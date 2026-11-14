「書くことで自分の内面が見えてくる」ヒマラヤ大聖者・ヨグマタ相川圭子が伝える心の整理法

TOKYO FMグループの「ミュージックバード」が制作し、全国のコミュニティFMで放送中のラジオ番組「目覚めの時間～ヨグマタ相川圭子のアセンションプリーズ」。ヨガ・瞑想の世界的第一人者で、数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークをはじめグローバルに活躍しているヨグマタ相川圭子が、アシスタントの田中真由香とともにより豊かに生きるための知恵や考え方を伝える番組です。今回の放送では、「書くことの大切さ」について語りました。

◆書くことで見えてくる自分の気持ち

毎年10月27日は、「文字・活字文化の日」です。スマートフォンやタブレットで文章を読む機会が増えた一方で、紙に文字を書く機会は少なくなっているのではないでしょうか。

本を数多く執筆している相川も、原稿の確認はパソコンでおこなうことが増えたと語ります。かつては手書きで原稿を執筆していましたが、パソコンの導入によって修正が格段に容易になったと振り返ります。その一方で、スタッフからは「筆跡そのものが大切な財産だから残してほしい」という声も寄せられているとのこと。今回はそんな相川に、田中が「文章を読み、書くこと」の魅力について聞きます。

相川は、手書きにはキーボード入力とは異なる意義があると考えています。「字を書く動作は筋肉を使うことで、脳に刺激を与えるのではないかと思うんです」と語り、一文字ずつ丁寧に手を動かす行為の価値に目を向けます。

また、文章を読む際も、ただ文字を追うだけでなく、紡がれた言葉をじっくり味わうことが大切だといいます。「『愛とはどういうことだろう』と思いを巡らせたり、そこからにじみ出てくる感覚まで味わったりすることで、詩が生まれるのかもしれません」。そう述べ、言葉を通じて思考を深める面白さを語りました。

書くことには、自身の考えや気持ちを整理する作用もあると相川は語ります。日常の会話では見落としがちな自身の性格や感情の機微も、文字に起こすことで見えてくるといいます。「心の中にさまざまな思いが詰まっているからこそ、書くにつれて次々と考えが湧き上がってくる。それらを言葉にしていくことで、自分の頭の中に何があるのかが初めて見えてくるんです」と説明します。

例えば、両親に対して自分がどのような感情を抱いているのかを書き出してみるのも1つの方法です。喜びや憎しみなど、普段は意識していない感情も、言葉にすることで客観的に整理しやすくなります。書き出す行為が、問題の本質を見極めたり、物事の優先順位をつけたりするきっかけにもなると紹介しました。

◆ありのままの感情を書き出してみる

では、実際に書くときには、どんなことを意識すればよいのでしょうか。

相川が大切にしているのは、うまく書こうとせず、感じたことをそのまま書き出すことです。「工夫しようとするとテクニックに走ってしまい、表現が屈折したものになる。ただ、感じたことを書くんです。お掃除と同じです」と説明します。

たとえ書き始めは否定的な感情ばかりが溢れてきたとしても、思いつくままに筆を進めるうちに、それまで見えなかった別の気持ちに気づくこともあるといいます。誰かに話を聞いてもらうのも1つの方法ですが、相川はそれだけでなく、自らの手で紙に書く習慣を持つことをすすめました。

さらに、パソコンで文字を入力することが増えた今だからこそ、手書きならではの利点もあります。相川は「パソコンでタイプしてばかりいると、漢字も忘れてしまいますからね」と指摘。いざ手書きしようとした瞬間に、ふと漢字が思い出せなくなる実感についても語りました。

日々の出来事や、ふと心に浮かんだ思いをノートに書き留めてみる。上手な文章にまとめようと気負わずに、感じたままをペンに託すことで、自分自身の心と静かに向き合う時間が生まれるのではないでしょうか。

＜番組概要＞

番組名：目覚めの時間～ヨグマタ相川圭子のアセンションプリーズ

放送日時：毎週日曜日 5:30～5:55

パーソナリティ：相川圭子、田中真由香（アシスタント）

番組Webサイト：https://musicbird.jp/cfm/timetable/aikawa/