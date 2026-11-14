有吉弘行「うれしい悲鳴よりパニクっちゃって（笑）」出演する園芸番組のイベントが予想以上の大盛況で驚き「会場から駅まで行列が…」

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。11月のアシスタントはタイムマシーン3号の山本浩司とアルコ＆ピースの平子祐希です（この日は山本が欠席のため、マシンガンズの西堀亮が代理出演しました）。11月8日（日）の放送では、最近おこなった番組イベントの反響を語りました。

◆初のイベントが意外な大盛況!?

この日、有吉は「夢が咲く 有吉園芸 ～Road to start a garden shop～」（BS朝日）の放送100回を記念して、11月3日～8日に開催したイベント「有吉園芸店 KAGURAZAKA」について振り返り、「凄いことになって……予想だにしないくらいの人が来てくださった」と感謝を述べます。

イベントには、番組に出演する園芸の先生たちも参加したと言い、「すごい先生方が一堂に会するということで、会場から駅まで行列ができるくらい。だから、BS朝日の人はうれしい悲鳴というよりパニクっちゃって（笑）」と、予想を上回る盛況ぶりだったことを明かします。

同番組にも出演し、今回のイベントにも参加していた西堀は、会場で販売していたグッズについて触れ、「番組で作った園芸ハサミも、『これだけあれば大丈夫だろう』と思っていたら1～2日で売り切れちゃって。あの番組、人気がありますよ」と話します。

また、西堀によると、会場ではお笑いコンビ・納言の安部紀克さんも人気を集めていたようで、「（お客さんと）40枚くらい写真を撮ったらしいです。納言の安部がですよ!?」と驚きます。有吉もその話を聞いていたようで、「人柄がいいみたいで、先生方と飯に行ったり、お客さんともいっぱい写真を撮ったりして、丁寧な接客で好評だったと……そんな芸人って何なんだよと思うけどね」と苦笑いしつつも、安部さんの活躍ぶりを評価していました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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