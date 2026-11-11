小西康陽が語る、初の弾き語りアルバム2作、アレンジを剥がしても残る「詞と曲」

ピチカート・ファイヴの中心人物として90年代の東京の音楽シーンを牽引し、作詞家・作曲家・プロデューサーとして数多くの楽曲を世に送り出してきた小西康陽が、キャリア初の弾き語りアルバム『音楽には感謝している 小西康陽のうたとことば』『あなたには感謝している 小西康陽のうたとことば』を10月28日に同時リリースした。

2022年に始めた弾き語りライブのスタイルそのままに、ピチカート・ファイヴ時代のレパートリーや他アーティストへの提供曲を、ギターと歌声だけで録音。すべてラブソングで構成した『あなたには感謝している』と、作家として書いてきた曲のショーケースだという『音楽には感謝している』。2タイトルの同時購入セットに送られる、洋楽カヴァーを収めた12インチアナログ『うたとギター。紙と、鉛筆。～音楽には感謝している（洋楽篇）』。

アレンジを剥がしても成立する曲を書きたい。高校生の頃からそう思っていたという小西は、歌の直しも一切していない今作を「すべての力が抜けている」と語る。弾き語りで自作曲を歌い直して見えてきたこと、長年組んできたエンジニアとの制作、そして歌える限り続けたいという弾き語りの今後について話を聞いた。

ー今回の作品はギターの弾き語りですが、例えばピアノの弾き語りも入れてみようかなとか、ギター以外の選択肢を考えることはありましたか？

どうでしょうね。ただ、もしもですよ？ このアルバムがもしも好評だったら、次はピアノの弾き語りのレコードを作りたいなとは思いましたけど……ないかな（笑）。

ーそれも聴いてみたいです（笑）。ジョアン・ジルベルトの『声とギター』という弾き語りのアルバムがあるじゃないですか。今回の歌とギターの音像や、限定アナログ『うたとギター。紙と、鉛筆。～音楽には感謝している（洋楽篇）』のタイトルを見て、『声とギター』を思い出したのですが、そのイメージはあったのでしょうか。

いや、『うたとギター。紙と、鉛筆。～音楽には感謝している（洋楽篇）』に関しては、2007年にコロムビアから出した『うたとギター。ピアノ。ことば。』のもじりですね。

ーそれは大変失礼しました……。今回は現在のライブでやられているスタイルをまとめておきたかったということでしょうか。

そうですね。ピアノで弾けるレパートリーがまだ少ないんですよ。だから今回はギターでいいかなと。

ーソロ作品としてはピチカート・ワンにはじまり、いつしかご自身で歌われるようになり、編成もシンプルになるなかで、いよいよ完全にひとりで仕上げるという形になりました。あまり人を介さずにフットワーク軽く作ってみたいというような思いもあったのでしょうか。

もちろんそれはありましたけど、こういうプライベートな内容ですし、そんなにたくさんの人に聴いてもらえるようなものじゃないだろうから、最初は自主盤、私家盤で出したいと思ってたんです。事務所の人たちにもずっとそう言ってたんですけど、でもあるとき、配信で出すのもいいかなとちょっと思って。自分がこう、会ったこともない、会えるはずもないような人たちに、もしかして音楽を聴いてもらえるとしたら、そのほうがいいのかなと思って。それでユニバーサルにお世話になることにして。そこは考えかたが途中で変わったかな。

ー内容としてはものすごくよくて。

ほんとうですか？

ー素晴らしかったです。声とギターしかないので、歌詞もすごく入ってきました。自分は、ピチカート・ファイヴを高校生あたりからたくさん聴くようになったのですが、思い返すとアレンジやサウンドを聴いていたなと。それから30年を経て、こういう形で聴くようになって、改めて歌詞も沁みるなと感じています。前作『失恋と得恋』でも感じたのですが、今回はよりその思いを強くしました。例えばですけど、「陽の当たる大通り」の＜死ぬ前にたった一度だけでいい＞というフレーズも、94年当時は若い人がそう歌うのがヒップというか、かっこいいなと思っていたのですが、いまの小西さんが歌われると意味合いが変わってくると思うんです。ユーモア交じりではあると思うのですが、ご自身が”終活”と位置づけている作品で、＜死ぬ前にたった一度だけでいい＞と歌って＜バイバイ＞と締めるのはものすごいなと思いまして。

