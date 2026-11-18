UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA4第6節（最終節）が現地時間で17日に行われ、ポルトガル代表はアウェイでウェールズ代表と対戦した。

FIFAワールドカップ2026をベスト16で終えた後、ポルトガル代表はジョルジェ・ジェズス監督を迎え入れてリスタートした。UNL2026ー27では、ここまで4勝1敗を記録。9月から10月にかけて開催されたゲームは4戦全勝を記録しものの、現地時間で今月14日に行われた第5節では、ホームでデンマーク代表に1－4と大敗。既に準々決勝進出を決めてはいるものの、最後に連敗を喫してグループA4の戦いを終えるわけにはいかない。

一方で、ウェールズ代表はここまで1勝4敗と苦しい戦いを余儀なくされている。勝利を手にしたのは、第3節のノルウェー代表戦（○2－1）のみ。グループA4の戦いを最下位で終えることが確定しており、最終節を前に、リーグA／Bの昇降格プレーオフに進出することが決まっている。

そんな両チームが相まみえたゲームは、序盤の11分に動く。ポルトガル代表は敵陣での連続したハイプレスでウェールズ代表のビルドアップに対して圧をかけ、ジョアン・ネヴェスがボールを奪い取る。即座に横へ繋ぐと、ゴール前で前を向いたブルーノ・フェルナンデスが右足で豪快にシュートを叩き込み、ポルトガル代表が幸先良く先手を取った。

だが、ウェールズ代表も直後の13分に反撃。敵陣でのハイプレスでポルトガル代表のビルドアップを制限し、ロングボールをベン・デイヴィスが回収。敵陣中央で前を向いたルビン・コルウィルがスルーパスを送ると、抜け出したハリー・ウィルソンのシュートはGKディオゴ・コスタに阻まれたが、こぼれ球を拾ったコルウィルがボックス左から中央へ折り返し、最後はデイヴィッド・ブルックスが左足でねじ込んだ。

前半はこのままタイスコアで終盤へ向かったが、40分、ウェールズ代表が逆転に成功。自陣からの鮮やかなパスワークでポルトガル代表のプレッシャーをかわし、局面をひっくり返すと、ポルトガルの最終ラインを破ったソルバ・トーマスが冷静にGKとの1対1を沈めた。

しかしながら、前半はこのままでは終わらない。43分、左サイド大外の位置でレナト・ヴェイガからのパスを受けたフランシスコ・トリンコンが、縦への仕掛けからクロスボールを送ると、ゴール前で顔を出したペドロ・ネトがダイレクトで押し込む。ポルトガル代表が同点に追いついて前半を終えた。

後半に入ると70分、ポルトガル代表が再び前に出る。ブルーノ・フェルナンデスがロングパスで戦況の打開を試みると、1度は相手にクリアされたものの、セカンドボールにカルロス・フォルブスが反応。右サイドから中央へ持ち運び、左足を振り抜くと、狙い澄ました一撃がゴールに吸い込まれた。

直後の73分には、自陣でブレナン・ジョンソンに対してスライディングタックルを試みたペドロ・ネトが、2枚目のイエローカードを提示され、退場処分を受ける。ポルトガル代表は10人の状況で終盤を過ごしたが、1点のリードを手放すことはなく、試合はこのままタイムアップを迎えた。

先の通り、ポルトガル代表は首位で準々決勝へ進出。準々決勝の組み合わせ抽選会は、今月20日に予定されている。

【スコア】

ウェールズ代表 2－3 ポルトガル代表

【得点者】

0－1 11分 ブルーノ・フェルナンデス（ポルトガル代表）

1－1 13分 デイヴィッド・ブルックス（ウェールズ代表）

2－1 40分 ソルバ・トーマス（ウェールズ代表）

2－2 43分 ペドロ・ネト（ポルトガル代表）

2－3 70分 カルロス・フォルブス（ポルトガル代表）

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