2026／27明治安田J1リーグ第14節が8日に行われ、ガンバ大阪とセレッソ大阪が対戦した。

AFCチャンピオンズリーグエリートとの二足の草鞋を履きながら、リーグ戦では16位と苦しむG大阪。対するC大阪も直近8戦未勝利で降格圏が近づいてきており、ともに浮上のきっかけとしたい“大阪ダービー”になった。

試合が動いたのは11分。序盤から勢いよく試合に入った“桜”が先制に成功する。左コーナーキックからルーカス・フェルナンデスが高速クロスを送り、井上黎生人が頭で合わせて押し込んだ。

ビハインドで折り返した“青黒”は、後半開始と同時に反撃の狼煙を上げる。山下諒也が積極的な仕掛けでC大阪のゴールを揺さぶると、55分にエースが同点ゴールを挙げた。イッサム・ジェバリがペナルティエリア内のルーズボールに反応。相手を背負いながら振り向きざまに右足を振り抜き、相手DFの股の間を通してゴール左下に押し込んだ。

しかし、64分にアウェイチームが勝ち越しに成功する。左サイドで仕掛けた横山夢樹がインスイングのクロスを供給。櫻川ソロモンが相手DFとのマッチアップを制してボールを落とし、パブロ・サバックがねじ込んだ。

74分、C大阪が大きな追加点を獲得する。右サイドでボールを奪った奥田勇斗が、相手GK東口順昭が前目のポジションに立っていたのを見逃さず、アカデミー時代を過ごした古巣のゴールネットを揺らした。

追い込まれたG大阪は81分に1点を返す。ジェバリのパスを受けたイーライ・アダムスが、ペナルティエリア右から左足一閃。強烈なシュートをゴール左上に吸い込まれた。

しかし、G大阪の反撃は実らず、G大阪は5試合ぶり黒星、C大阪は9試合ぶり白星となった。次節は21日に行われ、G大阪はホームでファジアーノ岡山と、C大阪はホームでFC東京と対戦する。

【スコア】

ガンバ大阪 2－3 セレッソ大阪

【得点者】

0－1 11分 井上黎生人（C大阪）

1－1 55分 イッサム・ジェバリ（G大阪）

1－2 64分 パブロ・サバック（C大阪）

1－3 74分 奥田勇斗（C大阪）

2－3 81分 イーライ・アダムス（G大阪）

【ゴール動画】熱狂・大阪ダービー ガンバvsセレッソ