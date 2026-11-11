寒くなると、暖房やお湯を使う機会が増え、光熱費が気になるものです。国による夏の電気・ガス料金支援も9月使用分までで終わり、年金を中心に暮らす方にとって、冬の支出に備えておきたいところでしょう。

ただ、節約のために寒さを我慢して、体調を崩すことは避けたいものです。

エアコンは、日々の手入れ、使い方を見直すことで電力の無駄を減らせます。今回は、65歳以上の方や年金生活者が取り入れやすい、エアコン暖房を効率よく使うための工夫をご紹介します。

◆冬の電力消費で大きな割合を占めるエアコン

資源エネルギー庁によると、家庭の冬の1日の電気使用量は14.2kWhで、その内訳の上位をピックアップすると、次のとおりです。

・エアコンなど：約32.7％

・冷蔵庫：約14.9％

・給湯：約12.5％

・照明：約9.3％

エアコンなどの暖房器具が約3分の1を占めており、暖房の使い方は冬の節電で注目したいポイントです。

エアコンは、屋外の温度と、設定した室温との差を埋めるために働きます。この差が大きいほど、使う電力も多くなります。例えば、外気温35℃の日に室温を26℃にする冷房では、差は9℃です。

一方、外気温3℃の日に室温を25℃にする暖房では、差は22℃にもなります。さらに暖房は、屋外の空気から熱を集めて室内へ運ぶ仕組みのため、外が寒いほど熱を集めにくくなります。

そのため、設定温度だけに頼らず、暖かい空気を部屋全体に行き渡らせたり、熱を逃がしにくくしたりする工夫が大切です。

◆フィルターのほこりを取り除く

フィルターにほこりがたまると、空気が通りにくくなり、暖房の効率が下がります。冬の使い始めに確認し、使用中も2週間に1回程度を目安に手入れをしましょう。

基本は、取扱説明書に従ってフィルターを外し、掃除機でほこりを吸い取る方法です。水洗いできるものは、洗った後に十分乾かしてから戻します。自動掃除機能付きでも、ダストボックスなどの手入れが必要な機種があります。

高い位置の作業は、家族や事業者に頼みましょう。

◆室外機の周囲に、空気の通り道をつくる

エアコン暖房は、室外機で外の空気から熱を集め、室内へ運んでいます。室外機の周囲に植木鉢や荷物があると、空気の流れを妨げ、効率が下がる原因になります。前や周囲を片付け、取扱説明書に記載された空間を確保しましょう。

雪が降る地域では、吸込口や吹出口が雪でふさがれていないかも確認します。室外機が雪に埋もれると、空気が通りにくくなり、運転効率が下がります。使っている間は室外機をカバーで覆わず、空気が通る状態にしておくことが大切です。

◆風向きは下向き、風量は「自動」を活用する

暖かい空気は上にたまりやすいため、暖房の風向きは下向きにして、足元から暖めるのが基本です。目安は水平から60度以上の下向きです。温風が家具にぶつかっている場合は、風向きや家具の位置を調整し、部屋の奥まで届くようにしましょう。

設定温度は20℃を目安にし、寒いと感じたら、上げる前に風向きや窓まわりを見直してみてください。

風量は「弱」にしておくという方もいますが、「自動」設定のほうが効率的です。最初はしっかり風を送り、暖まったら風量を抑えるなど、エアコンが調整してくれます。風向きを自動制御する機種は、暖房用の自動設定も活用できます。

参照：政府広報「冬の光熱費・省エネのポイント」

◆窓から熱を逃がさず、足元の冷気を抑える

エアコンで暖めても、窓から熱が逃げると部屋は寒いままです。冬の暖房時、家の中の熱の約6割は窓などの開口部から逃げるとされています。日が当たる時間はカーテンを開け、夕方からは閉めて、取り込んだ暖かさを保ちましょう。

また、窓際で冷やされた空気は重いため、下へ流れて床沿いに広がりやすくなります。これが足元の寒さの一因です。厚手で床近くまで届くカーテンなら、窓際の冷えた空気が室内へ流れ込むのを抑えられます。冬支度として、いつも過ごす部屋から新しいものに取り替えてみるのも一考です。

さらに、手持ちのサーキュレーターがあれば、エアコンの対角線上に置き、天井方向に風を送る方法もあります。上にたまった暖かい空気を循環させ、上下の温度差を和らげます。

◆適度な外出、エアコンを使わない工夫

日中の暖かい時間帯に、無理のない範囲で散歩や買い物に出かけたり、図書館などを利用したりすることは、気分転換にもなります。家にいる間は、ひざ掛けや重ね着なども取り入れ、体を冷やさないようにしましょう。

◆「ちりも積もれば」の気持ちで、できることから

「エアコンをつけても寒い」と感じたら、フィルター、室外機、風向き、窓の順に確認してみましょう。空気の通り道や熱の逃げ道を整えることで、同じ設定でも過ごしやすくなる場合があります。これら一つひとつは小さな工夫ですが、冬の間続ければ積み重なります。

「できることはやっている」。そう思えるだけでも、お金への漠然とした不安は少し軽くなるものです。暖かく快適に過ごしながら、暮らしに合った工夫を、できる範囲で続けていきましょう。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

文＝舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）