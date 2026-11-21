日本ハムからポスティングシステムを利用してMLB移籍を目指す伊藤大海投手（29）がシカゴを訪れたと現地時間20日、『ESPN』のホルヘ・カスティーヨ記者が報じた。

交渉については言及されていないものの、シカゴに本拠地を置く2球団が移籍先の候補として報じられている。2球団ともに先発ローテーションの再編が今オフの課題とされており、カブスは今永昇太、マット・ボイドら5人の先発投手が揃ってFAを迎えている。

ホワイトソックスはダスティン・メイを3年契約で獲得した一方、前日19日には今季9勝のデービス・マーティン、8月に途中補強のルイス・カスティーヨ両右腕をロッキーズにトレード放出。カスティーヨの来季年俸2275万ドルが浮いたため、更なる先発投手の獲得を狙っているという。

伊藤は2020年に日本ハムからドラフト1位指名を受け、NPB通算65勝をマーク。2024年に最多勝、昨季は沢村賞に輝き、侍ジャパンとしてWBCに2度参戦した実績を持つ。今季は26先発で10勝10敗、防御率3.18の成績だった。

伊藤は現地11月1日にポスティング公示され、45日間の交渉が解禁。しかし、今オフに予想されるロックアウト中も交渉期間は停止されないため、MLB機構と選手会による労使協定が失効する12月1日が実質的な期限となっている。