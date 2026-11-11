【開運】2026年11月12日（木）は金運アップの「寅の日」！ でも「不成就日」と重なる…やってはいけないことは？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする開運カレンダー。2026年11月12日（木）は、金運に縁があるとされる吉日「寅の日」。一方で、物事が成就しにくいとされる凶日「不成就日」も重なっています。この日の六曜や暦注、過ごし方のポイントを紹介します。2026年11月12日（木）は、金運に縁があるとされる吉日「寅の日（とらのひ）」です。一方で、物事が成就しにくいとされる凶日「不成就日（ふじょうじゅび）」も重なっています。「寅の日」は、十二支の寅（とら）にあたる日です。虎は「千里を行って千里を帰る」といわれることから、出ていったものが戻ってくるという意味合いを持ち、金運に縁起のよい日とされています。そのため、財布の新調や使い始め、旅行などによい日として親しまれています。お金に関することを見直したり、これからの資産管理について考えたりするきっかけにしてもよいでしょう。一方、この日は「不成就日」にもあたります。不成就日は、何事も成就しにくいとされる凶日です。結婚や開業、引っ越しなど、新しいことを始めるのは避けたほうがよいと伝えられています。吉日と凶日が重なる日の解釈はさまざまです。暦の考え方を気にする場合は、大きな契約や新しい挑戦など、日取りを選べる予定については慎重に検討するとよいでしょう。ただし、暦は日々の暮らしを心地よく過ごすための目安の一つ。凶日だからといって、必要以上に不安になることはありません。普段通りの生活を大切にしながら、落ち着いて過ごしましょう。この日の六曜は「先勝（せんしょう）」です。「先んずれば勝つ」という意味があり、午前中は吉、午後は凶とされています。急ぎの用事や早めに済ませたい予定は午前中に進め、午後は焦らず落ち着いて行動することを心がけるとよいでしょう。寅の日という金運に縁のある吉日と、不成就日が重なる2026年11月12日。暦の意味を参考にしながら、無理のないペースで一日を過ごしてみてはいかがでしょうか。