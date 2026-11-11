池﨑理人・田島将吾・西洸人が語る「ぶっ壊し系の音楽」──東京ドームで解き放った衝動

〈StudioからDome まで〉──その言葉どおり、スタジオで生まれた楽曲が東京ドームで爆発した。池﨑理人、田島将吾、西洸人によるユニットソング「SWING」は、INIのユニットコンテンツ企画「INI WORKSPACE」から生まれた、荒々しくも遊び心に満ちたヒップホップ。3人は新鋭プロデューサーkrynXと曲を作り、KRUMPやバットを用いた演出まで、自分たちの美意識を貫いた。オーディション当時から「ドス鯉倶楽部」として親しまれてきた3人が、改めて集まった理由とは。制作現場の熱量と、INIの未来に対する思いを聞く。

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―まず、この3人で東京ドームで「SWING」をライブ初披露してみて、いかがでしたか？

池﨑：そうですね。お客さんの反応がどうだったかというより、とにかく自分たちが楽しんで暴れることをメインにやっていたので（笑）。ずっとやりたかったような楽曲ですし、今回、東京ドームで初披露できたのはとても贅沢なことなので、本当に楽しかったです。作る過程も楽しかったし、実際に曲が完成して、みんなでステージングにもこだわって。本当に頑張って作ったので、個人的には公演の中でもすごく楽しみにしていたパートでした。

田島：僕も公演の中で一番自分が弾けられる区間だったと思います。「ドス鯉」だからこそできる自分の表現だなと感じましたし、この3人のユニットだからこそできた表現なんだなと思って。そこは感謝していることでもあります。あと、ライブでオートチューンをかけること自体が初めてだったので、それも結構気持ちよかったですね。かかり具合が。ちゃんと自分の声がお客さんに伝わっているというのを肌で感じられて、めちゃめちゃ楽しかったです。

西：もう、もう、とにかく発散曲！って感じですね。やっている途中から、終わった瞬間まで、もう爽快感がすごくて。本当にやり切った感じがありました。めちゃくちゃ暴れさせていただきました（笑）。

「ドス鯉倶楽部」だからできた表現、自由なセッションから生まれた「SWING」

―ああいうレイジ寄りのヒップホップをやろうというのは、最初から考えていたことですか？

西：そうですね。ドームでライブをやるにあたって、今回のユニットをどうしようか、という話を最初にみんなでしていたんです。僕たち3人は、できるなら「ドス鯉倶楽部」で集まりたいという気持ちがあって。それで3人で集まって、最初から割とバチバチな、レイジ系のような激しい曲をみんなで持ち寄って、「こういうのがマジでやりたいね」と話していました。そこから、プロデューサーはどなたに声をかけようかということも、みんなで考えていったんです。それでkrynX（クリンクス）くんという、本当に新鋭のプロデューサーの方にお願いしたら、幸運なことに引き受けていただけることになって。3人でセッションするような形で、その場で作りながら、バイブスで進めていきました。超楽しかったですね。

―krynXさんとのセッションは、どんな感じだったのでしょうか。

田島：曲のベースとしては、1日……1日もかかっていないくらいでしたね。6時間くらいかな。

池﨑：本当にあっという間だったよね。

田島：その1日で歌詞もフロウも、とりあえずフルで全部出来上がりました。krynXくんも、「こういうワードチョイスにしたほうがいいんじゃない？」と提案してくれたり、方向性も一緒に考えてくれたりしたので、結構新しい経験でしたね。

