SANTAWORLDVIEWが語る「あの頃には戻れない」──批判を創作に変えた11曲の返答

「あの頃のSANTAが良かった」。アーティストが変化し続けるほど、そんな言葉が追いかけてくる。かつてLeon Fanourakisの「BOUNCE」への客演などで頭角を現したSANTAWORLDVIEWは、アルバム制作を重ねたのち、3rdアルバム『NICE TO KNEE YOU』（2024年）でジャズやソウルにも接近し、音楽的な可能性を大きく広げてみせた。その先に届けられた4thアルバム『Re:Views』は、意外にもラップの快楽に満ちた一枚だ。

鋭いフロウ、挑発的なリリック、思わず笑ってしまう言葉遊び。かつてのSANTAを彷彿とさせながら、そこには自らビートを手がけるようになった現在の彼だからこそ鳴らせる音がある。これは原点回帰なのか？ それとも、過去を乗り越えるための新たな挑戦なのか？ 興味深いのは、本作がリスナーから寄せられた数々の評価への「返答」として制作されたことだ。「あの頃に戻ってほしい」という声に耳を傾けながら、「もう戻れない」と告げる。その葛藤の先で彼が語ったのは、アーティストとリスナーが互いの存在を形づくるという関係性だった。他者の言葉は、表現者を傷つけることもあれば、新しい創作へと駆り立てることもある。『Re:Views』は、その両方を引き受けながら歩み続けてきたSANTAWORLDVIEWの現在地だ。

—今回のアルバム、結構意外でした。前作『NICE TO KNEE YOU』では、ブーンバップやジャズ、ソウルに接近しながら、内省的でポジティブなメッセージを打ち出していましたよね。今後はあの方向性をさらに深めていくのかと思っていたんですが、今回は一転して、ラップを前面に押し出した作品になっています。

SANTAWORLDVIEW：前作を出した後に、いろいろと思うことがあったんですよね。もちろん、あのアルバムをすごく支持してくれている人たちもいて、特に「BEGIN」や「Don't Worry」は今でも聴かれているし、ああやって人の背中を押せることに、自分も嬉しさを感じたんです。実はもう、『NICE TO KNEE YOU 2』みたいな楽曲も結構溜めてるんですよ。でも、今回は『Re:Views』というタイトルにした。いろんな視点という意味と、繰り返すという意味を込めていて。ガラケーの時代って、メールに返信すると件名に「Re:」がついてたじゃないですか。今、自分がやっている制作や活動も、ある意味では繰り返しだし、返信や返答でもある。リスナーの意見、マネージャーの意見、家族の意見。いろんな視点があって、それを俺なりに解釈して返答するよ、という意味で『Re:Views』にしたんです。その中でも大きかったのが、俺、エゴサーチをする方なんですよね。

—そうなんですね。

SANTAWORLDVIEW：結構しますね。そうすると、やっぱり「過去の方が良かった」とか言われるんです。たぶん2019年とか2020年、YamieZimmerとやってた頃のSANTAを指していて、またあれに戻ってくれ、みたいな。でも、戻れないじゃないですか。いくら頑張ったって、あの頃には戻れない。ただ、今は自分でビートも作れるようになったんで、あの頃に近いサウンドを作ることならできる。歌詞については、自分自身の価値観も変化しているけど、ちょっと攻撃的なものも作ってみようかなって。今のシーンに対して言いたいことも、少なからずあったので。結果的に、かなり高カロリーなアルバムになりましたね。

—「Re:Views」には、〈「お前はもうオワコン」 DMで来るReview〉というリリックもありました。

SANTAWORLDVIEW：「よう、オワコン。まだラップやってんのかよ」って、インスタでDMが来たんですよ。マジでそいつのDMのスクリーンショットを撮って、シングルのジャケットにして出そうかなと思いましたね（笑）。でも、よくよく考えてみると、これって励ましの言葉なんじゃないかなとも思って。本当に終わってたら、何も言ってこないじゃないですか。わざわざ「まだラップやってんのか」って言ってくるってことは、たぶんこいつ、俺のこと好きなんだなって。だから何も返さなかったんですけど、オワコンとか言われていても、諦めないで頑張り続ければ、またいつか振り向いてくれるんじゃないかなって。そうやってポジティブに捉えることにした。もちろん、DMが来たときはちょっとショックでしたけど。

