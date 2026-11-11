システムリサーチが運営する「創作品モールあるる」は、全国の20～60歳の男女400人を対象に「自分へのご褒美」に関するアンケート調査を実施した。ご褒美として商品を購入した経験や、うれしいこと・達成感を感じたときと、疲れ・ストレスを感じたときの予算、購入する商品について尋ねている。

7割超が「自分へのご褒美」を購入した経験あり

自分へのご褒美として商品を買った経験を尋ねたところ、「ある」は71.3％、「ない」は28.8％だった。回答者のおよそ7割が、誰かへのプレゼントではなく自分自身のために商品を購入した経験があることが分かった。

疲れたときは「1,000円程度まで」が39.6％

購入経験者285人に1回のご褒美予算を聞くと、「1,000円程度まで」は、うれしいことや達成感を感じたときが28.4％、疲れやストレスを感じたときが39.6％で、11.2ポイントの差があった。一方、1万円以上を含む価格帯を選んだ割合は、うれしいとき35.4％、疲れたとき24.9％。うれしいときのほうが比較的高い金額を許容する傾向が見られた。

ご褒美の定番は「スイーツ・お菓子」

ご褒美としてよく買う商品は、どちらの場面でも「スイーツ・お菓子」が最多。うれしいときは64.6％、疲れたときは70.2％だった。「食品・飲料（スイーツ以外）」はそれぞれ34.0％、35.8％。食べ物は気分を問わず、ご褒美として選ばれやすいことがうかがえる。

一方、「ファッション・アクセサリー」はうれしいとき28.4％、疲れたとき15.8％で12.6ポイント差。「コスメ・美容用品」も20.7％と11.2％で差が出た。同じ「自分へのご褒美」でも、気分によって使ってよいと思う金額や選ぶ商品が変わる可能性が示された。

調査概要

項目 内容 調査テーマ 自分へのご褒美に関するアンケート調査 調査対象 全国の20歳以上60歳以下の男女 調査期間 2026年11月3日 調査方法 インターネットアンケート調査 有効回答数 400人 実施 創作品モール「あるる」（システムリサーチ運営） 備考 構成比は小数第2位を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合がある

まとめ

今回の調査では、自分へのご褒美として商品を買ったことがある人は71.3％だった。疲れたときは少額のスイーツなどを選びやすく、うれしいことや達成感があるときは、より高い予算やファッション・アクセサリーなどに選択肢が広がる傾向が見られた。気分や場面に応じて「ご褒美消費」の中身が変わる実態が浮かび上がった。