池﨑：オーディオインターフェースとかマイクって、普段はラッパーの人が持ってきてくれるらしいんですけど、僕らはそんなこと全然知らなくて。初回のセッションでは、とりあえず現場に行ってみたらどんどんビートをかけてくれるんですよ。それで、「とりあえずやってみよう」という感じになったのですが、レコーディング用のマイクがなかったので、スタンド型のゲーミングマイクみたいなものを使って、最初のデモを作りました。叫んだら音が割れてしまうようなマイクでしたが、その歪んだ感じが格好よくて。そういう、その場の化学反応で曲ができていったので、それもいい経験でしたし、すごい腕だなと思いました。

krynXくんは、とにかく毎晩いろいろなビートを作っているそうで、10曲くらい作ることもあると言っていました。最初にオンラインでミーティングしたときにも、すでに「一回こういうのを作ってみたんですけど、どうですか？」と聴かせてくれたりして、とにかくスピードが速い。僕たちもそれに合わせて、どんどん進んでいった感じでした。

池﨑理人（Photo by Takumi Maeda）

―西さんは、これまでもヒップホップのクリエイターの方と制作されてきたと思いますが、krynXさんとのセッションはどうでしたか？

西：すごく温かかったですね。みんな、直接お会いしたのはそのときが初めてだったのですが、すぐに打ち解けられるような雰囲気で。

池﨑：本当に友達と一緒に音楽を作っているような感じでした。

西：そうそう。完成したときは「イエーイ！」って。暑い時期だったので、みんなタンクトップ1枚で暴れまくっていました（笑）。

―サウンドについては、krynXさんとどんなやり取りをしましたか？

田島：最初のきっかけは「Intro *GUNSO WALK」（MIKADO, HARKA&ENEL）だね。

池﨑：そうだね。「Intro *GUNSO WALK」を聴いて、「krynXくん、いいよね」という話になりました。それで、あまり細かいお願いはしていなくて。「こういう曲でお願いします」というより、「krynXくんのよさを全部出して作ってください」という感じでした。実際、本当に自分たちが求めていたものが来たので、超嬉しかったですね。

西：krynXくんの力を発揮できなくなったら嫌だな、という気持ちもあったので。そこは全部託すというか、信じてお願いしました。本当に、彼の作る曲やビートが、今自分たちがめちゃくちゃやりたいと思っていた曲調だったので。逆に「そのままでお願いします」ということを伝えました。変に僕たちに寄せたりしなくていいから、「krynXくんが、これはやばいと思うものにしてください」って。それで最初に出してくれたビートから「あ、これだ」となったので、すごくスムーズでした。

―リリックも、ビートが出来上がってからどんどん進めていった？

西：そうですね。僕はその日にできたものを、結構そのまま使いましたね。

―フリースタイル的な感じですか。

西：本当にそういう感じです。もちろん内容にこだわる部分もありますが、今回はノリを重視した曲だと思っていたので。変に意味を詰め込むというより、とにかく暴れられること。ビートを聴いて、そのまま出てきた言葉を詰め込んでいくようなバイブスがいいかなと思って。とにかく音でしたね。

―田島さんはリリックについて、どんなことを考えていましたか。

田島：僕も、割とその日にできたものをそのまま使いました。最初に作ったときは余白が結構あったので、もうちょっと直したほうがいいかなと思ったんです。でも、2人に相談したら「逆に今のままのほうがいいよ」という意見をもらったので、そのままにしました。リリックには、そのとき自分が感じていたことを書いたつもりです。「何を目に映すのか」「どう映すのか」というような歌詞なのですが、自分がどういう気持ちでいるかによって、世界の見え方って変わるなと、そのときに思っていて。そういう感覚を詰め込みました。

田島将吾（Photo by Takumi Maeda）

西：あと、僕はちょっと野球の要素を入れたいと思っていました。ドームだし、「スイングしようぜ！」みたいな。

田島：「SWING」というタイトルも、その場で決まりましたね。

西：いろいろな単語をみんなで出している中で、「SWING、いいんじゃない？」となって。僕の歌詞では〈掲げろ Light〉という言葉があるのですが、ライブ会場で持ってくださっているペンライトの意味もあって。「SWING」という言葉にいろいろな意味を掛けたりして、本当に遊びながら、楽しんで作りました。マジでその日は真面目にやろうみたいなことは一回も考えてなかったかもしれないです（笑）。俺たち3人とkrynXくんで、ずっと遊んで、笑いながら作っていましたね。