—それはもう誹謗中傷ですよね。

SANTAWORLDVIEW：完全に振り切るためには、一回みんなを納得させたいなっていう気持ちもあった。まあ、本当は自分自身が納得したいんですけどね。いくら「戻れ」って言われても、もう戻れませんよって。一応あなたたちの意見を聞いて、音楽にしてみましたよってこと。これでまだ「戻ってない」と言うんだったら、もう戻れません、みたいな（笑）。ある意味、決別の意思ですね。

—最後のチャンスなわけですね。

SANTAWORLDVIEW：もう本当に最後ですね。わかってくれよ、みたいな（笑）。

「過去の自分」にどう向き合うか──ラップへの回帰とドーパミンの刺激

—今回のアルバムを作るうえで、現行のメインストリームのラップも結構聴いたり、参考にしたりしたんですか？

SANTAWORLDVIEW：そこは本当にちょこっとですね。最近はあんまりヒップホップを聴いてなくて。オルタナティブロックだったり、シティポップだったりをよく聴いてます。今、ピアノを弾いたりビートメイクをしたりしていると、そういうジャンルからすごく影響を受けるんですよ。今回は過去の自分に戻ってほしいという意見を結構主体にして制作していたので、だったら現行の音楽をそこまで聴く必要はないのかなって。特に自分でビートを作った6曲ぐらいに関しては、むしろちょっと古いような印象も自分では持っている。ただ、そこをラップで補えるんじゃないかなと。一方で、NEMLANDとやっているビートには、NEMLANDにしかできない世界観がある。だから、そっちは思いきり振り切ろうと思ってやりました。「DARE」「腰に乗る」「TATAKAi」なんて、特にそうですね。

—「TATAKAi」はすごいですよね。若返った気がします（笑）。

SANTAWORLDVIEW： ドパ専用です（笑）。ドパ曲を作ろうって。

—今作では「ドパガキ」というリリックも何回か出てきますね。

SANTAWORLDVIEW： びっくりしたことがあったんですけど。俺の弟、2個下なんですけど、YouTubeとかを本当にずっと2倍速で見てるんですよ。それを見て、ああ、これがもうザラなんだ、みたいな。そうなってくると、アルバムを一枚聴く集中力もたぶんないんだろうなと思うし、曲も2分台に短くなってきてるわけじゃないですか。あと、NEMLANDがポストしてたんですけど、SpotifyのEQをいじっているリスナーがいたらしくて。あるヒップホップリスナーが、ベースの部分だけをめちゃくちゃ爆上げしてたんですよ。もう音が割れてるんです。それを「めっちゃいい、これ！」みたいな感じで投稿していて。果たして、ここまで来るとEQやミックスをする意味があるんかなって思うわけです（笑）。ちょっと末期なんじゃないかなと。まあ、好みの問題だし、聴き方は人それぞれなので別にいいんですけど。ただ、考えてみると、自分が若かった頃も結構そうだったなって思う。トラップを聴いていて、「ブーンバップなんて眠てえ」みたいなことを言ってた記憶はあるんで。

—当時はドパガキだったのかもしれない（笑）。

SANTAWORLDVIEW： そう（笑）。だから、若さゆえのものなのかなと思う。

—ヒップホップってトレンドが重要だからこそ、年齢を重ねることの難しさもあると思います。最先端のトレンドからどう距離を取り、自分の道を突き進むか。そういう意味では、SANTAみたいに一回別の方向に行って、また戻ってきたというのは、珍しいケースかもしれません。

SANTAWORLDVIEW： 行ったり来たりしてますね（笑）。そう言われると、確かに俺はもうカメレオンみたいになっちゃってるなって感じます。今回はサンプリング主体のアルバムなんですけど、自分でピアノを弾いてビートを作るということも、まだまだやってみたいんですよね。これまでは自分のスキル的に、トラップ調だったり、808のベースやドラムパターンを使ったものだったり、そういう方向に寄りがちだったんです。

