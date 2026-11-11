PUNPEEとOMSBによるユニット・TAXMEN、新曲「PLACEBO」配信リリース

PUNPEEとOMSBによるユニット・TAXMENが、ニューシングル「PLACEBO」を11月11日（水）にSUMMITから配信リリースした。
マイペースな活動で3月に「THEME OF TAXMEN」、4月に「MISS U feat. 原島"ど真ん中"宙芳」を発表したTAXMEN。約7カ月ぶりの新曲となる「PLACEBO」は、プロデューサーにRascalを迎えた。気だるいギターサウンドに、PUNPEEとOMSBがそれぞれの今昔に思いを馳せた秋らしくメランコリックなシングルとなっている。
ミックスエンジニアにはThe Anticipation Illicit Tsuboi（KHORDLINE inc.）、マスタリングエンジニアにはColin Leonardを起用。アートワークの写真はcherry chill will.が手がけている。
＜リリース情報＞
TAXMEN
「PLACEBO」
配信中
Produced by Rascal
Lyrics by OMSB, PUNPEE
Additional Keys by OMSB
Mixed by The Anticipation Illicit Tsuboi （KHORDLINE inc.）
Mastered by Colin Leonard at SING Mastering, Atlanta,GA using SING Technology® （Patented）.
Artwork Photo by cherry chill will.
Special Thanks : DJ TKYM （club bar FAMILY） , Hi'Spec
Artist Management by Masaki Yamamoto （SUMMIT, Inc.）
Promotion by Yuta "Disco" Saito （SUMMIT, Inc.）
A&R : Takeya "takeyan" Masuda （SUMMIT, Inc.）