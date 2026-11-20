11月19日、東京・青山のOMAKASE青山ガーデンにて、ベントレー初の電気自動車（BEV）である「トルカル（Torcal）」のメディアプレビューが開催された。9月23日にイギリス・ロンドンで公開されたばかりのニューモデルが、早くも日本の地を踏んだことになる。

【画像】ベントレー初の完全電気自動車「トルカル」が日本デビュー（写真12点）

トルカルはコンチネンタルGT、フライングスパー、ベンテイガに続くベントレー第4のモデルラインとなる。ベントレーが掲げるのは”アーバンラグジュアリーSUV”という新たなカテゴリー。車名は、スペイン・アンダルシア地方の自然遺産「エル・トルカル・デ・アンテケラ」に由来する。

ボディサイズは全長5008mm、全幅2025mm、全高1677mm、ホイールベース3023mm。ロングホイールベースとショートオーバーハングが生む伸びやかなプロポーションは、ベンテイガとは明確に異なる、低く構えたシルエットを描く。最大5度の後輪操舵によって最小回転直径は11.1mに抑えられた。都市で日常的に扱う大型SUVとして、この数字が持つ意味は大きい。

パワートレインは前後に永久磁石同期モーターを配した4WD。標準モデルは821PS／1194Nmを発生し、0-100km/h加速は3.4秒。「S」はローンチコントロール作動時に888PS／1350Nmを発揮し、0-100km/hを2.9秒でこなす。ベントレー史上最もパワフルで、最も鋭い加速を誇る市販モデルである。

バッテリーは800V・ネット容量113kWhで、WLTPモードの航続距離は最大約600km。400kW級の急速充電器を使えば、10→80%の充電を約16分で終える。さらにベントレーとして初めてフルアクティブ・サスペンションを採用し、アンチロールバーに頼らずボディの傾きを制御する。

速さを誇示するのではなく、余裕として内に秘める。それがベントレー流のEVだ。メディアプレビューの場では「エフォートレス・パフォーマンス（余裕に満ちた性能）」、「マジックカーペット・ライド（魔法の絨毯のような乗り心地）」といったキーフレーズが繰り返し用いられていた。早く実車に乗ってみたい、と思わせてくれる。

EVで失われがちな「感性」の領域こそ、トルカルの真骨頂なのだろう。走行サウンド「ベントレー・ダイナミック・シンフォニー」は、ドラムやビオラ、ベースギターといった生楽器で制作され、V8のリズムを基調とする。ウインカーの作動音は、レザー工房でハンマーが革を叩く音を録音したものだ。

室内にはイギリスの老舗織物メーカー、フォックス・ブラザーズと共同開発した100%メリノウールのファブリックや、ウォールナットの端材とクラフトペーパーを最大1000層に重ねた「オンブレ・ウォルナット・バイ・マリナー」が新たに用意された。一方で、ローレット加工のダイヤルやブルズアイ・エアベントといった物理的な操作系もしっかりと残されている。デジタル化の波に「手触り」で応える姿勢が明快だ。

メディアプレビューでは、ベントレーモーターズのグローバル・マーケティング・ディレクター、ベン・ワッタム氏と、アジアパシフィック リージョナルディレクターのデイブ・ヘイター氏が挨拶に立った。

また、あらたにベントレーのグローバル・ブランド・アンバサダーに就任したばかりの藤原ヒロシ氏の姿もあった。

ハイライトとなったのが、トルカルのリード・エクステリア・デザイン・マネージャー、佐藤・ジョーダン・康裕氏によるトークセッションだ。ロサンゼルス出身、アートセンター・カレッジ・オブ・デザインで学んだ佐藤氏は、コンセプトカー「EXP 15」のデザインにも携わった人物である。

EXP 15で示されたリアの造形原則「プレスティージアス・シールド」は、トルカルにも受け継がれている。クルー本社から来日した佐藤氏は、ベントレーの外部クリエイティブディレクターを務める生沢舞氏とともに、トルカルのデザインに込めた思想を語った。

メディアプレビューの後、雑談のなかで佐藤氏に現行ラインナップのグリルや室内のメッキ調パーツに、プラスチックが使われている点について聞いてみた。佐藤氏は「私はエクステリアデザイナーで、インテリアは手掛けていない」と前置きしたうえで、この点は社内の会議でも議題にのぼっていると明かした。今後のベントレー車では、乗員の手が触れるパーツで金属の使用率が高まる見込みだという。クラフツマンシップを看板に掲げるブランドだけに、オーナーにとっては見逃せない話である。

また、デザインで最も苦労したのは、コンチネンタルTにインスパイアされたフロントのヘッドライトまわりだったそうだ。一方、極めて立体的なイルミネーテッド・ダイヤモンドグリルは、あっという間に描けあげたが「サプライヤーには苦労をかけたかもしれない」と笑っていた。デザイナーが一気に描き上げた造形を、量産品質で形にした作り手たちがいる。そう思って見ると、あのグリルの輝きも少し違って見えてくる。

ベントレーは「Beyond100+」戦略のもと、2035年からの完全電動化を掲げている。トルカルはその幕開けを告げるモデルであり、100年以上にわたって磨き上げてきた「ベントレーらしさ」の新しい答えが日本に上陸した。特筆すべきは、その反響だろう。なんとトルカルのMY2027の生産枠は、すでに完売しているそうだ。

文：古賀貴司（自動車王国） Words: Takashi KOGA (carkingdom)