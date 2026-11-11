ローソンとHMV&BOOKS onlineは、2027年の干支である「未（ひつじ）」をテーマにした『SNOOPY 2027 未 ひつじスヌーピーのぬいぐるみポーチ BOOK』と、『SNOOPY 2027 ひつじ年デザイン ミニマム派の超ミニ財布 BOOK BLACK/BROWN』を11月28日に発売する。

もこもこ感がたまらない! ひつじスヌーピーのぬいぐるみポーチ

『SNOOPY 2027 未 ひつじスヌーピーのぬいぐるみポーチ BOOK』は、2027年の干支「未」をモチーフにした特別デザインのぬいぐるみポーチ。もこもこのひつじフードをかぶったスヌーピーが立体化されており、ちょこんとした角や大きな耳、首元のベルなど細部まで丁寧に再現されている。

ふわふわとした手触りも魅力のひとつで、背面のファスナー部分には小物を収納できるため、ポーチとしても活躍する。価格は3,960円。

機能充実の超ミニ財布も同時発売

同時発売となる『SNOOPY 2027 ひつじ年デザイン ミニマム派の超ミニ財布 BOOK』は、ブラックとブラウンの2色展開。2027年の干支・未をテーマにしたスヌーピーのアートを箔押しであしらっている。

財布は手のひらサイズながら、お札入れやカードポケット、マチ付きの小銭入れを備えた実用的な仕様。さらに、肉球デザインのスナップボタンや、ウッドストックをモチーフにしたファスナー引き手など、ディテールにもこだわっている。価格は各3,080円。