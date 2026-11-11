ワクワクコミュニケーションズが運営する恋愛マッチングサービス「ワクワクメール」は、サービス利用者240人を対象に、交際までの期間や恋人と出会った場所、これから出会いたい場所などを調査した。その結果、知り合ってから交際まで「3か月以内」という回答は70％に上った。
交際まで「3か月以内」が70％
交際までの期間は「1か月未満」が36％、「1～3か月」が34％で、合計70％が3か月以内だった。「3～6か月」は13％、「半年～1年」は6％、「1年以上」は11％。男女別でも3か月以内はそれぞれ70％で、全体と同じ割合だった。
出会った場所で関係の深まり方が違う「52％」
出会った場所によって、その後の関係の深まりやすさに違いがあると思うか聞くと、「とても違いがある」28％、「やや違いがある」24％で、合計52％だった。「どちらともいえない」は29％、「あまり違いはない」は12％、「まったく違いはない」は7％となった。
過去の出会いは「職場・学校」、女性はアプリ42％
これまでの恋人と最初に知り合った場所は、全体では「職場・学校」41％、「マッチングアプリ」35％が上位。男女別では「職場・学校」が男性45％、女性38％。「マッチングアプリ」は男性28％に対して女性42％と、14ポイントの差があった。
これから出会いたい場所1位は「マッチングアプリ」56％
これから恋人を探す場合に出会いたい場所は、「マッチングアプリ」が全体56％で最多。男性60％、女性52％と、いずれも半数を超えた。「飲み会・合コン」と「その他」が各18％、「趣味のサークル・習い事」と「職場・学校」が各15％で続いた。なお、調査対象がワクワクメール利用者である点には留意したい。
新しい出会いの不安1位は「相手の素性がわからない」52％
新しい人と知り合う場で感じる不安や抵抗では、「相手の素性がわからない」が全体52％で最多。次いで「自分から声をかけにくい」25％、「費用がかかる」24％だった。「費用がかかる」は男性30％、女性18％と12ポイント差があり、「周囲の目が気になる」は男性10％、女性19％だった。
調査概要
|項目
|内容
|調査方法
|インターネットアンケート（ワクワクメールのサービス内で実施）
|調査対象
|ワクワクメールを利用している240人
|調査期間
|2026年11月6日～11月7日
|回答者数
|Q1：227人、Q2：195人、Q3～Q5：240人
|調査実施主体
|ワクワクメール
|調査会社
|ワクワクコミュニケーションズ
|備考
|小数点以下を四捨五入しているため合計が100％にならない場合がある。各設問とも無回答を除いて集計
まとめ
今回の調査では、交際まで3か月以内だった人が70％を占めた。過去の恋人との出会いは「職場・学校」が最多だった一方、今後希望する出会いは「マッチングアプリ」が56％で1位に。ただし調査対象はマッチングサービス利用者であり、回答者属性を踏まえて結果を見る必要がある。新しい出会いでは「相手の素性がわからない」という不安も過半数に上った。