ありがとうございます。僕もピチカート・ファイヴをやってるあいだはほんとうにサウンドのことしか考えてなかったし、アレンジのことしか考えてなかったんです。でも、解散してからたまにピチカート好きだったって人に会うと、みんな歌詞の話をされるんですよね。で、弾き語りを始めたのは4年前なんですけど、弾き語りで歌ってみると、「ああ、たしかに曲はちゃんとしてるな」とか思ったりして。アレンジを取っても、ちゃんとしてるなと（笑）。

ー曲自体がしっかりしている。

僕はそういう曲が好きだったんですよ。最近、なぜか高校時代に買ったレコードのことがフラッシュバックするんですけども、高校のときに札幌のデパートで輸入レコード市のフェアがあって、そこで握ったシングルが、ジャケのないダスティ・スプリングフィールドの『Son of a Preacher Man』で、そのB面が「Just a Little Lovin'」という曲だったんですね。

それでバリー・マンとシンシア・ワイルを知ったんですけど、（バート・）バカラックみたいな曲を作ろうと思って作ったんだろうなという感じの曲で。ああいう、曲だけでもいい感じの曲ってやっぱりいいなっていうのは高校生の頃から思っていて。そういうのが自分のなかでどこかにあったんでしょうね。アレンジを取っ払ってもいい曲というのを書きたいと思っていた。特に高浪慶太郎くんとか鴨宮諒さん、あるいは田島貴男さんとかとは、アレンジも大切だけど、どんなアレンジを持ってきてもいい曲に聴こえるような、もとの詞と曲だけで成立するような曲を作りたいっていうことをいつも話してた気がするんですよね。

ーそれと同時に、当時はどんどん新しいものも採り入れていって。

90年代は毎週毎週、湯水のようにレコードを買って、新しいサウンドを採り入れてるつもりになって作ってましたから。

ー気付けば、そういったサウンドを剥がしても良い曲がたくさんできていた。

そうですね。剥がしたらなにもない曲もいっぱいありますけど（笑）。でも今回、これくらいの数はあったっていう感じですね。

ー前作もそうでしたが、「東京は夜の七時」がものすごく短くなってますよね。思わず笑ってしまいました。

笑ってもらえれば嬉しいです。あの曲に関しては、作ったときに強烈に思い出があって。自分の人生のなかでも忘れられない出来事とか、忘れられない恋愛とかあるじゃないですか。その直後に作った歌だったんですよね。だけど、弾き語りで歌ってみたら長いんですよ。無駄に長い（笑）。でも、突き詰めるとこれって＜早くあなたに逢いたい＞しか言ってないよなっていうふうに思って、それでああなりました。

ーアルバムの選曲の基準なのですが、歌詞というのは大きいのでしょうか。

もちろん大きいですね。大きいとは言ってもそこにはいろいろあって、自分ってこういうタイプの作家なんだというのを自分で認識するために選んだ曲とか、僕はこういうことを詞と曲にしたけどっていう、若い人の刺激になってほしいと思って選んだ曲もあるし、あとは個人的に自分の思い出を形にしておきたかったという曲もあります。『あなたには感謝している』というアルバムに関して言うと、すべてラブソングで、恋愛の対象がいる曲、あるいは恋愛というものがあって作ってきた曲ということになりますかね。一方、『音楽には感謝している』に関してはその反対で、仕事で作った曲も多いし、頼まれて作った曲もあるし、でも自分がこういうスタイルで書いてきたっていうようなショーケースだと思ってます。だから、最初からどうしても2枚作りたいとは思ってました。

小西康陽©Naomi Kawakami

ー『あなたには感謝している』ではカヒミ・カリィさんに提供した「私の人生、人生の夏」が収録されていて、意外性も込みで楽しく聴かせていただきました。膨大な曲数があるなかで、ご自身がライブで披露しようと思う曲も、いまおっしゃったような基準のようなものがあるのでしょうか。