JIDとの共演で得た自信、Bonberoとの制作秘話

—JIDの来日公演でスペシャルゲストとして出演されたことも、ラッパーとして大きな経験だったんじゃないでしょうか。

SANTAWORLDVIEW：あれが決まったのって、ちょうどスタジオでレコーディングしていたときだったんですよ。終わってから「はあ、疲れた。タバコでも吸おう」と思ってたら、「SANTA、JIDのスペシャルゲスト決まったよ」って言われて。「へえ、誰なんですか？」って聞いたら、「SANTAだよ」って。「えっ、俺!?」みたいな（笑）。もちろん「よっしゃ！」ってなったんですけど、よく考えたら緊張しかないじゃないですか。嬉しさがギリギリ勝ってましたけど、緊張と本当にミリ単位でせめぎ合ってた。しかも、出演が決まったときにSNSで「なんでJIDのスペシャルゲストがSANTAなんだよ？ プロモーター頭おかしいだろ」みたいなことを言う人もいたんですよね。「いや、プロモーターまでディスんなよ！」と思って。結構ムカついたので、俺もちょっと反論しちゃって。でも、そのときにいろんな人が「全然SANTAでいいでしょ」とか、「めちゃくちゃ適任だと思うよ」って言ってくれたんです。それは結構、自信になりましたね。「SANTAの音楽性とJIDの音楽性には近い部分あるじゃん」って言ってくれる人もいて。ちゃんと聴いてくれてる人もおるんやなって、嬉しかったですね。

—実際、ライブではどういうことを意識しました？

SANTAWORLDVIEW：JIDって化け物じゃないですか。ライブがめちゃくちゃうまいんですよ。デンゼル・カリー（Denzel Curry）なんかを観てても思うけど、海外のラッパーって発声から違うなと思うし。ただ、その中で自分に任された役割は、あくまでもスペシャルゲストなんですよね。メインはJIDだし、お客さんは彼を観に来ている。だからこそ、「みんなJIDを観に来てるんだろ？ 俺はそのために会場を温めてるから、一緒に盛り上がってくれよ」みたいな感じでやりました。JIDは、ライブについて「良かったよ」って言ってくれた。俺自身、彼の音楽は昔から聴いていたし、ライブも観ていたので、「あのときはフロア側にいたけど、今日は同じステージに立たせてもらって、すごく光栄でした」って伝えましたね。

—海外のお客さんも多かったと思いますが、反応はどうでしたか？

SANTAWORLDVIEW：それで面白かったのが、すでにシングルで出していた曲もいろいろやったんですけど、一番盛り上がったのが今作に収録されている「腰に乗る」だったんです。そのときはまだ世に出ていない曲だったのに、一番盛り上がったんですよ。「未発表曲でここまで盛り上がることあるんや！」って。「じゃあ、この曲もう大丈夫やん！」みたいな（笑）。海外のお客さんも、「腰に乗る」のときだけはみんな一丸となって盛り上がってくれた。あれは達成感がありました。

—今作は、プロデューサーごとの役割がはっきりしていますよね。「腰に乗る」はNEMLAND、「TATAKAi」はNEMLANDとyakによるビートで、いずれもドーパミン重視（笑）。一方で、Xansei & Deczの「Go Outside!」はとてもダンサブルです。しかも、Bonberoが客演していることで、今回はラップアルバムなんだというメッセージもすごく伝わってくる。

SANTAWORLDVIEW：ボンちゃん（Bonbero）には、「一緒に曲をやりたい」ってDMを送ったんですよ。そしたら「あ、いいっすよ」って、一瞬で返ってきて。疾走感のある曲をやりたいよねっていう話をしていたんです。そしたらXanseiたちがすごくいいビートをくれて。いくつか候補があったんですけど、「この中だったらこれかな？」ってボンちゃんに聴いてもらったら、「あ、いいですね。俺もそう思ってました」って。それで、いざレコーディングするとなったときに、「フックは『Go Outside! Go Outside! Go Outside!』にしようと思うんだよね」って提案したんです。そしたらボンちゃんが「あ、見えました」って。そこから30分ぐらいで歌詞を書いて、レコーディングまで全部終わらせてくれた。「いや、全部見えすぎやろ！」って（笑）。

