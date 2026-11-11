尾崎匠海・後藤威尊・松田迅が語る、セクシーさのその先へ──「はみ出すこと」の大切さ

結成5周年を記念した東京ドーム公演で、INIが新たな表情を見せた。メンバーの創造性を発信する「INI WORKSPACE」から生まれた「Give Me More」は、尾崎匠海、後藤威尊、佐野雄大、松田迅によるダークで官能的な世界観を描くナンバー。松田が全編の歌詞を書き、尾崎が作曲に参加。後藤は振付師の提案にも関わった。「光」に救われながら、やがてそれを独占したくなる──相反する感情をどう表現したのか。楽曲とステージの制作を通じて、4人が発見した新たな可能性を3人に聞く。

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―東京ドームでは、皆さんの声や表情、曲の持つ華やかさや緊張感が伝わってきて、すごく印象的でした。大阪公演も控えているので、ライブの詳細にはあまり触れないようにしたいのですが、まず人前で初披露してみて、自分たちが表現したかったものを届けられた手応えはいかがでしたか。

尾崎：手応えに関しては、ちゃんと自分たちが見せたかったものを見せられたし、意図していたこともしっかり伝わった感じがしています。今回の4人は、どちらかというとセクシー寄りのコンセプトで集まったんですけど、普段は見せていない自分たちの姿だったり、いつも見せているINIよりも少しディープな内容だったり。歌詞も含めて、アーティストとして、表現者としての側面が強いパフォーマンスが、MINI（※INIのファンネーム）に伝わったのかなと思っています。

後藤：セクシーに振り切った楽曲だったので、振付もかなりセクシーなものにしていただきましたし、パフォーマンス自体がすごく楽しみでした。ただ、4人という少人数だからこそ、少しでもズレたり、粗があったりすると悪目立ちしてしまう部分があって。なので、4人で振付の部分や、表現に対する意識、気持ちの部分をしっかり統一して本番に臨めたのがよかったなと思います。ダンサーの皆さんのおかげで、さらに華やかなステージになりましたし、自分たちでも感激するくらいでした。4つのユニットの中でも、僕たちが一番最初に披露するユニットだったので、インパクトを残せたステージになったと思います。

松田：世界観や、自分たちがそれをどう届けるかという部分にこだわった作品です。メンバーやスタッフの皆さんからも、すごくいい反応をいただいていたので、本番は自信を持って、気持ちよくパフォーマンスすることができました。ファンの皆さんにもしっかり届けられたのかなと思います。

「ダークセクシー」を追求した4人、それぞれの挑戦

―今回のユニット曲の「ダークセクシー」という方向性について伺いたいです。歌詞は松田さんが書かれていますが、セクシーというテーマは、歌詞を書く前からありましたか？

松田：はい。そもそも自分たちがやりたいのはセクシーな楽曲だ、ということで集まったユニットだったので、大まかな曲の内容や雰囲気はありました。そこからコンセプトを決めて、歌詞を考えていったという流れですね。

―ただ、セクシーといってもいろいろな捉え方がありますよね。そのあたりは4人でどんな話をされたのでしょうか。

尾崎：セクシーの捉え方ですよね。やっぱり、これまで見せていなかった部分や、この4人でやるからこそ表現できることをやりたいというのは、個人的にも思っていたことでした。迅も、そこをしっかり考えて歌詞を書いてくれたんだろうなというのが伝わって、その意図を受け取りました。セクシーのニュアンスというのは、言葉にするのがすごく難しいのですが……。自分たちが「これがセクシーです」と方向性を決めるというよりは、受け取る側の想像に任せる部分があっていいのかなと。