それはね、自分でも知りたいくらいなんですけど（笑）。ほんとうに気まぐれみたいなところがあるので。例えば「戦争は終わった」は比較的よく歌っていた曲なんですけど、あんまり毎回歌うと飽きられちゃうかな、とかね。意外な曲を歌うとマニアックなファンのかたから喜ばれたりするときもあるし、そういうのも嬉しいですよね。でも、まずは自分が楽しくないと、っていうのがあって、2カ月に1回のライブではなるべく新しいレパートリーを入れるような感じにしてます。ただ、そろそろ自分の曲が尽きてきたかなと。「スキスキスー」を歌うしかないかな（笑）。

ー「スキスキスー」も大好きな曲です（笑）。弾き語り用に新たに曲を書き下ろしていくことよりも、作ってきたものを歌うことのほうに興味があるのでしょうか。

ひとつには自分が歌うために、自分に当て書きするのはまだハードルが高いというか。まずね、一人称がまだ決められない。

ー一人称ですか。

僕、普段は”俺”って言ってるんですよ。文章を書くときは、この15年ぐらいは”自分は”って書いてますし、女の子と話すときは”僕”って言うし、一人称が決められない。昔、集中的に南佳孝さんの詞を書かせていただいていた頃は、大体”僕”か”俺”なんだよね。それはよかったんだけど、自分となるとほんとうにわからなくて。今回のアルバムに入れた「ドレミ」だけは新曲といえば新曲で、それは別の形で発表しようと思ってたんですけど、それこそ弾き語りのレパートリーが少なくなってたので、急遽弾き語り用に下ろしてしまったんですね。

ーじつはこの曲が一番沁みました。自分は”ドレミ”をお金に置き換えて聴きましたが、すごくフォークっぽい感触の曲ですよね。

まさに。お金のことを”ドレミ”と歌った最初の人はウディ・ガスリーですからね。自分を音楽に興味を持たせたジャンルとして、フォークって結構大きいと思っていて。こんな僕でも音楽を作れるのはフォークソングと出会ったからというのがあると思います。フォークっぽいと言われることに最初は戸惑ったけど、最近は自分のルーツはそこだもんなって思いますね。

ーレコーディングに関してもうかがわせてください。プレス資料によると、当初は6日を想定していたけれど、10日かかったとのことで。やはり、ライブで歌うのとはまた違うものですか。

そうですね。1日目、2日目のレコーディングのあと、家で聴いたときは落ち込みました。まだ全然下手なんだなと思ったりして。なんて言うんでしょう、表現って開き直りとの闘いですよね。ほんとうにそう思っちゃう。

ー小西さんの人生が乗っかった歌声はとても魅力的に感じました。

恐縮です。なんて言うのかな、僕は自分が作って世に出す作品は、できることならなるべく聴きやすいものにしたいっていうのはあって。聴き流すこともできる作品にしたいなと思っていて。だから、自分が好きじゃない楽器とかの編成は入れないことにしてるんですよ。安心して聴ける感じのものだけにしたい。それが人によってはつまらない、刺激がないと思うのかもしれないけども、僕のなかではスムーズに聴けるということは、音楽の第一条件なんですよ。今回、それをクリアできるかどうかは……ちょっと怪しい。

ー怪しくはないです、まったくもって素晴らしいです（笑）。

さっき『声とギター』の話が出ましたけど、ジョアン・ジルベルトの東京国際フォーラムのライブ盤（『ジョアン・ジルベルト・イン・トーキョー』）は、そこにいらっしゃる斉藤さん（ユニバーサルミュージック・斉藤嘉久）のおかげで出たわけですけど、あれを聴くともう、「これでいいの？」となったというか、結構驚いたんですよ。ライブ盤が出るって斉藤さんから聞いたときは嬉しかったんですけど、「これかぁ……」みたいな。

ーははは。

初期のジョアン・ジルベルトのレコードは全部頭の中で再生できるくらい聴いてるから、それと比べると随分声も変わったし、随分タイム感も変わったし、「これでいいの？」みたいなね。もしかしたら今回のアルバムはちょっとそっちに近いのかなと。そういう意味ではジョアン・ジルベルトに近づいたかもしれないけれど（笑）。自分の歌を録音した日の夜はずっと聴いてました。ダメだなと思うものを排除していって、録り直したり、もう一度元のテイクに戻ったりして、ほんとうにただたくさん聴いて、最終的にいまの形になった感じですね。

