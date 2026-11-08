　2026／27明治安田J2リーグ第6節の4試合が8日に行われた。

　北海道コンサドーレ札幌はまたしても完封勝利。ヴァンラーレ八戸を1－0で下し、2016年以来となるリーグ戦6連勝、クラブ新記録となる6試合連続クリーンシートでの完封勝利を達成した。

　7日に上位陣が軒並み勝利していたなか、RB大宮アルディージャとベガルタ仙台も勝ち点「3」を獲得。大宮は18位栃木シティに3－0、仙台は最下位ヴァンフォーレ甲府に5－1と、ともに降格圏のチーム相手に快勝を収めた。

　ジュビロ磐田は湘南ベルマーレ戦でユーリ・ララの加入後初得点で先制。しかし、終盤に湘南の同点を許し、磐田は3連勝を逃した。湘南は3連敗を回避した。

　今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第16節

▼11月7日（土）
ブラウブリッツ秋田　2－1　大分トリニータ
いわきFC　2－0　モンテディオ山形
横浜FC　4－0　藤枝MYFC
アルビレックス新潟　1－0　FC今治
徳島ヴォルティス　1－2　テゲバジャーロ宮崎
サガン鳥栖　1－2　カターレ富山

▼11月8日（日）
ヴァンラーレ八戸　0－1　北海道コンサドーレ札幌
栃木シティ　0－3　RB大宮アルディージャ
ジュビロ磐田　1－1　湘南ベルマーレ
ベガルタ仙台　5－1　ヴァンフォーレ甲府

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　新潟（32／－1）
2位　横浜FC（31／＋15）
3位　富山（31／＋14）
4位　仙台（30／＋13）
5位　大宮（30／＋12）
6位　宮崎（29／＋9）
7位　札幌（26／＋3）
8位　いわき（23／＋4）
9位　磐田（23／＋2）
10位　湘南（23／＋1）
11位　大分（22／＋5）
12位　秋田（20／0）
13位　鳥栖（20／－3）
14位　山形（19／－2）
15位　徳島（17／－5）
16位　藤枝（16／－4）
17位　八戸（14／－15）
18位　栃木C（12／－10）
19位　今治（12／－16）
20位　甲府（12／－22）

◆■J2第17節の対戦カード

▼11月14日（土）
14:00　大宮　vs　山形
14:00　湘南　vs　横浜FC
14:00　新潟　vs　宮崎
14:00　藤枝　vs　甲府
14:00　大分　vs　栃木C

▼11月15日（日）
13:00　札幌　vs　鳥栖
13:00　八戸　vs　いわき
13:05　仙台　vs　秋田
14:00　富山　vs　徳島
14:00　今治　vs　磐田