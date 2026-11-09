ジェフユナイテッド千葉は9日、同クラブの男子トップチームに所属するMFマテウス・インディオのケガの状況を報告した。

クラブからの発表によると、マテウス・インディオは10月29日に行われた練習の中で負傷に見舞われたという。診断名は左膝蓋腱断裂。全治までに要する期間は明かされていないが、ケガの種類から考慮すると、短くはない期間の離脱が予想される。

現在27歳のマテウス・インディオは今年7月に千葉への完全移籍が発表された。2026／27明治安田J1リーグではここまで10試合に出場。9月19日に行われた第8節清水エスパルス戦（●1－2）では、セットプレーの流れから来日後初ゴールを挙げていた。

天皇杯JFA第106回全日本サッカー選手権大会では、3回戦のファジアーノ岡山戦（●0－1）戦に先発出場していたものの、序盤のうちに負傷交代。それでも即座にピッチに戻り、2026／27明治安田J1リーグ第11節の浦和レッズ戦（●2－3）から2試合連続で途中出場していたが、直近の2試合は今回のケガの影響もあり、メンバーから外れていた。

負傷を受けて、マテウス・インディオはクラブを通してコメントを発表。率直な心境を明かしつつも、パワーアップした姿でピッチに戻ってくることを誓った。

「ジェフサポーターの皆さん、こんにちは。残念ながら、私の膝の膝蓋腱（しつがいけん）を負傷してしまいました。今は本当に苦しい時期ですし、しばらくの間チームメイトと一緒にピッチに立てない現実を受け入れるのはつらいことです」

「ですが、皆さんからの絶え間ないサポートや愛、温かいメッセージの数々に心から感謝しています。私にとって大きな支えであり、皆さんがそばにいてくれることを本当にありがたく思っています」

「簡単な道のりではないことは分かっていますが、強さと忍耐、そして強い決意を持ってこの試練に立ち向かいます。しっかりとリハビリに励み、完全に治して、以前よりもさらに強くなって必ず戻ってくることを約束します」

「すべてに感謝しています。またすぐ皆さんとお会いできるのを楽しみにしています」

千葉は2026／27明治安田J1リーグ第14節終了時点で3勝4分け7敗を記録し、勝ち点「13」を獲得。直近では、11月1日に第13節でアビスパ福岡を3－0で破った後、同8日には水戸ホーリーホックを1－0で下し、J1復帰後初のリーグ戦連勝を達成。降格圏を脱出し、現在は17位につけている。

【ハイライト動画】千葉、水戸を破りJ1復帰後初のリーグ戦連勝！