―〈StudioからDome まで〉という歌詞も、完成してすぐに東京ドームで披露しているからこそ面白いですよね。まだドームでライブをしていない人が憧れの象徴として歌うのはわかりますが、実際にドームに立っている人たちが歌っているわけですから。

西：贅沢なことですよね。ドームで披露するために作った曲なので、本当にすごいことだと思います。

―〈錆びたChainも金にChange〉も格好いいと思いました。

西：どんなものでも、たとえゴミみたいなものでも、俺らだったら格好いいものに変えられる、ということを言いたかったんです。でも、最初に適当に発した宇宙語みたいな言葉が、そう聞こえたというところもあって（笑）。そのまま生かした部分もありますね。

―こうしたリリックや世界観は、やっぱりこの3人だからこそ生まれたものだと思いますか？

西：間違いなく、そうですね。こういう世界観を分かち合えるメンバーだからこそ、生まれた曲だと思います。

―田島さんにも伺いたいのですが、この3人は2021年のWORKSPACEで「How are you」という曲を発表していますよね。活動を続けてきて、今回は全員が作詞・作曲・ボーカルディレクションにも関わっています。そういう意味では、今回の共同制作はいかがでしたか？

田島：本当に久しぶりでしたし、「やっと」という気持ちもありました。まずは、この3人でまたやれてよかったという思いが強いです。今までも3人で曲を作っていたことはあるのですが、今回、やっと一つ形にできたかなと思います。その制作の感覚がすごく楽しかったし、ドームでライブをしたときの感覚もかなりよかったので、また次につながったらいいなと思います。というか、今回がスタートなんじゃないかな、という気持ちもありますね。

―「ドス鯉倶楽部」が単なるユニットではなく、制作チームとして成長できたような実感もありますか。

田島：やっぱり「How are you」のときに比べて、今回はそれぞれのパートのキャラクターが、よりはっきり出たと思いますね。本当に三者三様のフロウやリリックになっていて。いい意味でそれぞれ違うキャラクターなのに、一つの曲としてまとまっていたんじゃないかなと思います。

―西さんは、今回の3人のボーカルディレクションについて、どう感じましたか。声の質感も三者三様だと思いますが。

西：本当にみんな、レコーディングでもその場で遊びながら色々試しつつやっていた感覚だったので、ありのままというか。僕はサビのキーが結構高かったので、そこが最初は自分でも心配でした。でも、2人が後押ししてくれたので、「チャレンジしてみてもいいのかな」と思えた部分があります。多分、自分一人だったら、この高さでやろうとは思っていなかったです。「いけるのかな。でも、みんながいいと言うなら、やってみようか」という感じで。krynXくんも「絶対このほうがいい」と言ってくれて、そういう流れもあって、自分でもちょっと新しい扉を開いた感じがしましたね。こういうジャンルで、あそこまで自分の中で今までにない高さに挑戦したというか。新しいチャレンジになりました。

西洸人（Photo by Takumi Maeda）

DIYのバットとKRUMP、東京ドームで貫いた3人の美学

―振付についても伺いたいです。今回はD.LEAGUEで活動するKRUMPダンサーのYAMATOさんに依頼されたそうですね。バットを使ったパフォーマンスで、すごく面白かったです。どんなことを考えて振付を作っていったのでしょうか？

西：普通に踊るだけじゃなく、このハイプな感じに合うものを考えたときに、KRUMPがいいのかなとなりました。きれいに踊るというより、この曲では強さやとにかく男臭さを出したかったので。KRUMPは今までINIとはあまり接点のなかったジャンルだったので、この機会にやってみたら面白いんじゃないかなということもあって、お願いしました。それで、「せっかくならバットをぶん回そうぜ！」という話になって。バットもみんなでデコレーションしたのですが、結構大変でした（笑）。デザインも自分たちで考えて、「ちょっと和風の柄がいいね」とか話しながら、リハーサルの合間の時間にステッカーを一枚ずつ貼っていました（笑）。

