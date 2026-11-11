木村柾哉×藤牧京介が語る、歌を届けることへの原点──「君がくれたもの」に込めた愛と孤独

結成5周年を迎えたINIが、メンバー自身の音楽的な個性を形にする「INI WORKSPACE」。東京ドーム公演で静かな熱を生んだのが、木村柾哉と藤牧京介によるユニット曲「君がくれたもの」だ。藤牧からの誘いで実現した2人は、作詞・作曲に参加。木村が奏でるピアノと2人の歌声を軸に、受け取ってきた愛を一編のバラードにした。なぜ感謝を歌うために、傷や孤独も描く必要があったのか。制作を通して深まった信頼と、ステージで気づいた歌の可能性に迫る。

【写真ギャラリー】木村柾哉×藤牧京介

―「君がくれたもの」ですが、まさかピアノとボーカルという組み合わせで来るとは思わなかったので、驚きました。ピアノの素朴な響きや、一人ひとりに語りかけるような親密さがあって、すごく印象的でした。東京ドームでのライブ初披露、手応えはいかがでしたか？

藤牧：僕はずっと歌を届けたいという気持ちでこの世界に入ったのですが、改めて、「ちゃんと歌を届けたい」という気持ちが伝わるステージになったんじゃないかなと思っています。自分がなぜこの世界を目指したのか、初心に帰るきっかけにもなったし、自分にとってすごくいいステージになりました。楽曲制作の段階から、自分たちで曲を作って、それをストレートに届けたいという気持ちがあったので。実際に東京ドームという大きなステージで、お客さんを目の前にして、自分たちが作った歌を届けられる機会って、なかなかないことだと思うんです。だから、本当にいい経験になりました。

木村：僕も本当に率直に「いい経験になった」という言葉が最初に出てきます。INIの楽曲の中でも珍しい、本格的なバラードで、生演奏と歌だけで勝負するような曲になったので、僕自身にとってもすごく意味のある楽曲になったと感じています。やっぱり、ダンスパフォーマンスとはわけが違うんだなというのも痛感しました。普段は11人で1曲の中のパートを分けて、振付があって、自分のパートが来たら歌う。それとは本当に違う、新しい音楽の扉が自分の中で開いたような機会になったと思います。まず、あのステージをやり遂げられたことについては自分を褒めたいと思いますし、あの経験があったからこそ、一つ成長できたなと感じました。

「柾哉しかいない」──藤牧が自ら選んだ2人の音楽

―今回のユニットは、藤牧さんが木村さんを誘ったそうですね。MINI（※INIのファンネーム）の皆さんにとって「キム牧」の関係性はよく知られていますが、なぜ木村さんと一緒にやりたいと思ったのでしょう？

藤牧：今回、ユニットで何をやりたいかということを考えたときに、自分がやりたいことの絵が見えた相手が、柾哉でした。前回のバンテリンドーム ナゴヤでは、洸人くんと「Dirty Shoes Swag」を披露したのですが、そのときはINIの楽曲で、歌もラップもダンスもやる、全部詰め込んだようなステージでした。それで今回は、、もう最初からバラードで歌をやりたいと決めていました。ピアノを中心にしたバラードがいいと思っていたので、自分が一緒にやりたい人を考えると柾哉しかいないかなって。というのも、やっぱり歌に対する熱量ですね。本当にすぐ「柾哉、一緒にやらない？」と声をかけました。

藤牧京介（Photo by Takumi Maeda）

―決めるのが早かったんですね。

藤牧：もう最初から決めていましたね。結果的に、最初に想像していた流れのまま進めることができましたし、最後まで自分のやりたかったことを、あのステージに全部詰め込めた。本当にそこは柾哉のおかげだと思います。

―木村さんは、2人で歌うのは秦基博さんの「鱗」を歌ったとき以来だと振り返っていましたよね。今回は一緒に音楽を作ることにもなったわけですが、藤牧さんから声をかけられたときはどう思いましたか？

木村：最初は僕も、声をかけられるまではどんなユニットをやりたいか迷っていて、どうしようかなという状態でした。でも、そのときに声をかけてくれて。僕自身、近い将来、ちゃんとピアノを弾ける人になるという目標もあったので、すごくいい機会になるなと思いました。なかなかあんな大舞台で披露できる機会もないですし、絶対に自分が成長できる機会になるだろうなと。ボーカル面でも、京介から学べることは絶対にたくさんあると思いました。

楽曲制作に関しても、僕自身はまだあまり経験が多くない中で、一緒にやらせてもらって。京介の音楽が持っている新しい表情というか、音楽性を覗けた気もします。逆に、一緒に作ることで、自分の持っているものや足りないものにも向き合えた期間になりました。制作中は行き詰まることもありましたが、そんなに頭を抱えず、楽しみながらできたなと振り返って思います。

「傷」ではなく「瘡蓋」──孤独を経て、愛を歌う理由

―歌詞についても聞かせてください。〈音のない夜の街に〉や〈見上げた空に蓋をした〉といった言葉からは、自分の気持ちをうまく外に出せない感覚が綴られているように感じました。この歌詞は、どういう思いやイメージから生まれたのでしょうか。

