河合優実「もう！ ひどくない？」海辺で感情爆発 MOWの“切なすぎる片思い”を熱演

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けするコラム。今回は、森永乳業のカップアイス「MOW（モウ）」が展開する“切ない片思い”をテーマにしたユニークな新キャンペーンに注目。俳優の河合優実さんがMOWの心情を熱演するWEB動画の魅力をお届けします。森永乳業のカップアイス「MOW（モウ）」が、新キャンペーンとして“切ない片思い”をテーマにしたプロモーションを展開しています。11月2日（月）より全国で順次発売中の数量限定パッケージでは、ブランドロゴが「MOW」から「もう...」へと大胆に変更。その背景にある「キミの本命バニラになりたいのに。」という切実な想いが、SNS等でも注目を集めています。11月5日（木）公開の動画では、俳優の河合優実がMOWの心情を熱演。海辺で「もう！ ひどくない？ 私、ずっとそこにいるのに！ その隣にいるのに！」と感情を爆発させ、「キミの本命バニラになりたい」と告白する印象的な仕上がりとなっています。国産生クリームにこだわり、日常に溶け込んできたMOW。当たり前の存在だからこそ、新商品に目移りされて“一番”に選ばれにくいジレンマを、幼馴染の報われない恋物語に重ね合わせました。11月9日（月）〜15日（日）には、東急田園都市線・渋谷駅にて大型交通広告を掲出。ポスター一面に綴られたMOWからの長文ラブレターを通じて、「本命バニラ」を目指す強い熱意を届けます。※YouTube動画埋め込みます2000年12月19日生まれ。東京都出身。2023 年に「少女は卒業しない」で映画初主演、「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」（NHK）でドラマ初主演を務める。2024年に主演映画「あんのこと」で第48回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞。10月期ドラマ「ポリティカルパン」（フジテレビ系）に出演中、Netflixシリーズ「俺のこと、なんか言ってた？」が10月22日より配信スタート。2028年度前期連続テレビ小説「ほんのモキチ」（NHK）では主演を務める。