―それを歌や振付で表現するときにも、いろいろと大切にした部分がありそうですね。

後藤：振付では、指先の本当にちょっとしたニュアンスまで、振付師さんに細かく教えていただきました。あとは腰の動きもすごく練習しました。

後藤威尊（Photo by Takumi Maeda）

―後藤さん自身、この曲で特に大変だった部分はありますか。

後藤：僕の場合は、ラスサビ前の自分のキリングパートについて、「こうやって見せたい」というイメージが強くあったんです。これまで頑張って鍛えてきたボディメイクの部分で、自分が積み重ねてきたものを最後に強烈なパフォーマンスとしてしっかり見せたいという気持ちがあったので。それに向けて減量したり、どう見せるのが一番格好いいのか、どうしたらファンの皆さんが驚いてくれるのかを考えたり。そこが一番頑張ったところですね。

―実際、ステージではやりたかった表現ができたと思いますか？

後藤：そう思います。実は、前日のリハーサルくらいに「よし、最終的にこれでいこう」と決めたので、ちょっと緊張していました。本番では冷静に、落ち着いて、2日間ともしっかり決めることができたと思うので、そこは満足しています。京セラドーム大阪の公演に向けていろいろと相談して、もっといいものにしたいと思っています。

「迅にしか書けなかった」歌詞と、4人を輝かせるメロディ

―松田さんは、今回の歌詞に『CITY OF LIGHTS』というライブのコンセプトを反映させたそうですね。闇に閉ざされた主人公が「君」という光に出会い、次第にその存在に染まっていくような世界観。こうした物語や言葉は、どんなところから生まれたものなんですか？

松田：コンセプトは、割とすぐに出てきていました。最初に話し合ったときに、「輝くことに疲れてしまった自分」というイメージがあって。何を目的として生きていけばいいのかわからなくなって、どんどん深い闇に入っていってしまう。そこを彷徨っていたときに、一筋の光が見えた。その光を探し求めて、自分のものにしたくなって、また歩き始める。そういうコンセプトを作ったときに、曲の土台がかなりできました。そこから最初のフレーズもすぐに出てきたので、やっぱりコンセプトを決めたことが一番大きかったですね。

―〈君という光が／僕を支配する〉という歌詞がある一方で、〈僕だけのものに〉という言葉もあります。相手を自分のものにしたい気持ちと、相手に強く惹かれて心を開いていく感覚が入り混じっているように思いました。この「光」という言葉には、松田さん自身、どんな感情を重ねているのでしょうか？

松田：本当に、今回の『CITY OF LIGHTS』というライブのコンセプトにぴったりだなと思っていて。ただ、「光」というのは人によって違うと思いますし、僕たちも今回はあえて、それが何なのかは言わないようにしています。歌詞の中でも、光るものを「bright」「brilliant」「brighter」「light」など、いろいろな表現で書いています。みんなでいろいろ考えて作ったのですが、何か一つが正解というわけではないので。いろいろな人に刺さるようにしたいという気持ちで作りましたね。

松田迅（Photo by Takumi Maeda）

―尾崎さんは今回、メロディ制作に参加されていますよね。4人それぞれの持ち味を発揮できる曲にしたかったと話していましたが、作曲する立場として、どんなことを意識しましたか？

尾崎：まず、どうしても今回の制作に携わりたいという気持ちがありました。今回はせっかくのユニット曲なので、4人の強みをしっかり生かして、4人全員が輝けるようなメロディにすることを意識しました。例えば、「このメロディをここに置いたら、この人だったらこう歌ってくれそうだな」とか、そういうことを考えながら作りました。今回は、自分がどう歌いたいかを先に考えるのではなく、誰かのためにメロディを作ったという感覚ですね。ただ、自分の曲を作るよりも誰かに合うメロディを考えることの難しさを感じました。

―ソロ曲を作るのとは違って、ある種、プロデューサー的な視点が必要になるわけですね。

尾崎：初めてでしたね。こういう形でメロディを考えたのは。INIの曲で作詞に参加したことはあったのですが、メロディを作って、みんなに歌ってもらうというのは初めてだったので、新しい成長につながりました。でも、実際にやってみたら、みんなちゃんと歌いこなしてくれるというか。単にこなすだけじゃなくて、自分のものにしてくれていたので、こういう制作の形もいいなと思いました。