—みんな「Bonberoはめちゃくちゃ速い」って言いますよね。

SANTAWORLDVIEW：速いし、尋常じゃなくうまい。俺自身、最近はドラムンベースだったりジャングルだったり、そういう音楽も好きで聴いてるんですよ。ただ、それをヒップホップに落とし込むのは、自分のビートメイクではまだ難しくて。だから、Xanseiたちが適任だったし、めちゃくちゃいい曲になったなと思います。もっとMVが伸びていいと思うんですけど（笑）。

「せっせ」に宿る言葉遊び、背伸びをやめたラッパーの美学

—SANTAさんがセルフプロデュースした曲では、「せっせ」が素晴らしいと思います。2010年代のトラップをベースにしながらも、ノリ方が面白い。ラッパーのハードワークを「せっせ」という3文字で表し、反復していく。それがすごくラッパーらしい言葉遊びになっています。

SANTAWORLDVIEW：嬉しい！ これは日本語で遊べた、わりと稀有な例ですね。クレイジーケンバンドの横山剣さんと地元が一緒なので、よくお会いするんですよ。地元でたまに飲んだりすることもあって。それで、以前からずっと気になっていたことを聞いてみたんです。横山剣さんの曲に「てんやわんやですよ」（クレイジーケンバンド）っていう曲があるじゃないですか。そもそも「てんやわんや」っていう単語、普段そんなに使わなくないですか？ 「あれってどうやって出てきたんですか？」って聞いたんですよ。そしたら、「いや、本当にてんやわんやの時期に作ったんだよ」って言ってた。すごい面白いなと思ったんですよね。難しいこととか、ちょっとかっこつけたことを言わなきゃいけないと思うこともあるじゃないですか。でも、ああいうド直球なんだけど、あんまり人が使っていない単語を使うのも面白いなと。

実は「せっせ」は、最初はめちゃくちゃ歌詞を詰める予定だったんですよ。ひたすらスピットするような曲にしようと思って、2時間ぐらい作業していたんです。でも、作り終わった後に、なんか違うなって思って。全部消したんですよね。それで、「あぁ、俺せっせとやってんなぁ。あれ？ せっせ？ これじゃね!?」ってなって。「これだ！」って。じゃあ「せっせ、せっせ、せっせと〇〇」っていう感じでやっていけばいいんだって。そこから曲ができてきて、フロウもちょっとスローダウンしたものにしようってなった。そういう流れでした。

—「あくせく」とかだったらまだ思い浮かぶんですけど、「せっせ」ってなかなか思いつかない。

SANTAWORLDVIEW：逆に「あくせく」は思い浮かばなかったな（笑）。でも、やっぱり馴染みやすいんでしょうね。遊びに行くと、いろんな人から「あ、せっせだ！」って言われるんですよ。俺がもう「せっせ」になっちゃってる（笑）。先輩からも、同業の奴らからも、後輩からも言われるので。広く受け入れてもらえた曲なのかなと思います。

—「腰に乗る」もそうですけど、こういう一見軽いノリに聞こえる言葉に意味を持たせるのがうまいですよね。

SANTAWORLDVIEW：「腰に乗る」っていうのは、うどんの「コシ」とか、「脂が乗ってきた」みたいな意味合いも込めてますからね。トリプルミーニングぐらいぶち込んでる（笑）。

—今作を聴いて思ったのは、昔の作風に戻ったところもあるけれど、今の方がSANTAの素が出ているように感じるんです。フレックスやボースティングの仕方も変わりましたよね。

SANTAWORLDVIEW：背伸びしていた時期が長かったんですよね。人に見られるということは、何かを演じなければならないのかなって。それこそ、リスナーが思い描くSANTAの理想像と、自分がなりたい理想像との間に乖離があった。そのすり合わせが、すごく大変だった時期があったんです。だから、無理してかっこつけたり、背伸びしたりしてた。でも、もういいんじゃないかなって。背伸びしすぎて、そろそろふくらはぎがつっちゃいますわ（笑）。それこそ前作『NICE TO KNEE YOU』あたりから、地に足をつけようと思ったんです。それで、日本でいうフレックスって何だろうっていうのも考えるようになった。お金を持っていることも、ある意味フレックスだし、かわいい女性を抱いていることだってフレックスなのかもしれない。でも、そもそも何のためにフレックスするんだろうって。俺がやってるのってヒップホップじゃん、みたいな。だったら、言葉でどれだけうまいことを言って、面白いことを言えるか。それこそが最大のフレックスなんじゃないかなって思ったんですよ。そう考えると、「腰に乗る」とか「せっせ」には、俺のプライドも出ているのかもしれないですね。それに、ちょっと人をクスッと笑わせたいというのも自分の中にはあるんです。バチバチした緊張感のある曲っていうよりも、聴いていてクスッと笑ってもらった方が、なんかSANTAらしいというか。

