現役時代にマンチェスター・ユナイテッド一筋でプレーした元イングランド代表DFガリー・ネヴィル氏が、新指揮官に就任することが決定したマウリシオ・ポチェッティーノ監督に成功を収めるために鍵になることを主張した。13日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

プレミアリーグ発足以降、クラブワーストとなるリーグ戦8試合未勝利で、降格圏内の18位に低迷しているマンチェスター・ユナイテッドは、12日にマイケル・キャリック監督を解任すると、翌13日に後任としてポチェッティーノ監督を招へいすることを発表した。

アメリカ代表での残り2試合を指揮した後の18日からマンチェスター・ユナイテッドを率いることになったポチェッティーノ監督を以前から高く評価しているG・ネヴィル氏だが、「マウリシオ・ポチェッティーノには就任にあたっていくつか準備してきたことがあるはずだ。また、契約面でも自分自身を守るような条件を盛り込んでいることを願う。そうしなければならない状況だからだ」と語りながら、低迷しているチーム状況を大きく改善するためには同監督の力で戦力を大幅に入れ替える必要があることを主張した。

「彼は間違いなく、多額の補強予算が必要だと伝えているはずだ。今シーズン、マンチェスター・ユナイテッドを本来あるべき姿に少しでも近づけるためには、すぐにでもディフェンダーの補強が必要だろう」

「もう一つ重要なのは、彼が選手補強の主導権を確実に握ることだ。この夏に行われた補強が、クラブに求められる水準を大きく下回っていたことは明らかだからだ。彼はやって来て、自分自身を守らなければならない。それも、彼が一緒に働くことになる人々から身を守る必要があるのだ。彼らは今、まさに彼を雇用しようとしている当事者なのだからね」

「彼はクラブの主導権を自ら握り、自らの手で運命を切り拓かなければならない。結果を自分自身でコントロールし、1月の移籍市場では守備陣の強化に、そして来夏には中盤と前線の強化に充てるための資金を、確実かつ断固として確保する必要がある」

さらに、G・ネヴィル氏は「今シーズンのユナイテッドの中盤を見た限り、十分な実力があると思えるのはコビー・メイヌーだけだ。守備陣は全面的に作り直す必要があるし、センターフォワードも必要だ」と現在の戦力が不十分であることを指摘しながら、本来のあるべき姿に戻るためには10人前後の新戦力が必要であると語った。

「正確な人数は分からないけど、ゴールキーパーのバックアップも必要だと言えるかもしれない。私の見立てでは、まだ断定はできないけど、守備陣に5〜6人、中盤に2〜3人、ゴールキーパーが1人、そしてセンターフォワードが1人といったところだろうか。つまり、入れ替えるべき選手は10人ほどになるということだ」

「リサンドロ・マルティネスも、本来ならスポーツディレクターが夏の間にもっと選手を補強しておくべきだったと語っていた。つまり、選手たち自身もそのことを理解しているということだ。マウリシオ・ポチェッティーノは経験豊富で、クラブの運営の仕方を熟知している。長年にわたってマンチェスター・ユナイテッドの試合を何度も見てきた彼なら、チームの現状についてかなり明確な見通しを持っているはずだ。彼は何をすべきか分かっているはずだ」