―自分が歌うためではなく、ほかのメンバーの特性に合わせてメロディを考える必要がありますよね。

尾崎：それに、今回はライブで披露することが前提にあったので、しっかり観客を沸かせるポイントだったり、セクシーに見せるための曲の構成だったり、そういうことも改めて考えさせられた楽曲制作でした。

尾崎匠海（Photo by Takumi Maeda）

―後藤さんは、この曲を歌うことで、今までグループやソロで歌っていたときには選ばなかったような歌い方を発見できた部分はありますか。「自分にもこういうアプローチができるんだ」という気づきでもいいのですが。

後藤：一つはシンプルに、キーの高さですね。今回、自分の中で一つ苦戦したポイントでした。僕は2サビとラスサビを歌っているのですがラスサビではダンスでフロアワークをしながら歌うこともあったので、めちゃくちゃ緊張しました。それに、ライブ全体の流れの中で披露するので、、かなり体力を使った後の状態でユニットのステージを迎えることになるんです。最初に通しリハーサルをしたときは、ダンスだけでもきつかったですし、それを歌いながらやるとなると、「こんなに大変なんだ……」と思いました（笑）。でも、本番に向けて何度も通して練習して、体力もつけて。実際にしっかり歌い切って、踊り切ることができたので、自分の中で新しい可能性を感じられたというか、「ここまでできるんだな」と実感できました。5年前の自分だったら絶対にできなかったと思うので、この5年間で少しずつ成長できているんだなということも感じましたね。

―松田さんは、今回の歌詞について、今だからこそ出てきた言葉というのもあります？

松田：たくさんありますね。そもそも、まさか自分が歌詞を書くようになるとは思っていなかったので。でも、ここ最近はメンバーみんなの制作に対する意欲がすごく大きくて、歌詞を書いたり、作曲したりしているメンバーも結構いるので刺激を受けて、自分もやってみようかなと思うようになりました。去年くらいから積極的に制作に参加するようになったのですが、今回のような雰囲気の楽曲が結構好きなので、挑戦してよかったです。

尾崎：今回の歌詞は、迅にしか書けなかったんじゃないかなと個人的には思いますね。セクシーさに対するアプローチの仕方が、すごくレベルが高いんですよ。今回のメロディやコンセプトだからこそ、この歌詞が生きるし、迅の性格も含めて、バチッとハマったのかなと感じました。

松田：嬉しいです。

―今回の歌詞を書くうえで大切にしたことはありますか。

松田：僕は普段から、思ったことを書き留めるようにしています。自分の思いだったり、そのときにしかない感情だったり、そういうものを大事にしています。僕はback numberさんが好きで、いつかback numberさんのような素敵な歌詞を書けるように頑張りたいと思っています。

―4人で松田さんの歌詞を改めて読みながら、曲を完成させていったわけですよね。

後藤：今回は迅が歌詞を1曲丸ごと書いているわけじゃないですか。それを見たときは、やっぱりすごいなと思いました。自分も作詞に挑戦しているからこそ、1曲全部を書くことの難しさや大変さは、本当に実感しているので。それを書き切って、完成させたことがすごいと思いますし、迅が書いた歌詞でパフォーマンスできるのがすごく嬉しいです。

尾崎：僕は、今回のコンセプトに対してもですが、『CITY OF LIGHTS』というライブに一番ぴったりな楽曲なんじゃないかなと、最初に思いました。それに、歌詞がしっかり攻めてくれていたからこそ、より目立つものになったというか。ある意味、角が立っているんですよね。

松田：メンバーが口ずさんでくれたり、歌ってくれたりしたのも、結構嬉しかったですね。

尾崎：リハーサルのときですね。最初に僕たちがこの曲を披露したときは、ほかのユニットの曲も含めて、みんなが初めて聴くタイミングだったんです。そのときの反応がすごくよくて。「めっちゃいいじゃん！」って。

