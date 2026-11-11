11日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』のブラジル代表戦を14日に控えた日本代表が、シンガポールでトレーニングを実施。第一子が誕生した板倉滉（ボルシアMG）が喜びのコメントを残した。

11月はシンガポールへと遠征している日本代表。ブラジル代表とは14日に、パラグアイ代表とは17日に対戦する。招集メンバー全員が揃った日本は、冒頭のみトレーニングが公開されることに。練習後、板倉がメディアの囲み取材に応じた。

同日、妻で女優の川口春奈さんが自身のインスタグラムのストーリーズで第一子誕生を発表。板倉は報道陣の祝福に「ありがとうございます」とコメント。父として初の代表活動となるが「より一層、責任もありますし。子どもが大きくなるまでプロでできるように頑張りたいなと思います」と、気持ちを新たに戦う姿勢を示した。

出産のタイミングや性別については明かさなかった板倉だが、すでに影響はあるという。「もうすでにパワーをもらっていますし、可愛くてしょうがない。さっきも言ったように、自分がプロでやっているというのを分かってもらえるぐらいまでは頑張らないとな、という気持ちはあります」と、プロサッカー選手として活躍を続ける大きなモチベーションになっているようだ。

すでに溺愛ぶりも見せる板倉は「もう可愛すぎますね、やばいです」と語りながらも、「いい意味でサッカーの方は色々難しいこともあるし、難しいシチュエーションではありますけど、やっぱりひとつ自分にパワーをくれる要素ではあるので、引き続き頑張りたいなと思います」と、日本代表としてプレーすることへの切り替えも当然忘れていない。

両親も第一子誕生を喜んでいたという板倉だが「まずは母子ともに健康で生まれてくるということが自分の中でも大事だったので、今本当に健康でいられているということに、まずは感謝したいなと思います」と、無事に出産を終えた川口さんへの気遣いを見せる一幕も。より一層責任感が増した板倉がどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、今回の2連戦に注目だ。