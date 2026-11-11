ちゃんみながアルバム『LEGEND』リリース、東阪でリリースパーティ開催

ちゃんみなが、ニューアルバム『LEGEND』を11月11日にデジタルリリースした。あわせて、12月に大阪と東京でリリースパーティを開催することも発表された。
『LEGEND』は、約3年半ぶりのフルアルバム。レーベル移籍、HANAのプロデュース、アリーナツアーや東京ドーム公演と環境が大きく変わるなかで制作され、今年2月に渋谷109のシリンダー広告で発売が予告されてから、約9カ月を経てのリリースとなる。全13曲を収録し、表題曲「LEGEND」、映画『ファーストボイス』主題歌「History」、HIROTO（INI）を迎えた「Let you go」などが並ぶ。12月16日にはCDも発売される。
リリースパーティ「CHANMINA New Album『LEGEND』Release Party」は、CD発売日の12月16日に大阪・Zepp Namba、12月23日に東京・SGCホールで開催。
Spotifyでは、ちゃんみながアルバムについて語るビデオポッドキャスト「Liner Voice+」のEpisode1が公開中。デビュー当時からちゃんみなを支えるプロデューサーのJIGG、アルバム収録の「NAME CARD」やHANAの「NON STOP」「Slidin」を共に制作したRicky Ricky、ちゃんみなが主宰するレーベルNO LABEL MUSICのスタッフが参加し、アルバム制作の裏側を語っている。
＜リリース情報＞
ちゃんみな
アルバム『LEGEND』
2026年11月11日（水）配信
https://NOLABEL.lnk.to/LEGEND_paps
2026年12月16日（水）CD発売
完全生産限定盤（CD＋SPECIAL BOX）15,000円（税込）
NO LABEL MUSIC T-shirt、記念盾、ピンバッジ、タブロイド判フォトポスター8枚組16頁封入
通常盤（CD）3,500円（税込）
https://chanmina.lnk.to/LEGEND_PKG
=収録曲=
1. NAME CARD
2. MALIBU
3. CRASHED
4. Let you go feat. HIROTO (INI)
5. TEST ME
6. FLIP FLAP
7. WORK HARD
8. どした？
9. LONELY
10. 엄마（オンマ）
11. i love you
12. History
13. LEGEND
Spotify「Liner Voice+」Episode1
https://spotify.link/LinerVoicePlus_Chanmina
＜ライブ情報＞
CHANMINA New Album「LEGEND」Release Party
12月16日（水）大阪・Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00
12月23日（水）東京・SGCホール OPEN 18:00 / START 19:00
チケット：スタンディング8,800円（税込）、指定席8,800円（税込・FC受付のみ）
※大阪公演は別途ドリンク代600円
https://chanmina.com/feature/legend_release_party
ちゃんみな公式サイト：https://chanmina.com/