ー音作りの面ではいかがでしたか？ 歌とギターだけ、リヴァーブもなしとなると、マイキングがシビアだったのかなと思うのですが。

それに関して言うと、僕が1990年からほとんどすべての仕事で一緒にやっている廣瀬修さんというエンジニアがいて、今回もその人がトラックダウンをしてくださっているんですよ。廣瀬さんが初日にレコーディングスタジオに来て、マイキングを決めて、あとはユニバーサルの松本（直行）さんがエンジニアとして録ってくださったんですけど、今回のアルバムを作りたくなった理由のひとつは、廣瀬さんも僕も年齢が年齢なので、もしかしていまを逃すと一緒に作れないかもしれないと思ったのでちょっと急いだっていうのがあります。

エンジニアリングに関しては、イメージはしていたけれど「ノーリヴァーブで」とかは一切言ってないんですけど、仕上がりがそうなっていたので驚きました。カヴァー集のラストで「Moon River」を入れたんですけど、その曲だけちょっとアイディアがあったのでリヴァーブたっぷりで作ってもらったんですけど、結局はノンリヴァーブのほうがグッときたから戻したりしましたね。あとは、初日にマイクを4本立てたんですけど、アンビエンス用のマイクが2本あるから、歌のピッチ修正ができなくなっちゃったんです。

ーアンビエンスのほうはギターと歌声が混ざった音だから、歌のピッチを変えるとギターも変わってしまいますもんね。

なので、歌の直しも全然してないです。若いときだったら、この出来栄えじゃ絶対に出したくないって言ったと思います。開き直りですよね、ほんとうに（笑）。ただ、誰でも若いときって誰かみたいな歌いかたしてませんでした？ 僕もそういうのがあったと思うんですよ。それがようやくなくなったかな、みたいな感覚はあります。南波さんは最近になってライターの仕事を始めた頃の文章とか読んだことあります？ きっとね、誰かに似てたりすると思うんですよ。

ーああ、すごくわかります。すごく評論家らしいというか、ガチガチに固くて難しい言い回しをしてました。

きっといまはそうじゃないでしょ？

ーいまは書けないです。

だから若いときって、こうでなければならない、みたいな感じがあると思うんですよね。なんだけど、それがだんだん緩くなって、自分に優しくなってくるというか。その結果が今回のアルバムなんですよ。すべての力が抜けている（笑）。ギターはね、上手くなってないんだけど下手になってもないというか。そういえば20歳くらいから大体こんな感じだったなと思って。ピチカート・ファイヴのレア音源集に「東京は夜の七時」を……LAのラジオ局だったかな、僕がガットギターを弾いて、野宮（真貴）さんが歌ったバージョンがあって、当時の弾きかたがいまとまったく変わってないです。逆に言うと、あれくらいは昔から弾けたんですけど、当時はどうしても認められなかったんですよね。レコードを出す人はもっと上手くないとって思い込んでいたので。

小西康陽©Naomi Kawakami

ーライブではベースを弾くけれどレコーディングではあまり弾きたくなかったと仰ってましたよね。

俺のベースでいいはずないと思ってたので。でも逆に、なんで自分で歌わないの、なんで自分で弾かないのっていうふうに思う人がいっぱいいるんですよね。世の中の趨勢はビートルズ以降はそうなっていったわけですけど、自分がそうならなかったのはなんでかなって思いますね。きっとカチッとしたサウンドに強く憧れていた時期があったんでしょうね。

ーそれがいまはこうして、ご自身で演奏して歌われているという。

こんなゆるゆるなものを……（笑）。もっと言うと、よくこれメジャーで出るよなって思ってます。弾き語りを始めて、2回目、3回目くらいのときに、神戸に住んでいる安田謙一さんが聴いてくれて、「ダニエル・ジョンストンみたい」って言ったんですよ。それはないだろうと思ったけど、そうかもしれないと思ったりして（笑）。いまでも忘れられないし、一生忘れるもんかと思いますけど（笑）。

ー僕も小西さんがライブで歌うと知って、ビルボードのライブを見に行って、めちゃくちゃ感動したんです。

『前夜 ピチカート・ワン・イン・パースン』になったライブかな？ 恐縮です。

ーダニエル・ジョンストンのような歌とは思いませんが、演奏と歌が噛み合っているという意味では上手い人だと思っていて。そこが小西さんと通じるところもあるのかもしれないなと。

