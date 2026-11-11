クロス・マーケティングは、全国の20～69歳の男女1,100人を対象に「間食に関する調査（2026年）」を実施した。間食の有無や食べたくなる時間帯、食べているもの、間食で得られる効果・メリット、気をつけていることを聞いている。

仕事や作業の合間にコーヒーとクッキーを楽しむイメージ

8割以上が平日・休日ともに間食

間食を「よくする」「ときどきする」と回答した人の合計は、平日82.4％、休日84.1％だった。特に50代女性は「よくする」が平日49.1％、休日54.5％と高い。一方、20代は男女ともに「まったくしない」が約4人に1人となった。

「14～15時台」に間食したい人が42.7％

間食したくなる時間帯は「14～15時台」が42.7％で最多。次いで「16～17時台」21.4％、「20～21時台」18.4％、「10～11時台」17.5％だった。50～60代では「14～15時台」が約半数に上る一方、20代では「間食をしたくなることはない」が29.1％で、年代による違いも見られた。

1位は「チョコレート・チョコレート菓子」48.6％

実際に間食している食べ物・飲み物を聞くと、「チョコレート、チョコレート菓子」が48.6％でトップ。「クッキー、ビスケット」と「せんべい、おかき、あられ」がともに38.3％、「コーヒー、紅茶、ココア」が37.5％、「ポテトチップス、コーンスナック」が36.4％で続いた。

「小腹を満たす」「気分転換」が間食のメリット

間食で得られる効果・メリットは、「小腹や空腹感を満たせる」36.6％が最多。「気分転換やリフレッシュができる」29.5％、「自分へのご褒美、楽しみになる」27.6％、「幸福感、満足感が得られる」26.6％と続く。一方、気をつけていることは「カロリーをとりすぎない」20.1％、「夜遅い時間に食べない」19.6％が上位だった。

調査概要

項目 内容 調査名 間食に関する調査（2026年） 調査手法 インターネットリサーチ（クロス・マーケティング セルフ型アンケートツール「QiQUMO」使用） 調査地域 全国47都道府県 調査対象 20～69歳の男女 調査期間 2026年11月6日～7日 有効回答数 1,100サンプル 実施 クロス・マーケティング 備考 調査結果は端数処理のため、構成比が100％にならない場合がある

まとめ

今回の調査では、8割以上が平日・休日ともに間食をしており、時間帯は「14～15時台」、食べ物は「チョコレート・チョコレート菓子」が最多だった。小腹を満たすだけでなく、気分転換や自分へのご褒美として間食を取り入れている人も少なくない。一方、カロリーや食べる時間への意識も見られた。