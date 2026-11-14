U－21日本代表は現地時間13日、国際親善試合でU－21スペイン代表と対戦した。

大岩剛監督が率いるU－21日本代表は、2028年の開催を控えたリオデジャネイロ・オリンピック出場を目指す世代だ。今夏に行われた第20回アジア競技大会では、決勝で韓国の前に屈し、3大会連続の準優勝。今回は同大会終了後初の活動の機会で、スペインおよびエジプトへの遠征に臨む。第20回アジア競技大会を主力として戦った面々に加えて、A代表経験も誇る佐藤龍之介、塩貝健人、齋藤俊輔らも招集された。

対して、U－21スペイン代表は、昨年9月から今年10月まで行われたU－21欧州選手権予選で、グループステージを9勝1分けと無敗で駆け抜けた。U－21欧州選手権の本大会は、来年6月から7月にかけて、アルバニアとセルビアで共催される。現在は同大会に向けて着々と準備を進めている段階だ。

そんな両チームが激突する一戦は、スペイン・エストレマドゥーラ州のアルメンドラレホに位置する『エスタディオ・フランシスコ・デ・ラ・エラ』でキックオフ。立ち上がりの2分には、腕章を巻く塩貝健人が積極的にシュートを放つなど、U－21日本代表は積極的な試合の入りを見せる。直後の11分にはボックス内で塩貝健人からのスルーパスを呼び込んだ齋藤俊輔にシュートチャンスが到来したが、飛び出してきたGKブルーノ・イリバルネに阻まれた。

以降はU－21スペイン代表が主導権を握る。U－21日本代表は石井久継、齋藤俊輔が入る両ワイドを活用しながら反撃の糸口を探ったが、先手を取ったのはスペイン代表だった。

22分、U－21スペイン代表の陣内で前を向いたペイオ・カナレスが浮き球のロングボールを送ると、背走して対応した梅木怜は頭でバックパスを試みたものの、短くなったボールをアンヘル・アラルコンが狙う。ボールを奪うと、GKピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾を破る一撃を突き刺し、ホームチームが先手を取った。

失点直後には、大関友翔がケガの影響でプレー続行が不可能となり、代わって中島洋太朗が送り出される。続く35分には、再びU－21日本代表が自陣でのミスからピンチを迎える。右サイド大外でボールを受けた梅木怜が相手に囲まれ、アンヘル・アラルコンにボールを奪われる。GKピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾が飛び出すと、アンヘル・アラルコンは横パスを選択。最後はゴンサロ・ガルシアにシュートを打たれたが、喜多壱也が決死のカバーを見せて追加点を許さなかった。

大ピンチ直後の36分には、齋藤俊輔のピンポイントクロスから、中島洋太朗がフリーでヘディングシュートを放ったものの、枠には飛ばせず。前半は、U－21日本代表から見て1点ビハインドで終了した。

後半に入ると立ち上がりの49分、ボックス内をドリブルで切り裂いた齋藤俊輔が右足で狙ったが、GKブルーノ・イリバルネに反応され、シュートは弾き出される。U－21日本代表は後半最初のビッグチャンスこそ仕留めきれなかったが、後半序盤の時間帯はボールを握って攻撃の勢いを強めていく。

56分にはバイタルエリアで前を向いた齋藤俊輔が、強烈なミドルシュートを放ったが、またもGKブルーノ・イリバルネがビッグセーブ。59分には佐藤龍之介からのスルーパスでボックス内のスペースに飛び出した塩貝健人が、右足でGKの股下を狙ったが、GKブルーノ・イリバルネの鋭い反応に防がれた。

以降の時間帯もU－21日本代表が攻勢を強めていく。66分には、佐藤龍之介と石井久継に代えて、嶋本悠大と横山夢樹を投入。攻撃面の特徴が光る選手たちを送り出し、同点ゴールを狙っていく。78分には4枚の交代カードを切り、直後には左サイドから仕掛けた横山夢樹がフィニッシュまで持ち込む。83分には横山夢樹の仕掛けから、CFにポジションを移した嶋本悠大がクロスボールに飛び込んだが、わずかに合わない。

後半の45分間はU－21日本代表が試合を優勢に進めたが、GKブルーノ・イリバルネの牙城を崩す一撃は生まれない。すると終盤の89分、U－21スペイン代表がカウンターを発動。最後はハビ・エルナンデスからのスルーパスに反応したパブロ・ガルシアが、寄せてきた小杉啓太を冷静にかわし、左足でニア下を撃ち抜く。U－21スペイン代表がしたたかに追加点を奪い、試合を終わらせた。

試合はU－21スペイン代表が2－0で勝利。U－21日本代表は海外遠征の1戦目を黒星で終えた。

この後、U－21日本代表はエジプトの首都カイロへ移動し、現地時間17日に同エジプト代表との国際親善試合に臨む。

【スコア】

U－21スペイン代表 2－0 U－21日本代表

【得点者】

1－0 22分 アンヘル・アラルコン（U－21スペイン代表）

2－0 89分 パブロ・ガルシア（U－21スペイン代表）

【スターティングメンバー】

U－21日本代表（4－3－3）

GK：ピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾

DF：梅木怜（78分 森壮一朗）、市原吏音、喜多壱也、小杉啓太

MF：石渡ネルソン（78分 永野修都）、佐藤龍之介（66分 嶋本悠大）、大関友翔（23分 中島洋太朗）

FW：石井久継（66分 横山夢樹）、塩貝健人（78分 笹修大）、齋藤俊輔（78分 石橋瀬凪）

【ゴール動画】日本はミスから痛恨の先制点を許す