—以前、精神世界への関心についてもお話しされていましたよね。今作でもそういった影響はありましたか？

SANTAWORLDVIEW：今でも好きなんですけど、最近はもうちょっと地に足がついた感じになってきたかもしれないですね。瞑想とかスピリチュアルなものから入って、今は心理学や自然科学、言葉の性質なんかにも興味が広がっています。例えば『日本の呪術』っていう本を読んで、言霊にも呪いがあるんだなって知ると、じゃあ言葉って何なんだろうって。俺は言葉を使う仕事をしているので、その性質をもっと知っておきたいんですよ。感覚だけじゃなくて、論理的にも紐解いていきたいというか。

—そういう知的好奇心の広がりは、「2024 Freestyle」のリリックにも表れている気がします。

SANTAWORLDVIEW：もともとは「均衡の果て」というタイトルにしたかったんです。2024年って、これまで信じられてきたことが揺らぐような出来事がいろいろあって、世界のバランスが崩れてきているように感じた。パフ・ダディが逮捕されたり、コロナのワクチンについてもいろんな話が出てきたり。昔の「Pain in my brain」みたいに、社会の暗い部分を描く曲って、リスナーが求めるSANTA像とも重なる部分があると思うんです。ただ、今は無駄に不安を煽りたくないという気持ちもある。ネットには間違った情報も多いし、自分自身がそれを鵜呑みにしてしまう可能性もある。だから、無責任なことは言いたくない。ただ、問題提起だけはできるじゃないですか。俺は『インセプション』みたいに、結末を観客の解釈に委ねる映画が好きなんです。この曲も「俺はこう思ってるけど、君はどう思ってんの？」っていう問いかけを残したかった。最初は言葉遊びをしていたガキが、世界のいろんな出来事を知って、「世界って何なの？」って考え始める。そういう曲ですね。

「アーティストはガラスのハート」──批評と誹謗中傷、リスナーとの運命共同体

—若いラッパーが次々に出てくるシーンの中で、SANTA世代も上のポジションになってきました。今のヒップホップシーンに対して思うことはありますか？

SANTAWORLDVIEW：今は本当にラッパーに注目が集まってるんだなって思いますね。でも、もっとビートメーカーだったり、ディレクターだったり、イベントを支えてくれる人たちやメディアの人たち、マネジメントだったり、そういう人たちにも目を向けてほしいなって感じます。今、ラップって倍率がクソ高いじゃないですか（笑）。「俺もラップやります！」って奴がどんどん出てくるけど、「今、倍率えぐいよ？」って。正直、すごく飽和しているなと感じます。だからこそ、今パッと出てきた若い子たちが、あと何年この世界でやっていけるんだろうって、考えることがあるんですよ。別にディスってるわけじゃなくて。ただ、今はバーンと売れるスピードも速いから、その急激な変化に心がついていかないことだってあるはず。俺はコツコツやってきて、ある日パーンと名前が広まって、そこからまた一回落ち着いて。それでも諦めずに続けてきたから、精神力はそれなりについている方だと思います。

でも、今は本当に誹謗中傷がひどい。批判や批評ならまだしも、ただ人を傷つけるだけの言葉があまりにも多いじゃないですか。そこがすごく心配。匿名の人たちは、画面の向こうから軽々しく言葉を投げかけるけど、アーティストって、みんなが思っているほど強くないですよ。人前では強く振る舞わなきゃいけない。どれだけ傷ついていても、平気な顔をしてステージに立たなきゃいけない。でも、本当はガラスのハートなんです。感受性が豊かで、いろんなことを感じ取ってしまう人たちだから。だから、何の意見もなく、ただ誰かを傷つけるような言葉は、どうか投げかけないでほしい。そういう言葉が積み重なって、好きだったアーティストが活動をやめてしまうことだってある。最悪の場合、命を落としてしまうことだってあるでしょ。そうなってからでは、もう遅いじゃないですか。

