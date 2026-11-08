毎年完売の「ホテル特製おせち」に注目！ お笑いコンビ・おせつときょうたが明かす“12月を乗り切る先のお楽しみ”

TOKYO FMグループの「ミュージックバード」が制作し、全国のコミュニティFMで放送中のラジオ番組「ルートインホテルズpresents おせつときょうたのラジオにチェックイン」。お笑いコンビ・漫才師の「おせつときょうた」がパーソナリティを務め、きょうたのお約束ワード「明日じゃないよ、きょうただよ！」にちなみ、その日に起きた出来事や日常を深掘りしながら、「今日」という1日を楽しむ方法をリスナーと一緒に考えていく番組です。

11月7日（土）の放送では、リスナーから届いた「おせち」と「プリンセス駅伝」に関するメッセージを取り上げました。

◆年齢とともに変化するおせち料理の楽しみ方

「出張先で泊まったルートインホテルズの大浴場で癒やされた」というリスナーからのお便り。館内でおせちの販売を知り、年末年始に向けて予約を検討しているとのこと。「おせち」と一文字違いの「おせつ」にちなんで、「お2人がこれだけは外せない、お気に入りの具材はありますか？」という質問が寄せられました。

正月興行の寄席に出演すると、よく「おせちさん」と読み間違えられるというおせつ。「もう改名してもいいくらい」と答えるきょうたさんに、おせつも「正月期間だけは『おせち』でいいと思っています」と返し、さっそく名前ネタで笑いを誘います。

話題は、リスナーが気になっているルートインのおせち料理へ。こちらは、リピーターを中心にしっかり買い手がついて毎年完売する人気商品とのことで、創業の地である長野県上田市にちなみ「戸隠そば」がセットになっています。大晦日に年越しそばを食べ、元日におせちを楽しむ流れが1セットで完結する利便性が支持されています。

続いて、本題の「お気に入りの具材」について。きょうたは「おばあちゃん家でよく食べた栗きんとんや黒豆」を挙げました。地元・但馬の上質な豆を使っていた思い出が深く刻まれているそうです。一方のおせつは、子どもの頃は甘い味付けのおかずが苦手で、おせち自体に馴染みが薄かったものの、「伊達巻や栗きんとんは大好きだった」とのこと。さらに大人になった現在は、お酒のあてにもなる「数の子」がお気に入りになったと明かします。

トークは「年齢とともに変わるおせちの価値」へと広がります。きょうたは、単なるご馳走や縁起物という枠を超えて「季節を感じる大切な文化」として改めて価値を実感するようになったと語ります。対しておせつは、「文化としてだけでなく、シンプルに『料理としての魅力』に惹かれて頼みたくなっている」と、食への純粋な好奇心が強くなっている段階だと熱弁。

さらにおせつは、「ちょっと贅沢なおせちを注文しておけば、忙しい12月を乗り切る楽しみにもなる」と提案。きょうたも「大人になって、自分へのご褒美という意味合いが増えたのかも」と共感し、慌ただしい年末の前に“先のお楽しみ”を用意しておくことをおすすめしました。

◆ルートインホテルズ女子陸上部がプリンセス駅伝初優勝！

続いて、2026年10月18日（日）に開催された「プリンセス駅伝2026」について、リスナーからメッセージが届きました。見事に初優勝を飾ったルートインホテルズ女子陸上部へのお祝いメッセージです。リスナーからは、中盤からじわじわと順位を押し上げてトップへ躍り出た劇的な走りに「鳥肌が立ちました」と熱い興奮が寄せられ、11月22日（日）開催予定の「クイーンズ駅伝2026」への期待も綴られていました。

快挙の一報に、おせつも「これは本当にすごい！」と大興奮。きょうたも「おめでとうございます、素晴らしい走りでした！」と心からの賛辞を送ります。

トークは広がり、番組に歴代の「M-1グランプリ」「キングオブコント」「R-1グランプリ」王者たちを迎えてきた実績から、おせつは「この優勝を機に、ルートインホテルズの選手たちもゲストに来てくれるのでは？」と期待を膨らませます。ただし、現在は本番の「クイーンズ駅伝」を目前に控えた大事な時期のため「もしお呼びできるとしても、大会が落ち着いたオフシーズンですね」と話しました。

ルートインホテルズ女子陸上部は、「クイーンズ駅伝」へ9年連続10度目の出場。過去最高順位の12位を塗り替え、シード権獲得となる8位以内「クイーンズ8」入りを狙います。おせつは「皆さんも一緒に応援しましょう！」と熱く呼びかけ、次の大舞台へとエールを送りました。

＜番組概要＞

番組名：ルートインホテルズpresents おせつときょうたの「ラジオにチェックイン」

放送日時：毎週土曜日 12：00～12：30

パーソナリティ：おせつときょうた

番組Webサイト：https://musicbird.jp/cfm/timetable/check/