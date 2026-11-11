再始動を発表した変態紳士クラブ、4年ぶりEP発売決定、YouTube企画もスタート

変態紳士クラブが、新作EP『ZIP ROCK STAR 2』を11月25日（水）にリリースすることを発表した。

今年の10月に待望の再始動を告知し、12月23日（水）には東京・豊洲PITにてワンマンライブ「変態紳士舞踏会 -Were Back-」の開催も決定するなど盛り上がりを見せる、HIPHOPとREGGAEをルーツに、ジャンルの垣根を越えて支持を集める3人組ユニット変態紳士クラブ。

2017年にリリースされた 1st EP『ZIP ROCK STAR』から約9年。弱さや後悔と向き合いながらも、仲間や大切な人とのつながりを支えに前へ進む姿が作品全体を通して表現されている本EP。約4年という月日を経ても、彼らの根底にある音楽への姿勢やスタイルは変わらない。自分たちらしさを貫きながら、再び3人で音楽を鳴らす。変わらないスタイルと、再び動き出す3人の音楽。『ZIP ROCK STAR 2』は、変態紳士クラブの新たな章の幕開けを告げる一作となっている。あわせて本作のジャケット写真とティザームービーも公開された。

また、3人の日常を届ける「THE 丸見え！変態紳士クラブ」企画も変態紳士オフィシャルYouTubeチャネルにてスタート。記念すべき第1回は再始動にかける思いを語ったインタビューとラーメン屋に向かう道中の軽快なトークと、ラーメンを味わうシーンが収録。今後も定期的に「THE 丸見え！変態紳士クラブ」の企画動画が公開される予定とのこと。

＜リリース情報＞

変態紳士クラブ

『ZIP ROCK STAR 2』

2026年11月25日リリース

https://ssfg.lnk.to/ziprockstar2

＜ライブ情報＞

変態紳士舞踏会 -We're Back-

2026年12月23日（水）

OPEN 18:00 / START 19:00

場所：豊洲PIT

チケット（料金）：

一般発売

オールスタンディング ¥7,000（税込）

*別途D代 ¥600

【受付期間】2026/11/7（土）12:00～2026/12/20（日）18:00

【受付URL】https://eplus.jp/hentaishinshiclub/