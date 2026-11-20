







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースは20日、伊原陵人投手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



伊原投手は智弁学園高から大阪商業大、NTT西日本を経て、2024年ドラフト1位で阪神に入団した26歳の左腕。



ルーキーイヤーの2025年は28試合に登板し、5勝7敗1ホールド、防御率2.29。110回を投げて81奪三振を記録し、チームのリーグ優勝にも貢献した。



2年目の今季は開幕から先発ローテーションの一角を担い、8試合で4勝2敗、防御率3.25をマーク。奪三振は36回で34個だった。



しかし8月に出場選手登録を抹消されて以降は、一軍での登板がなかった。



10月にはみやざきフェニックス・リーグで実戦に復帰し、高知・安芸での秋季キャンプにも参加した。



一軍通算では36試合で9勝9敗、防御率2.53となっている。



来季はプロ3年目。再び一軍のマウンドで白星を積み重ねられるかがカギとなる。

















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【了】