一条工務店は11月9日、「共働き夫婦の家事シェアに関する意識調査2026」の結果を発表した。女性の62.6%が家事の7割以上を担い、家事分担への満足度は男性81.5%、女性50.6%と差が開いた。「名もなき家事」の分担に対する不満にも男女差がみられた。

なお、調査はオンラインアンケートで行い、2026年9月14日～9月23日 の間に 全国の男女から1,459件の有効回答を獲得した。

女性の62.6%が家事の7割以上を担当

現在の家事分担について尋ねると、女性の62.6%が「自分が7割以上を担当」と回答した。家事分担に「とても満足」「満足」と回答した割合は、男性81.5%、女性50.6%で、30.9ポイントの差があった。

理想は「半分ずつ」が最多、男性の58.5%は自分の負担4割以下を希望

理想の家事分担は男女とも「自分5割：配偶者5割」が最多で、女性28.1%、男性32.8%だった。ただし、男性の58.5%は自分の負担が4割以下の分担を理想とした。家事分担のルールを「決めていない」人も62.6%に上る。

男女別にみた家事分担の理想の割合

女性は「料理」、男性は「ゴミ出し」が最多

自身が主に担当する家事は、女性では「料理」83.3%、「買い物」75.4%、「洗濯物を洗う」75.1%の順だった。一方、男性は「ゴミ出し」74.3%、「食器洗い」63.1%、「食器の片づけ」60.7%が上位に並んだ。女性が配偶者にもっと任せたい家事では「浴室の掃除」32.5%が最多だった。

女性と男性がそれぞれ主に担当している家事の上位5項目

配偶者の家事に80点以上、男性は67.8%

配偶者の家事を採点してもらうと、80点以上をつけた割合は男性67.8%、女性33.3%だった。一方、40点以下とした女性は33.6%。配偶者の家事に40点以下をつけた女性318人に理由を聞くと、「言わないとやらない」が52.2%で最多となり、「やってほしい時にやらない」43.1%、「頼んだことしかやらない」42.8%が続いた。

配偶者の家事に対する評価点数を男女別に比較

配偶者の家事を低く評価した女性が挙げた理由

「名もなき家事」の負担、女性の8割超が自分中心と回答

料理や掃除などに分類されない細かな「名もなき家事」について、主に自分が担当していると回答した女性は82.1%だった。男性では23.4%で、「同じくらい」が40.3%と最多だった。また、名もなき家事の分担に「とても不満」「不満」と答えた女性は53.6%、男性は18.0%だった。

名もなき家事を誰が担当しているかについての男女別回答

名もなき家事の分担に対する満足度を男女別に比較

女性の不満は「家事の存在自体に気づいていない」

名もなき家事の分担に不満を感じている601人に具体的な理由を尋ねたところ、女性では「名もなき家事の存在自体に気づいていない」が65.4%で最多。男性では「名もなき家事を行っても感謝されない」が40.2%で最も多かった。男女で不満の内容にも違いがみられた。