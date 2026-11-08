フットボール・オーストラリア（旧称：オーストラリアサッカー連盟）は7日、11月に行われる国際親善試合に向けたオーストラリア代表メンバー25名を発表した。

オーストラリア代表は11月13日にカタール代表と、17日にはヨルダン代表との対戦を控えているが、安全上の懸念が浮上しているヨルダン代表戦については現地の治安状況を継続的に評価し、選手たちに適宜情報を提供していく予定であることが明らかになっている。

メンバーにはFIFAワールドカップ2026に選出された選手が11名招集されているほか、JリーグからはGKトム・グローバー（RB大宮アルディージャ）、DFジェイソン・ゲリア（アルビレックス新潟）、FWイーライ・アダムス（ガンバ大阪）、FWテテ・イェンギ（FC町田ゼルビア）、FWクシニ・イェンギ（サンフレッチェ広島）の5選手が選出されている。

なお、テテ・イェンギとクシニ・イェンギの兄弟に加え、ルーカス・ヘリントン（ハル・シティ）とディーゼル・ヘリントン（セントラルコースト・マリナーズ）の兄弟も招集されている。

発表されたオーストラリア代表のメンバー25名は以下の通り。

▼GK

パトリック・ビーチ（トロワ／フランス）

ジョー・ガウチ（リンカーン・シティ／イングランド）

トム・グローバー（RB大宮アルディージャ／日本）

▼DF

キーリー・アダムソン（クイーンズ・パーク・レンジャーズ／イングランド）

アジズ・ベヒッチ（メルボルン・シティ）

ケイシー・ボス（エクセルシオール／オランダ）

アレッサンドロ・チルカーティ（ベンフィカ／ポルトガル）

ジェイソン・ゲリア（アルビレックス新潟／日本）

ディーゼル・ヘリントン（セントラルコースト・マリナーズ）

ルーカス・ヘリントン（ハル・シティ／イングランド）

ジェイコブ・イタリアーノ（グラーツァーAK／オーストリア）

ハリー・サウター（レスター／イングランド）

ジャンニ・ステンスネス（バイキング／ノルウェー）

▼MF

サム・クライン（ザンクトパウリ／ドイツ）

ライリー・マッグリー（ミドルスブラ／イングランド）

コナー・メトカーフ（ザンクト・パウリ／ドイツ）

ポール・オコン・エングストラー（ケルン／ドイツ）

パトリック・ヤズベック（ナッシュビルSC／アメリカ）

▼FW

イーライ・アダムス（ガンバ大阪／日本）

ダニエル・アルザニ（フェレンツヴァーロシュ／ハンガリー）

ネストリ・イランクンダ（スポルティング／ポルトガル）

トーマス・ワディンガム（ポーツマス／イングランド）

クシニ・イェンギ（サンフレッチェ広島／日本）

テテ・イェンギ（FC町田ゼルビア／日本）

マーカス・ユニス（ブレンビー／デンマーク）