ああ、たしかに。ダニエル・ジョンストンも替え歌の人ですしね。安田くんの言っていることは正しかった！

ー（笑）。そろそろ締めの時間なのですが、今回、限定盤を含めるとアルバムを3枚も作られたわけですが、次にやりたいことは見えてきているのでしょうか。

最後に作りたいアルバムというのはずっと決まっているんですけど、それにふさわしい曲をあと何曲か作らなきゃいけないというところです。一方で弾き語りの活動はずっとしていきたいなと思っていて、歌える限りはやりたいなと思ってます。今年の6月に函館の映画館でライブやらせてもらったんですけど、すごく嬉しかったんですね。その日の打ち上げのときに、ここでライブは結構やってるんですかと聞いたら、最後にやったのは高田渡さんだったらしくて、へー！となったんです。それで、「打ち上げでも高田渡さんが全然飲まなかったんですよ。どうしたのかなと思ったら、そのライブの翌日に別の街でライブをしたあとに亡くなりました」と言われて、ああ、すごいなと。僕もそれくらい最後までやり遂げられたらいいかなと思ってます。そんな感じです。

＜リリース情報＞

■SHM-CD

『音楽には感謝している 小西康陽のうたとことば』

UCCJ-2265 \3,520 （tax in）

『あなたには感謝している 小西康陽のうたとことば』

UCCJ-2266 \3,520 （tax in）

2026年10月28日（水）発売

発売：Verve / ユニバーサル ミュージック

試聴・購入：https://yasuharu-konishi.lnk.to/ImGrateful

=収録曲=

『音楽には感謝している 小西康陽のうたとことば』

1. 東京上空3000フィート

2. 戦争は終わった

3. きみには歌いたいことなんてないのに

4. 連載小説

5. ドレミ

6. 女の都

7. face B

8. 大都会交響楽

9. あなたのいない世界で

10. 地球最後の日

11. テーブルにひとびんのワイン

12. 陽の当たる大通り

『あなたには感謝している 小西康陽のうたとことば』

1. けさは9時45分に目を覚ました

2. 結婚のすべて

3. 眠そうな二人

4. 恋のテレビジョン・エイジ

5. マジック・カーペット・ライド

6. 東京は夜の七時

7. 悲しい歌

8. 子供たちの子供たちの子供たちへ

9. 私の人生、人生の夏

10. メッセージ・ソング

11. ゴンドラの歌

12. 新しい歌

13. 美しい星

14. また恋におちてしまった

■アナログLP

『音楽には感謝している 小西康陽のうたとことば』

RMELP-010 \6,600 （tax in）

『あなたには感謝している 小西康陽のうたとことば』

RMELP-011 \6,600 （tax in）

2026年12月2日（水）発売

発売：レディメイド・エンタテインメント

予約：https://readymade-shopping.stores.jp/

=収録曲=

『音楽には感謝している 小西康陽のうたとことば』

Side A

1. 東京上空3000フィート

2. 戦争は終わった

3. きみには歌いたいことなんてないのに

4. 連載小説

5. ドレミ

6. 女の都

Side B

1. face B

2. 大都会交響楽

3. あなたのいない世界で

4. 地球最後の日

5. テーブルにひとびんのワイン

6. 陽の当たる大通り

『あなたには感謝している 小西康陽のうたとことば』

Side A

1. けさは9時45分に目を覚ました

2. 結婚のすべて

3. 眠そうな二人

4. 恋のテレビジョン・エイジ

5. マジック・カーペット・ライド

6. 東京は夜の七時

7. 悲しい歌

Side B

1. 子供たちの子供たちの子供たちへ

2. 私の人生、人生の夏

3. メッセージ・ソング

4. ゴンドラの歌

5. 新しい歌

6. 美しい星

7. また恋におちてしまった

＜ライブ情報＞

『小西康陽・美術館・日曜日』

日時：2026年12月13日（日）18:00～19:30頃（開場17:00）

会場：世田谷美術館1階 講堂

出演：小西康陽

※チケット完売

小西康陽 オフィシャルサイト： https://konishiyasuharu.com/