることを組み合わせた、お金をかけずに、あるいは少ない出費で楽しめる冬の過ごし方を6つご紹介します。

◆冬を楽しむ方法1：図書館で、気になっていた本や雑誌を読む

図書館は、お金をかけずに楽しみを探せる身近な場所です。小説だけでなく、料理、旅行、歴史、園芸など、気になる分野の棚をのぞいてみましょう。

「読書は苦手」という人なら、写真の多い本や雑誌から入るのもよいでしょう。旅行の本で行ってみたい場所を探したり、料理の本から一品選んだりすると、家に帰ってからの楽しみにもつながります。

図書館によっては、DVDの貸し出しや映画上映会、読書会なども行っています。地元の図書館の案内を確認してみましょう。

◆冬を楽しむ方法2：晴れた日は、近所で「今日の1枚」を探す

散歩に小さな目的を加えると、いつもの道でも楽しみが生まれます。冬の花、庭先の実、鳥、空の色など、写真の「今日の一枚」を探して歩いてみてはいかがでしょうか。

スマートフォンで撮影したり、帰宅後に「今日は赤い実を見つけた」と1行だけ書いたり。記録が増えていくと、季節の移り変わりや、自分が心を引かれるものも見えてきます。

冬の低い日差しや、葉を落とした木々の姿など、この季節ならではの景色もあります。暖かい時間帯に歩き慣れた道へ出かけ、身近な風景に目を向けてみましょう。

◆冬を楽しむ方法3：気になっていたシリーズ作品を楽しむ

「いつか読もう」「時間ができたら見よう」と思っていたシリーズ作品はありませんか。家で過ごす時間が長い冬は、物語をじっくり楽しむよい機会です。

小説なら、アガサ・クリスティーの「名探偵ポワロ」シリーズや、高田郁さんの「みをつくし料理帖」シリーズなど。シニアの友人も「何度読んでも面白い」と話していました。図書館で借りれば、費用をかけずに読み進められます。

映像作品なら、見逃していた過去の大河ドラマを、好きな時代や俳優から選ぶのも楽しそうです。推理ものが好きなら、「ミス・マープル」や「金田一耕助」のシリーズはいかがでしょうか。同じ登場人物を追いかけたり、原作と映像の描き方を比べたりと、シリーズならではの楽しみがあります。

図書館のDVDや、すでに契約している動画サービスで見られる作品を探してみましょう。「夕食後に一話」「寝る前に一章」と、続きが気になる物語があれば、冬の毎日に楽しみが生まれます。

◆冬を楽しむ方法4：検定の問題を入り口に、自分の世界を広げる

世界遺産検定、スパイスに関する検定、漢字検定、ねこ検定など、検定にはさまざまな分野があります。公式サイトの例題や、図書館で借りた関連本を使って、気になる分野の問題に触れてみませんか。

世界遺産について知れば、旅先の歴史や建物に興味が湧き、スパイスを学べば、いつもの料理にひと工夫したくなるかもしれません。猫の行動について調べるうちに、身近な猫を見る楽しみが増えることもあるでしょう。

合格を目標にするほかに、興味の入り口として検定を楽しむ方法もあります。「こんなことが好きだったんだ」という発見が、次に読みたい本や、出かけたい場所につながります。問題をきっかけに知識を広げながら、新しい自分の一面を探してみてはいかがでしょうか。

◆冬を楽しむ方法5：公民館や地域施設の催しをのぞいてみる

公民館や地域施設では、展示や交流会のほか、暮らしを楽しむ講座が開かれていることもあります。コーヒーの淹れ方やハーブティーなど、家でのティータイムを豊かにしてくれる講座を探すのも楽しそうです。

自治体の広報紙や施設の掲示板、ホームページで、無料の催しや、材料費などの少額負担で参加できるものをチェックしてみましょう。

単発の講座なら、興味を持ったテーマで参加できます。何かを教わる楽しみに加え、同じことに関心を持つ人と話すきっかけにもなるでしょう。家に帰ってから習ったことを試せば、楽しみがさらに広がります。

◆冬を楽しむ方法6：電話や手紙、オンラインでつながる

離れて暮らす友人に、LINEなどで「最近どうしている？」とメッセージを送ってみませんか。最近見た映画や、散歩中に撮った写真を添えると、会話のきっかけにもなります。

ゆっくり話したくなったら、メッセージでお互いに都合のよい日時を相談しましょう。Google MeetやZoomなどのビデオ通話を使えば、遠くの友人とも顔を見ながら話せます。

それぞれ好きなお茶を用意して近況を語り合う「オンラインお茶会」なら、寒い日でも自宅で楽しめます。その際は、利用するサービスの無料枠や通信環境を確認しておきましょう。

手紙やはがきで季節の便りを送るのも、楽しみの1つです。相手を思い浮かべながら言葉を選ぶ時間や、返事を待つ楽しみが、冬の日々を彩ってくれるでしょう。

◆家での楽しみと、外へ出る予定を暮らしに

家ではシリーズ小説の続きを読み、晴れた日は写真を撮りながら図書館へ。地域の講座で教わったお茶を淹れて、友人との会話を楽しむ。身近なことを組み合わせると、1日の過ごし方にも変化が生まれます。

お金を使う予定がなくても、楽しみにする予定はつくれます。1人で物語に浸る時間も、誰かと言葉を交わす時間も、冬の暮らしを豊かにしてくれるでしょう。「明日は何をしよう」と思ったとき、少し楽しみになる。そんな自分なりの過ごし方を見つけましょう。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

文＝舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）