―DIYですね。

西：マジでDIYです、あれは。

―田島さんは、初めてKRUMPを踊ってみて、どうでしたか？

田島：難しかったですね、やっぱり。でも、YAMATOさんに手の使い方や振り下ろし方から教えていただいて良い経験になりました。あとは、一番最後にダンスブレイクがあるのですが、無音になるところで絶対に特効を入れたいよね、という話をしていました。それを実現できたので、一つ夢が叶ったような感じでした。

西：ステージの構成や演出は、一回作って、また変えて。作って、また変えて、ということを繰り返していました。本当に直前まで、「こっちのほうがいいんじゃないか」「いや、こっちじゃないか」という話をして。

池﨑：バットを使うことになったのも、割とギリギリだったよね。

西：ギリギリだったね。

池﨑：そのくらい、最後までとことんブラッシュアップできたのはよかったですね。

―最後に、今回3人で制作して得たものを、これから11人のINIの音楽にどうつなげていきたいですか？

田島：今回やったことをそのままINIに昇華するというよりは、これは3人の味なんだ、というふうに捉えるのもいいのかなと思います。

池﨑：そうだね。僕たちは僕たちで今回こういう音楽をやってみて学んだことや感じたことがたくさんあったので、INIとしてはまた違う方向性でまだまだ試せることがあるなと思いました。

西：たとえば僕らが今回やったことを、ほかのメンバーが近くで見てくれて、「ああ、こういうこともありなんだ」「面白いな」と思ってくれたらそれだけでも意味があるなと思います。それはグループの中でもそうですし、自分たちのファンのみなさんに対してもそうで。「ああ、こういう音楽もあるんだ」と知ってもらうだけでも、ファンの皆さんの中に新しい発見というか、価値観が生まれたらいいなと思います。ぶっ壊し系の音楽で（笑）。

―世の中にはこういうスタイルの音楽もあるんだ、と知るだけでも大きな違いになるでしょうしね。

池﨑：普段こういうジャンルの音楽をあまり聴かないMINIもいたと思うので、びっくりしていたかもしれないですけど（笑）。

西：今までで一番くらい、腹から声が出たライブでした（笑）。半端ないエナジーだったので、ライブならではのそういうものも大事にしたいですね。

―価値観を生むといっても、こちらから一方的に何かを教えるという意味ではなく、お客さんと一緒に新しい場を作っていくということですよね。それがオーディエンスの音楽的な視野が広がるきっかけになるなら、素敵なことだと思います。

西：はい、INIの音楽やライブがそういうきっかけになれたらいいなと思います。

Photo by Takumi Maeda

SWING - RIHITO, SHOGO, HIROTO

配信中

参加メンバー：池﨑理人、田島将吾、西洸人

配信リンク：https://lnk.to/INI_SWING

INI

配信中／CD発売中

配信リンク：https://lnk.to/INI_ANTHEM

INI（アイエヌアイ）

2021年、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』から誕生した11人組グローバルボーイズグループ。メンバーは池﨑理人、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、シュウ・フェンファン、髙塚大夢、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅。グループ名には、11人の僕たち（I）とあなた（I）が繋がり合う（Network）という意味が込められている。2021年11月3日にシングル『A』でデビューし、同年の「第63回 輝く！日本レコード大賞」新人賞を受賞。ファンネームは「MINI」。2026年に結成5周年を迎え、9thシングル『ANTHEM』を発表。結成5周年記念の東阪ドームツアーを開催し、10月にはメンバーが制作に参加した「INI WORKSPACE」のユニット曲4作を配信した。

https://ini-official.com/