後藤：たしかに、嬉しかった。

尾崎：しかも、みんなが口ずさんでくれているんですよ。

後藤：〈もうこれ以上〉って。

尾崎：みんなあのパートが好きで（笑）。自分たちが作ったものを誰かが歌ってくれるって、やっぱり嬉しいんだなと思いましたね。

後藤：些細なことですが、口ずさんでもらえるというのは、自信を持っていいポイントなのかなと思います。曲を聴いてメロディーや歌詞が残ることが、やっぱり一歩目というか。

尾崎：確かに。

―今回のユニット曲のクレジットをそれぞれ見てみると、歌詞を一人で書いているのは松田さんだけなんですよね。だからこそ、よりパーソナルなものになっていますよね。

松田：よりリアルな、自分の芯を持って頑張りました。

―では最後に、今回の4人でのコラボレーションを通して得たことを、これから11人のINIの音楽やパフォーマンスにどう生かしていきたいですか?

尾崎：「はみ出すこと」というか、攻めの姿勢は本当に大事なんだなと気づかされました。こういうことを繰り返すことで、もっと見てもらえたり、聴いてもらえたりするんだなと、この楽曲を通して思えたので。本当にやってよかったなって、めちゃくちゃ思っています。それぞれの違った輝き方も発見できましたし。特に（佐野）雄大も、やさしくて甘い声だけど、セクシーな楽曲にも合う部分があるんだなとか。いろいろな発見があったので、自分自身も成長させてもらえた楽曲でした。

後藤：今回のユニットでは、4人だからこそ、より一人ひとりのキャラクターを際立たせないと、いい作品にならないと感じていました。4人の中でも、自分にしかできない見せ方や、自分の武器は何だろうと、すごく考えながら練習していました。自分は何を見せたいのか、自分のキャラクターは何なのか、どんな見せ方が一番いいのかを追求して。クリエイティブスーパーバイザーとして参加してくださっている仲宗根梨乃さんにも相談して、パフォーマンスを見てもらったり、アドバイスをいただいたりしました。その中で、自分らしいパフォーマンス、自分にしかできない表現というものを、すごくつかめた気がしています。それを11人でのパフォーマンスにも生かしていきたいです。11人全員が強い個性を持ったアベンジャーズみたいな存在になって、それがギュッと集まったら、さらにすごいパワーになると思うので。その一員として、一人の主人公になれるように頑張りたいと思います。

―松田さんはいかがですか？

松田：僕は結構ずっと、こういう楽曲を求めていたというか、やりたかったので、今回ユニットで披露することができて嬉しかったです。

尾崎：だよね。

松田：グループでも挑戦してみたいので、いずれそのタイミングが来たときに、しっかり100を出せるように、いや、100以上を出せるような準備をしておきたいと思っています。それこそ、さっき匠海も言っていたように、いい意味での尖りというか、自分たちにしかないもの、アイデンティティをもっと出していかないといけない。今の時代はさまざまななボーイズグループがいますし、その中でINIの存在感を示せるように、もっともっと自分たちの個性を磨いていきたいと思います。

Photo by Takumi Maeda

Give Me More - TAKUMI, TAKERU, YUDAI, JIN

配信中

参加メンバー：尾崎匠海、後藤威尊、佐野雄大、松田迅

配信リンク：https://lnk.to/INI_Give_Me_More

INI

配信中／CD発売中

配信リンク：https://lnk.to/INI_ANTHEM

INI（アイエヌアイ）

2021年、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』から誕生した11人組グローバルボーイズグループ。メンバーは池﨑理人、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、シュウ・フェンファン、髙塚大夢、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅。グループ名には、11人の僕たち（I）とあなた（I）が繋がり合う（Network）という意味が込められている。2021年11月3日にシングル『A』でデビューし、同年の「第63回 輝く！日本レコード大賞」新人賞を受賞。ファンネームは「MINI」。2026年に結成5周年を迎え、9thシングル『ANTHEM』を発表。結成5周年記念の東阪ドームツアーを開催し、10月にはメンバーが制作に参加した「INI WORKSPACE」のユニット曲4作を配信した。

https://ini-official.com/