ワクワクコミュニケーションズが運営する恋愛マッチングサービス「ワクワクメール」は、サービス利用者240人を対象に、交際までの期間や恋人と出会った場所、これから出会いたい場所などを調査した。その結果、知り合ってから交際まで「3か月以内」という回答は70％に上った。

交際まで「3か月以内」が70％

交際までの期間は「1か月未満」が36％、「1～3か月」が34％で、合計70％が3か月以内だった。「3～6か月」は13％、「半年～1年」は6％、「1年以上」は11％。男女別でも3か月以内はそれぞれ70％で、全体と同じ割合だった。

出会った場所で関係の深まり方が違う「52％」

出会った場所によって、その後の関係の深まりやすさに違いがあると思うか聞くと、「とても違いがある」28％、「やや違いがある」24％で、合計52％だった。「どちらともいえない」は29％、「あまり違いはない」は12％、「まったく違いはない」は7％となった。

過去の出会いは「職場・学校」、女性はアプリ42％

これまでの恋人と最初に知り合った場所は、全体では「職場・学校」41％、「マッチングアプリ」35％が上位。男女別では「職場・学校」が男性45％、女性38％。「マッチングアプリ」は男性28％に対して女性42％と、14ポイントの差があった。

これから出会いたい場所1位は「マッチングアプリ」56％

これから恋人を探す場合に出会いたい場所は、「マッチングアプリ」が全体56％で最多。男性60％、女性52％と、いずれも半数を超えた。「飲み会・合コン」と「その他」が各18％、「趣味のサークル・習い事」と「職場・学校」が各15％で続いた。なお、調査対象がワクワクメール利用者である点には留意したい。

新しい出会いの不安1位は「相手の素性がわからない」52％

新しい人と知り合う場で感じる不安や抵抗では、「相手の素性がわからない」が全体52％で最多。次いで「自分から声をかけにくい」25％、「費用がかかる」24％だった。「費用がかかる」は男性30％、女性18％と12ポイント差があり、「周囲の目が気になる」は男性10％、女性19％だった。

調査概要

項目 内容 調査方法 インターネットアンケート（ワクワクメールのサービス内で実施） 調査対象 ワクワクメールを利用している240人 調査期間 2026年11月6日～11月7日 回答者数 Q1：227人、Q2：195人、Q3～Q5：240人 調査実施主体 ワクワクメール 調査会社 ワクワクコミュニケーションズ 備考 小数点以下を四捨五入しているため合計が100％にならない場合がある。各設問とも無回答を除いて集計

まとめ

今回の調査では、交際まで3か月以内だった人が70％を占めた。過去の恋人との出会いは「職場・学校」が最多だった一方、今後希望する出会いは「マッチングアプリ」が56％で1位に。ただし調査対象はマッチングサービス利用者であり、回答者属性を踏まえて結果を見る必要がある。新しい出会いでは「相手の素性がわからない」という不安も過半数に上った。