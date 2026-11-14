ドイツ代表MFブラヤン・グルダ（ライプツィヒ）が、フル代表デビュー戦でゴールを決めた喜びを口にした。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。

UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA2第5節が13日に行われ、ドイツ代表はセルビア代表と対戦。3分にオウンゴールで先制すると、14分にフロリアン・ヴィルツが追加点を挙げた後、50分にはハーフウェイライン手前からドリブルで駆け上がったグルダがそのままペナルティアークから左足を振り抜いて3点目を決めた。その後、50分に1失点を喫したが、試合はこのまま終了し、3－1で勝利を飾っている。

今年2月にブライトンからライプツィヒにレンタル移籍で加入し、今季公式戦13試合出場で2ゴール5アシストを記録している現在22歳のグルダは、セルビア代表戦に先発出場したことで、ドイツ代表でのフル代表デビューを果たした中で記念すべき初ゴールも記録することに成功している。

嬉しいデビュー戦で86分までプレーしたグルダは試合後、ドイツメディア『RTL』で「トレーニングの段階から、もしかしたら先発で出場するかもしれないという予感はあった」と語りながら、次のように喜びを口にしている。

「その後、（ユルゲン・クロップ）監督と少し話す機会があり、大きな自信を与えてもらった。ずっと笑顔が止まらない。本当に嬉しい。僕にとっても、家族全員にとっても、夢が叶った瞬間だ」

また、自身の代表初ゴールの場面についてグルダは「ジョ（ジョシュア・キミッヒ）がパスをくれた。ファーストタッチで中央へ持ち込んだら、そこには大きなスペースが空いていたから、これを活かさない手はないと思った。相手がマークについていなかったので、そのチャンスをそのまま利用した形だった」と振り返っている。

【ハイライト動画】ドイツ代表デビューのグルダが圧巻の初ゴール