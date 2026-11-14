エリザベス2世を警護した歴史的なポルシェ924｜UAE警察車両のレストアが完了

アラブ首長国連邦の自動車史において重要な役割を果たした警察車両であるポルシェ924を、ポルシェ・センター・アブダビ＆アルアインがレストアした。この924は1979年、エリザベス2世が建国から間もないUAEを初訪問した際、アブダビ警察が警察車両として初めて導入したスポーツカーである。

【画像】アブダビ警察の歴史的に重要なポルシェ924のレストアが完了（写真12点）

「ポルシェ924は、アブダビ警察の歴史と車両フリートの発展において重要な一章を象徴するものです」と、アブダビ警察の警察遺産部門責任者であるアリ・アル・ハマディ中佐は述べている。「この車を修復することで、この時代との具体的な繋がりを維持し、その物語を未来の世代に伝えることができます。この歴史的な車両をかつての姿に戻すプロジェクトにおいて、ポルシェ・センター・アブダビ＆アルアイン、そしてアリ＆サンズ・ホールディングと協力できることを嬉しく思います」

車両をレストアするにあたっては、車両本来の個性と歴史価値をできる限り維持することが重要視されたという。プロジェクトチームは当時の姿に戻すために徹底した復元作業を実施した。警察のマークについては、現代的なラッピングやステッカーを使用するのではなく、当時と同じ塗装による表現で再現するなど、歴史的資料としての価値を損なわないよう配慮されている。

今でこそアラブ首長国連邦はスポーティーな高性能車両を警察車両として導入していることで知られているが、半世紀近く前にすでにこのポルシェ924はその先駆けとなっていたのだ。UAEの自動車文化と警察史を保存する取り組みとしても注目に値するこの924は、レストア完了後、歴史的建造物であるアル・マクタ博物館でアブダビ警察へ正式に返還された。一般向けにも、2026年11月に開催されるポルシェイベント「Icons of Porsche」で披露される予定で、イベント終了後はアブダビのアル・マクタ博物館に収蔵されるという。