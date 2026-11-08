2026／27明治安田J2リーグ第6節の4試合が8日に行われた。

北海道コンサドーレ札幌はまたしても完封勝利。ヴァンラーレ八戸を1－0で下し、2016年以来となるリーグ戦6連勝、クラブ新記録となる6試合連続クリーンシートでの完封勝利を達成した。

7日に上位陣が軒並み勝利していたなか、RB大宮アルディージャとベガルタ仙台も勝ち点「3」を獲得。大宮は18位栃木シティに3－0、仙台は最下位ヴァンフォーレ甲府に5－1と、ともに降格圏のチーム相手に快勝を収めた。

ジュビロ磐田は湘南ベルマーレ戦でユーリ・ララの加入後初得点で先制。しかし、終盤に湘南の同点を許し、磐田は3連勝を逃した。湘南は3連敗を回避した。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第16節

▼11月7日（土）

ブラウブリッツ秋田 2－1 大分トリニータ

いわきFC 2－0 モンテディオ山形

横浜FC 4－0 藤枝MYFC

アルビレックス新潟 1－0 FC今治

徳島ヴォルティス 1－2 テゲバジャーロ宮崎

サガン鳥栖 1－2 カターレ富山

▼11月8日（日）

ヴァンラーレ八戸 0－1 北海道コンサドーレ札幌

栃木シティ 0－3 RB大宮アルディージャ

ジュビロ磐田 1－1 湘南ベルマーレ

ベガルタ仙台 5－1 ヴァンフォーレ甲府

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 新潟（32／－1）

2位 横浜FC（31／＋15）

3位 富山（31／＋14）

4位 仙台（30／＋13）

5位 大宮（30／＋12）

6位 宮崎（29／＋9）

7位 札幌（26／＋3）

8位 いわき（23／＋4）

9位 磐田（23／＋2）

10位 湘南（23／＋1）

11位 大分（22／＋5）

12位 秋田（20／0）

13位 鳥栖（20／－3）

14位 山形（19／－2）

15位 徳島（17／－5）

16位 藤枝（16／－4）

17位 八戸（14／－15）

18位 栃木C（12／－10）

19位 今治（12／－16）

20位 甲府（12／－22）

◆■J2第17節の対戦カード

▼11月14日（土）

14:00 大宮 vs 山形

14:00 湘南 vs 横浜FC

14:00 新潟 vs 宮崎

14:00 藤枝 vs 甲府

14:00 大分 vs 栃木C

▼11月15日（日）

13:00 札幌 vs 鳥栖

13:00 八戸 vs いわき

13:05 仙台 vs 秋田

14:00 富山 vs 徳島

14:00 今治 vs 磐田