テレビ朝日系列は11月14日（土）18時30分から、シンガポール・ナショナルスタジアムで開催される日本代表対ブラジル代表の一戦を生中継する。

日本代表は2025年10月にブラジル代表から歴史的な初勝利を挙げ、2026年6月のFIFAワールドカップでは惜敗。今回は約4カ月ぶりの再戦となり、過去13カ月で3度目の対戦が実現する。AFCアジアカップサウジアラビア2027の開催延期に伴い、17日に行われるパラグアイ代表戦が、森保一監督にとって日本代表を率いる最後の試合となることが決定。ブラジル代表戦は、森保ジャパンのラスト2試合の初戦となる。

中継では、シンガポールの現地から松木安太郎氏と内田篤人氏がダブル解説を担当。実況は寺川俊平アナウンサーが務める。東京スタジオには矢部浩之、影山優佳、柿谷曜一朗が出演し、三谷紬アナウンサーの進行のもと、注目の一戦を盛り上げる。

松木安太郎 コメント

先制点を取れるかどうかが、この試合では非常に重要なポイントになると思います。そのためにも、相手に先制点を与えないという意味で、鈴木彩艶選手の活躍に期待したいです。今回は両国ともに、新しいチームづくりに取り組んでいるタイミングなので、いわば“新生チーム”同士の戦いになります。とはいえ、ブラジルが世界最高峰のチームであることは間違いありません。日本が良いコンディションでチャレンジすることで、今の日本の立ち位置や現状を確認できる試合になると思います。試合の勝敗だけではなく、次のワールドカップ、そして“新しい景色”に向けて、今の日本に何が足りないのかを知り、現在の課題に対して、やるべきことをどれだけ遂行できるのか。そのあたりにも目を向けて、楽しんでいただきたいです。

内田篤人 コメント

日本は、前回と同じように、引いて守るというよりは、中盤のゾーンでボールにしっかりアタックしていくと思います。ショートカウンターが日本の特徴であることはブラジル側も分かっているので、お互いに攻守の切り替えが非常に重要で、勝敗を分けるポイントになると思います。期待する選手は鈴木唯人選手です。スタメン出場でも途中出場でも推進力があり、ボールを前に運ぶ力があります。上田綺世選手のようなターゲットがいない分、別の方法でタメをつくれるかが重要です。その役割を担う鈴木選手の仕事が重要になると思います。今回は、日本とブラジル、両国にとって中立地となるシンガポールでの開催です。フェアな舞台で戦えることも大事ですし、森保監督の集大成を見せてほしいです。

矢部浩之 コメント

スコアや試合展開がどのような状況でも、攻める姿勢を崩さないことが勝利のポイントだと思います。期待する選手は佐野海舟選手です。彼にはボールを奪い切る力があり、インターセプトからゴール、あるいはゴールにつながるチャンスを多くつくることができるからです。ワールドカップの借りを返す戦いを期待しています。サッカーファンの皆さん、再びブラジル代表と戦えることに興奮しながら、日本代表の勝利を信じて一緒に応援しましょう！

柿谷曜一朗 コメント

自分たちの時間をどれだけ長く保てるかがポイントだと思います。奪ったボールを大切にしながら、相手を動かして攻めること。日本がボールを持つ時間を増やし、ブラジルが攻撃する時間を減らすことで、相手にスキルを発揮させないことが大事です。守るだけでなく、自分たちで試合の流れをつくることが、勝利につながると思います。特に期待するのは南野拓実選手です。ワールドカップのブラジル戦では、ピッチに立って力を発揮する機会がありませんでした。出場した選手とは、また違う悔しさがあったと思います。だからこそ今回は、「自分がいたら」という思いを、実際にピッチで表現してくれることを期待しています。ワールドカップでの悔しさを、選手たちはそれぞれのクラブで成長する糧にしてきたと思います。新戦力にも、自分たちの力で新しい歴史をつくるという思いがあるはずです。もう一度ブラジルに挑む日本代表を、ぜひ皆さんの声で後押ししてください！

影山優佳 コメント

日本が主体的にプレーする時間をどれだけ増やせるか、そしてワールドカップから短期間ながらも、どのような「変化」を示せるかがポイントだと思います。特に期待するのは中野就斗選手です。豊富な運動量とスピードを生かした攻守の切り替え、縦への推進力が魅力です。ブラジルの強力なサイドアタッカーに対して、どこまで粘り強く対応できるかに注目しています。また、南野拓実選手の復帰も大変うれしいニュースです。世界一という頂に手をかけるためには、強気な戦い、そして勝ちにいく戦いが必要だと思います。全身全霊で戦う日本代表に向けて、みんなでユニフォームを着て、テレビやスマートフォンを通じて声援を届けられたらうれしいです！