—今回のアルバムも、リスナーの声に応答するというところから始まったわけですよね。そこには、誹謗中傷もあった。

SANTAWORLDVIEW：批評ならいいんですよ。そこには議論の余地があるじゃないですか。ちゃんと自分の意見を持って、「こういうところがこうなんじゃない？」って批評してくれる人もいるので。そういう人の言うことは受け入れられます。でも、何の脈絡もなくMVに「老けたな」とかコメントが来ることもある（笑）。いや、そりゃ老けるだろ！ お前は老けないのかよ！ って。「老けたな」って、何も音楽に関係してないじゃん。リスナーのみんなに言いたいのは、「SANTAという理想像を作っているのは、お前らでもあるんだよ」ってこと。運命共同体みたいなもんなんだぞって。お前らがこう言えば、SANTAはこういうふうに変わっちゃうんだぞ、っていうことでもあるんですよね。リスナーが何を求めるかによって、俺だって変わってくる。その意見に耳を傾けて、拾っているわけだから。リスナーがいなければ僕はいないし、僕という存在がいなければ、SANTAのリスナーという存在もなくなる。コインの表と裏みたいな感じだと思ってる。だからこそ、中傷はあまりしない方がいいと思いますね。中傷をエンジンにしてやっている人もいるとは思うんですけど、それは稀有なケースなので。

—逆に、これまでで特に嬉しかったコメントはありますか？

SANTAWORLDVIEW：『NICE TO KNEE YOU』の「BEGIN」については、いいコメントが相当たくさん来ましたね。「これを聴いて頑張れる」とか、そういうコメントがいっぱいあった。YouTubeだけじゃなくてXでも言ってもらえたし、普段ヒップホップを聴かないような人にも届いていたからこそ。そういうのは、すごく背中を押してくれますよね。めちゃくちゃ自信になります。今回の『Re:Views』も、いろんな反応があるんだろうなと思う。そもそもこのアルバム自体、いろんなレビューから生まれている作品なので。評価されることが前提の仕事ですから、そこはもう割り切って、批判も覚悟していかなきゃいけない。今はワクワクと恐怖が入り混じってる。どういう評価が下されるのかな。不安も含めて、すごく楽しみです。

SANTAWORLDVIEW

4thアルバム『Re:Views』

1% / ONEPERCENT

配信中

Artwork by Ryusei Sabi

配信URL https://linkco.re/yN74F08h

1. Re:Views (Prod. SANTAWORLDVIEW, NEMLAND & AWSM.)

2. DARE (Prod. NEMLAND)

3. 腰に乗る (Prod. NEMLAND)

4. STFUB (Prod. SANTAWORLDVIEW)

5. せっせ feat. eyden (Prod. SANTAWORLDVIEW)

6. What Just Happened!? II (Prod. SANTAWORLDVIEW)

7. TATAKAi feat. Hezron (Prod. NEMLAND & yak)

8. Elegant Life (Prod. SANTAWORLDVIEW)

9. 2024 Freestyle (Prod. SANTAWORLDVIEW)

10. I AM ATOM (Prod. SANTAWORLDVIEW)

11. Go Outside! feat. Bonbero (Prod. Xansei & Decz)

SANTAWORLDVIEW「Re:Views TOUR」

2026年

11月14日（土）金沢・MUSIC BAR DONUTS［NIGHT］

11月21日（土）横須賀・MIDNIGHT CLUB［NIGHT］

11月27日（金）広島・L2［NIGHT］

12月12日（土）蒲田・SOUTH PARK TOKYO［NIGHT］

12月26日（土）新潟・SEVEN［NIGHT］

2027年

1月20日（水）大阪・THE超PINK［NIGHT］

2月23日（火）藤沢・湘南Bit［DAY］

2月27日（土）渋谷・WOMB LIVE［DAY］