ワクワクコミュニケーションズが運営する恋愛マッチングサービス「ワクワクメール」は、サービス利用者240人を対象に、交際までの期間や恋人と出会った場所、これから出会いたい場所などを調査した。その結果、知り合ってから交際まで「3か月以内」という回答は70％に上った。

  • 交際までの期間は「3か月以内」が7割となった

    交際までの期間は「3か月以内」が7割となった

交際まで「3か月以内」が70％

交際までの期間は「1か月未満」が36％、「1～3か月」が34％で、合計70％が3か月以内だった。「3～6か月」は13％、「半年～1年」は6％、「1年以上」は11％。男女別でも3か月以内はそれぞれ70％で、全体と同じ割合だった。

  • 「1か月未満」と「1～3か月」を合わせると男女とも7割を占める

    「1か月未満」と「1～3か月」を合わせると男女とも7割を占める

出会った場所で関係の深まり方が違う「52％」

出会った場所によって、その後の関係の深まりやすさに違いがあると思うか聞くと、「とても違いがある」28％、「やや違いがある」24％で、合計52％だった。「どちらともいえない」は29％、「あまり違いはない」は12％、「まったく違いはない」は7％となった。

  • 出会った場所によって関係の深まりやすさに違いがあると考える人は52％

    出会った場所によって関係の深まりやすさに違いがあると考える人は52％

過去の出会いは「職場・学校」、女性はアプリ42％

これまでの恋人と最初に知り合った場所は、全体では「職場・学校」41％、「マッチングアプリ」35％が上位。男女別では「職場・学校」が男性45％、女性38％。「マッチングアプリ」は男性28％に対して女性42％と、14ポイントの差があった。

  • 過去の恋人との出会いは職場・学校が全体1位。マッチングアプリは女性42％

    過去の恋人との出会いは職場・学校が全体1位。マッチングアプリは女性42％

これから出会いたい場所1位は「マッチングアプリ」56％

これから恋人を探す場合に出会いたい場所は、「マッチングアプリ」が全体56％で最多。男性60％、女性52％と、いずれも半数を超えた。「飲み会・合コン」と「その他」が各18％、「趣味のサークル・習い事」と「職場・学校」が各15％で続いた。なお、調査対象がワクワクメール利用者である点には留意したい。

  • 今後の出会いの場ではマッチングアプリが全体56％で最多となった

    今後の出会いの場ではマッチングアプリが全体56％で最多となった

新しい出会いの不安1位は「相手の素性がわからない」52％

新しい人と知り合う場で感じる不安や抵抗では、「相手の素性がわからない」が全体52％で最多。次いで「自分から声をかけにくい」25％、「費用がかかる」24％だった。「費用がかかる」は男性30％、女性18％と12ポイント差があり、「周囲の目が気になる」は男性10％、女性19％だった。

  • 新しい出会いへの不安では「相手の素性がわからない」が52％で最多

    新しい出会いへの不安では「相手の素性がわからない」が52％で最多

調査概要

項目 内容
調査方法 インターネットアンケート（ワクワクメールのサービス内で実施）
調査対象 ワクワクメールを利用している240人
調査期間 2026年11月6日～11月7日
回答者数 Q1：227人、Q2：195人、Q3～Q5：240人
調査実施主体 ワクワクメール
調査会社 ワクワクコミュニケーションズ
備考 小数点以下を四捨五入しているため合計が100％にならない場合がある。各設問とも無回答を除いて集計

まとめ

今回の調査では、交際まで3か月以内だった人が70％を占めた。過去の恋人との出会いは「職場・学校」が最多だった一方、今後希望する出会いは「マッチングアプリ」が56％で1位に。ただし調査対象はマッチングサービス利用者であり、回答者属性を踏まえて結果を見る必要がある。新しい出会いでは「相手の素性がわからない」という不安も過半数に上った。