藤牧：歌詞についてざっくり説明すると、サビは僕が書いて、バースは柾哉が書いています。僕が書いた部分は比較的大きな視点で、柾哉は心の内側にある不安や悩みといった、細かい部分を書いてくれていて。最初に2人でテーマをどうするか話したときに、ざっくりと「愛」というテーマを出したんです。そこから考えていく中で、僕が「声」というキーワードを加えて、サビが決まっていったという流れでした。声には、いろいろな種類があって。普段、皆さんからいただく声援もそうだし、自分自身にとっても、声というものはすごく大事で。声がなかったら、今の仕事を目指していなかったんじゃないかと思うくらい、自分にとって重要なものです。

例えば、お母さんが赤ちゃんの声を初めて聞いた瞬間だったり、逆に子供がお母さんの声を聞いて安心する様子だったり、歌だけではなく「声」というもの自体にフォーカスを当てて作っていった感じです。そこから生まれる愛があるなと思って。僕たちも普段、皆さんから声援を受け取っているし、逆に自分たちが歌や言葉として届けたものが、愛として伝わることもある。声はいろいろな愛につながっているんです。そこからサビを作って、柾哉がバースで自分の内側にあるものを書いてくれた、という制作の流れですね。

―木村さんは、歌詞のテーマについてどう考えましたか。

木村：僕も最初はざっくりしていて、「愛」というテーマについて2人で話していくうちに、愛を歌うからといって、ポジティブソングになりすぎたくないという話になったんです。今回は5周年というタイミングでのライブだったので、今の自分たちが歌うからこそ説得力のあるものにしたいと思っていました。だから、自分たちの過去の経験や、そこで感じたこと、ネガティブな部分も歌詞に混ぜ込んで、サビにつなげていきたいという話をして、僕もそのテーマに沿って、過去に感じたことを言葉にしてみました。

歌詞を書くときも、ずっと2人で同じ部屋にいたわけではなく、一旦別々の部屋で書いてみたり。そうしたら、別々に書いた歌詞が、意図せずマッチしているところがあって、そういう部分に、すごく化学反応を感じました。例えば、サビに出てくる〈瘡蓋〉は京介が書いた部分なのですが、僕はその前の部分で、さっきおっしゃってくださったような心情を書いていて。打ち合わせをした訳じゃないのに、そこがリンクしていたんです。

藤牧：あのときはびっくりしたよね。

木村：「あれ、つながってる！」みたいな感じになって。

木村柾哉（Photo by Takumi Maeda）

―サビの「瘡蓋（かさぶた）」という言葉は印象に残りました。単に「傷」ではなく、あえて「瘡蓋」という言葉を選んだのは、自然に出てきたものだったのでしょうか。

藤牧：正直、「傷」でもよかったのですが、瘡蓋は剥がれたときに、新しい皮膚が生まれる。でも、痕は残る。その過程が、心の内側と似ているなと思いました。心に負っている傷が、意味のないものではなくて。その傷を負ったからこそ、一旦瘡蓋になって、それが剥がれて、新しい自分の内側の部分が出てくる。でも、傷を負ったこと自体がなかったことになるわけではないし、それを悪い意味で捉えるのではなく、プラスの方向に捉えたいなと。。傷ができて、瘡蓋になって、瘡蓋が剥がれて、新しい皮膚ができる。でも、痕は残る。その過程が大事だなと思ったので、ただの「傷」や「傷痕」ではなく、「一旦、瘡蓋ができているんだよ」ということを強調したかったんです。

―木村さんはバンテリンドーム ナゴヤ公演で披露した「AMAZE ME」でも鍵盤を演奏されていましたが、今回のような曲調でピアノをレコーディングするのはどうでしたか？

木村：ピアノ演奏については、作曲家さんと「ここはやっぱりこうしようか」と相談しながら編曲を変えたり、実際に弾きながら、いろいろなことを試してレコーディングできました。ただ、歌いながら弾くとなると、まったく違う世界になるので、やっぱり、そこが難しい部分でした。

―バラードをやりたいという方向性は最初からあったそうですが、作曲者の山本加津彦さんと制作する際、サウンドについてはどんな話をしました？

藤牧：サウンドに関しても、最初から僕の中にピアノを中心としたイメージがありました。そこに少しオーケストラが入るかどうか、といったところまで、なんとなく想像していたので、最初に「自分はこうしたいんですけど」という話をして、そこから一緒に制作していったという感じですね。

―リファレンスにした楽曲などはありましたか。

藤牧：最初に挙がっていたのは……福山雅治さんの「最愛」や、アンジェラ・アキさんの「This Love」、C&Kさんの「ぼくのとなりにいてくれませんか？」など、ピアノを中心とした楽曲ですね。

