11月５日から８日にかけて福岡県飯塚市の「筑豊緑地公園／いいづかスポーツ・リゾート ザ・リトリート」で行われた「ワールドクライミング グランドフィナーレ福岡2026」。５日と６日にはパラクライミングの今季最終戦「ワールドクライミング・パラシリーズ福岡2026」が開催された。

ロサンゼルス2028パラリンピックで実施されることが決まり、いま世界的な注目を集めているパラクライミング。

今大会は19種目が行われ、日本勢は會田祥（男子B1）、蓑和田一洋（男子B2）、河村拓海（男子B3）、山下和彦（男子RP3）が金メダルを手にするなど、計11個のメダルを獲得して存在感を示した。

パラリンピック競技採用を契機に国内の競技レベルも急伸する中、今大会にはヨーロッパやアメリカなどから世界トップクラスのクライマーが来日。ハイレベルな激戦を肌で体感した日本勢にとっても、ロサンゼルス大会を見据える上で大きな手応えと経験を得る機会となった。

なお、ロサンゼルスパラリンピックの実施種目は、男子がB1（全盲などの視覚障がい）、RP1（可動域・筋力等の著しい機能障がい）、AU2（前腕切断等の上肢機能障がい）、AL2（下肢義足・切断等の下肢機能障がい）の４種目。女子はB2（弱視等の視覚障がい）、RP1、AU2、AL2の４種目で、計８種目が行われる。

エース會田が今季４勝目

日本のエースである男子B1クラスの會田は、予選１本目を２位発進。２本目を終えてフランシスコ・ハビエル・アギラール・アモエド（スペイン）と並び首位タイで通過すると、決勝でも同じ高度まで到達する激戦を演じた。

予選の會田

視覚障がいクラスにおいて、登る選手と地上から指示を送るサイトガイドは「二人三脚」で壁に挑む存在だ。會田と長年コンビを組む田中星司ガイドは、競技前のオブザベーションで40手を超えるホールドの配置や角度、位置関係をテキスト化し、會田はそれをスマートフォンの音声読み上げ機能で頭に叩き込んで決勝ルートへと向かった。

しかし、決勝の壁で突如予期せぬトラブルが襲う。スタートしてわずか２、３手を登った地点で、會田が田中の声を聞く通信機器が不通となってしまったのだ。

不測の事態が起きる中、會田はすぐにトラブルを伝達。田中ガイドは会場全体に響き渡る地声での指示に切り替えた。「もうちょっと右」「それ」と、遠ざかる声を研ぎ澄ませた感覚で拾い上げ、事前に記憶したルートイメージと照らし合わせながら、會田は小さなホールドを捉えて高度を上げていった。

迎えた最終盤、トップホールドに手を伸ばしたものの、つかむことができずに落下。しかし、ライバル選手と同高度ながらタイムが早かった會田が、見事に優勝をもぎ取った。これで會田は今季のワールドシリーズを５戦４勝という戦績で締めくくることとなった。

競技後、會田は「結果はよかったが、タイムカウントではなく完登して差をつけたかった」とトップ選手ならではの矜持を語った。「普段は海外遠征ばかりなので、日本の方に見てもらえたことはすごく意味のあることだったんじゃないか」と自国開催を振り返り、ロサンゼルスに向けては「せっかくの機会なので、ケガなく過ごし、本番ではしっかり完登できるように準備したい」と語った。

競技後、決勝の相手であるアギラール・アモエドと談笑する姿があった。今季唯一黒星を喫した最大のライバルだが、「『子どもが生まれたから写真を見せてやるよ』と言われて（笑）」と會田。勝負を終えれば、互いを称え合う関係がうかがえた。「ハビエルをはじめ強い選手が増えて刺激になる」と語る會田は、世界の競技仲間たちとともにロサンゼルスを見据えている。

地元の声援を力に。見えた現在地と課題

男子RP1クラスの国内第一人者である岡田卓也は６位で終えた。右半身のまひと体幹機能障がいがある岡田にとって、強いフィジカルが求められる課題は難関だが、今大会の目標であった決勝進出を達成した。競技後には「来年からロサンゼルスパラリンピックの選考が本格化すると思うので、そこへつなげたい」と力強く前を向いた。

来季の飛躍を誓った岡田

昨年に続いて参戦した岡田は、「昨年は出場者が少なかったが、今回は男子RP1だけでも多くの選手（14人）が来てくれてすごく嬉しい」と手応えを語る。平日に開催されたパラ競技には多くの児童・生徒が学校観戦に訪れ、温かい拍手と声援が響いた。「日本人の声援には安心感がある。自国開催は楽しい」と話す一方、しっかり登らなければと身の引き締まる思いも口にし、充実した表情を見せた。

一本足で登る渡邉

女子AL2は右足一本で壁に対峙する渡邉雅子が決勝に進出したものの、左足欠損のクライマーにとって厳しいホールドを越えられず、４位に留まった。同じく左足欠損のルシー・ジャリージュ（フランス）が攻略した姿を目の当たりにし、「もっと柔軟な発想力や、自分に合ったムーブを見つけ出す力を養う必要がある」と自身の現在地を見つめた。「自国開催の舞台で表彰台に立ち、日の丸を掲げられなかったことが本当に悔しい」と唇を噛みつつも、次への糧とすることを誓った。

渡邉と同じく片足クライマーの結城周平は、予選を完登してメダル獲得の期待を背負ったが、決勝は５位となった。「足のチョイスを間違い、無理に次の一手を狙って落ちた」と敗因を冷静に振り返った。決勝で力を発揮しきれない展開が続くなか、「オブザベーションの力が必要」と課題を口にした。

予選で完登した結城

ロサンゼルス大会の実施種目以外でも好成績が相次いだ。男女混合となったAL1で西崎哲男が４位に入る健闘。西崎はパラパワーリフティングで愛知・名古屋 2026アジアパラ競技大会にも出場しており、「アジアパラのときもそうだったが、小学生の声がすごく聞こえて『あと一手、もう一手』とあそこまで行けた。声援がなければもっと手前で諦めていた」と自国開催の力強い後押しに感謝した。

終始笑顔で大会を楽しんでいた西崎

日本人が決勝に進出した男子B2は表彰台を独占したほか、男子AU3の安良岡伸浩、女子RP2の二橋真音衣がそれぞれ２位と存在感を示した。

text by Asuka Senaga

photo by Takamitsu Mifune