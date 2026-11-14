スギちゃんも注目！「誰が佐藤水菜を倒すか」2026年最後のガールズGI「競輪祭女子王座戦」を徹底解説

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保がパーソナリティを務め、リスナーのみなさんと「社会人の働き方・生き方」を一緒に考えていくTOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。明日への狼煙（のろし）を上げる“ラジオの中の会社”をコンセプトに、さまざまな話題を届けています。

11月から初めての人にもわかりやすく競輪の魅力を伝える「スカロケ競輪部」が、1ヶ月限定で復活。11月9日（月）の放送では、ワイルド部員・スギちゃんとサンケイスポーツ競輪担当記者でスカロケ競輪部・顧問の秋田ガラパゴス麻子さんがゲストに登場。「第4回 競輪祭女子王座戦」の見どころや注目選手、レース予想について話を伺いました。

◆「競輪祭女子王座戦」の注目選手と見どころは？

11月18日（水）から23日（月）にかけて開催される「第68回 朝日新聞社杯競輪祭」と「第4回 競輪祭女子王座戦」。スカロケ競輪部では、全4回にわたって本大会を特集します。今回は、2026年最後のガールズGIレースとなる「第4回 競輪祭女子王座戦」に注目しました。

解説の秋田さんに大会の見どころを伺ったところ、「28人のトップ選手がスピードバトルを展開します」と説明。優勝者には、年末の大一番「ガールズグランプリ2026」への出場権が与えられます。また、レース以外にも注目したいのが小倉競輪場ならではの演出です。ドーム型の競輪場を生かし、祭りをテーマに音と光で会場を盛り上げるといいます。秋田さんは「屋根があるので非常に音もいいですし、レーザーでバンクの照明を落として演出するので、近未来的な感じです」と紹介します。

続いて、秋田さんが注目選手に挙げたのは佐藤水菜選手です。現在、年4回開催されるGIレースで8回連続優勝を達成。2025年には年間4つのGIすべてに加え、ガールズグランプリも制し、前人未到の「年間グランプリスラム」を成し遂げました。

今年も国内では負けなしという圧倒的な強さを見せている佐藤選手。10月の世界選手権での女子ケイリン3連覇は逃したものの、秋田さんは「圧倒的な脚力は佐藤選手の持ち味です。世界選手権で連覇できなかったからといって、日本での立ち位置が変わるわけではないので、今回も断然の優勝候補です」と太鼓判を押します。

一方、スギちゃんが予想したのは梅川風子選手でした。「誰が佐藤水菜選手を倒すかというレース」と見立てたうえで、対抗として名前を挙げます。梅川選手は怪我の影響で本調子ではない時期もありましたが、結果を残しながら8月頃から調子を上げてきました。さらに、2023年の第1回大会では優勝、2025年の第3回大会では準優勝と、競輪祭女子王座戦との相性も抜群です。

スギちゃんは「年末のガールズグランプリの上位7名に入るための賞金ランキングが、今ギリギリのライン。絶対にここは優勝しておきたいレース」と分析。年末の大舞台を見据えた勝負になると予想し、梅川選手を推します。秋田さんも「いいところを見ているなと思います。梅川選手は小倉競輪場と相性がいいので、狙って損はないですね」と評価します。「第4回 競輪祭女子王座戦」は、11月18日（水）から3日間、小倉競輪場でナイターレースとして開催されます。

◆競輪を好きになるきっかけはさまざま

続いて、リスナー社員から届いた「競輪にハマったきっかけ」に関するメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

スカロケ競輪部の期間限定復活おめでとうございます。先週はスカロケから久しぶりにお2人の懐かしい声や掛け合い、そして本部長と秘書を交えた4人の絡みが聴けて、一気にテンションが上がりました。

私は普段の生活で競輪とは無縁だったのですが、ガラパゴス麻子さんがイケメン選手を紹介するたびにスマホで検索して、『こんなイケメンがいるのか』とチェックしていました。不純な動機ですが、それをきっかけに選手のバックグラウンドや予想分析に引き込まれ、的中したときは大喜びしています。

このメッセージに、出演者一同から「ありがとうございます！」と感謝の声が上がります。やしろ本部長は「きっかけって何でもいいじゃないですか。イケメンだろうがなんだろうが、それで買ってくれて、しかも勝利を収めていると」とコメント。秋田さんも「競輪に興味を持ってもらって嬉しいですね」と喜びを伝えました。

今回のレースや競輪についての詳しい情報は、競輪選手・レース情報メディア「けいりんマルシェ」で確認できます。なお、競輪・オートレースの売上の一部は、機械工業の振興や社会福祉などに役立てられています。

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X：@Skyrocket_Co