―Spotifyに公開されているお二人のプレイリストを見ても、J-POPの王道感やエモーショナルな曲が多くて、音楽の好みがすごく近い印象を受けました。

藤牧：それも僕が柾哉を誘った理由の一つです。柾哉はいろいろな音楽を聴いていますけど、僕は結構J-POPで育ってきて、J-POPを愛しているので。柾哉がいろいろ聴く中でも、J-POPの好きなジャンルや、好きな部分については、自分と近いものを感じていたんです。だから、自分が想像しているものを柾哉も一緒にやってくれるんじゃないかな、という信頼感はありました。聴いている音楽や好きな音楽から、なんとなくそれを感じていたんですよね。

―音楽的な好みが共鳴していたんですね。だから、さっきの歌詞の話にもあったように、自然と通じ合う部分があったのかもしれないですね。J-POPは歌詞がとても大切だと思うので、本当にJ-POPが好きな人じゃないと、なかなかああいう言葉も出てこないと思います。最後に、今回2人で作ったからこそ発見できたこと、自分一人では生み出せなかった表現について聞かせてください。考え方でも、アプローチでも、気持ちの面でも構いません。

藤牧：何だろう……やっぱり、伝える気持ちですかね。歌を届けるということについては、これまでの自分の中でかなり考えているつもりでした。本当に、だいぶ考えているつもりだったんですけど。実際にこうやって、自分たちで曲を作って、それを届けるという意識を持ったときに、まだまだ歌について考えられることがあったなと思いました。メロディもそうだし、歌詞もそうだし、歌もそうだし。全部を通して、この歌を届けるという意識を持ったときに、「ああ、まだもっと歌をよくできたな」と思ったんです。

―なるほど。

藤牧：僕は、自分の歌にあまり満足しないので、もっともっとやらないといけないなって。もっと歌について考えて、曲に向き合って、歌わないといけない。そういうことは、柾哉のまっすぐさだったり、一緒にやっている中で発見できたことです。自分なりに歌について調べたり、好きでずっとやってきたからこそ、逆に見えなくなっていた部分を、柾哉とやる中で見つけられたというか。そこは本当によかったです。いい意味で、まだまだ全然足りないし、もっといけるなと思いましたね。

―木村さんはいかがですか？

木村：僕も本当に同じなんですけど、こういうバラードをオリジナル曲として歌う機会は貴重だなと。誰かの曲をカバーしたり、カラオケに行って歌ったりすることはあっても、こうやって2人だけのオリジナル曲を練習して、レコーディングすることはなかなかないことなので。その中で、「ここはこうやって歌うんだ」とか、京介の歌い方や表現に対するアプローチを学べたのはすごく大きかったです。「ここはちょっと真似してみようかな」と思う部分を、実際に練習してみたりもしたので、すごく財産になりました。あと、自分について気づいたところは、やっぱり僕は緊張しいだったんだなっていう（笑）。

藤牧：本当にすごかったです。

木村：普段、パフォーマンスの本番前に、めちゃくちゃ緊張することはあまりなくて。発声したり、振付を確認したり、ピッチを確認したりしているのですが、今回は、それどころじゃない緊張感を感じていました。もう極限までいきましたね。逆に、あれを経験したら、もう何も怖くないんじゃないかというところもあるんですけど（笑）。

藤牧：すごかったですよ。ちょっとでもエアコンの温度が下がったら「寒い！」って（笑）。

―ちょっとナーバスになっていたんですね。

木村：手が冷える！みたいな。

藤牧：ちょっと物音がしたら「何、今の!?」って（笑）。

木村：本当にすごかったです。

藤牧：本番ギリギリまで、インイヤーモニターの聞こえ方やクリックの音、いろいろなバランスを調節していましたからね。当日のリハーサルでも、「昨日はこうだったけど、今日はもっとこうしないと」「こっちのほうがいい」と、本当に直前まで細かく調整していました。

―大阪公演でも披露されるわけですが、次はどうなりそうですか。

木村：東京ドームでは、緊張しすぎて、とにかく気持ちだけで歌っていたという感じだったので、大阪では、さらに皆さんに届くような歌を届けたいと思っています。

Photo by Takumi Maeda

君がくれたもの - MASAYA, KYOSUKE

配信中

参加メンバー：木村柾哉、藤牧京介

配信リンク：https://lnk.to/INI_Kimigakuretamono

INI

配信中／CD発売中

配信リンク：https://lnk.to/INI_ANTHEM

INI（アイエヌアイ）

2021年、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』から誕生した11人組グローバルボーイズグループ。メンバーは池﨑理人、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、シュウ・フェンファン、髙塚大夢、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅。グループ名には、11人の僕たち（I）とあなた（I）が繋がり合う（Network）という意味が込められている。2021年11月3日にシングル『A』でデビューし、同年の「第63回 輝く！日本レコード大賞」新人賞を受賞。ファンネームは「MINI」。2026年に結成5周年を迎え、9thシングル『ANTHEM』を発表。結成5周年記念の東阪ドームツアーを開催し、10月にはメンバーが制作に参加した「INI WORKSPACE」のユニット曲4作を配信した。

https://ini-official.com/