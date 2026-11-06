ピンク・フロイド『アニマルズ』50周年記念盤、未発表曲と1977年の歴史的ライブを収録

ピンク・フロイド（Pink Floyd）が、1977年の名盤『アニマルズ』の発売50周年を記念し、未発表曲や当時のライブ音源を収録した新たな記念盤を2027年1月22日にリリースする。

『アニマルズ』の2018年リミックス盤は、バンドと元メンバーのロジャー・ウォーターズがライナーノーツの内容をめぐって対立したため、40周年に合わせた発売予定から大幅に延期され、2022年にようやくリリースされた。それからわずか4年で登場する『アニマルズ-50周年記念盤』には、アルバムのオリジナル版と2018年リミックス版の両方に加え、「Dogs」と「Sheep」の未発表初期スタジオ・バージョン、発掘された「Studio Jam」、そしてロジャー・ウォーターズが作曲した未発表曲「Young Nicholas Jon」が収録される。

『アニマルズ-50周年記念盤』発売に先駆け、バンドは「Sheep」の未発表音源「Sheep (Original Radio Edit)」を公開した。約10分に及ぶ原曲を、FMラジオでの放送に適した約4分半に短縮したバージョンだ。

Photo by Hipgnosis © Sony Music Entertainment

デラックス版には、1977年にオークランド・コロシアム・アリーナで行われたライブの初公式音源も収録される。この公演は長年にわたり海賊盤が出回り、ファンの間で語り継がれてきた伝説的なライブだ。『アニマルズ』と前作『炎〜あなたがここにいてほしい』の両アルバムが全曲演奏されたほか、『狂気』からの2曲、さらに同ツアーで唯一披露された「Careful with That Axe, Eugene」も収録されている。バンド初期の楽曲である同曲をピンク・フロイドがライブで演奏したのも、これが最後となった。

「1977年頃には、音楽シーンの空気が変わり始めていた」と、デヴィッド・ギルモアは『アニマルズ』についての声明で振り返っている。「パンクがあらゆるものに衝撃を与えていて、それが『アニマルズ』の制作の進め方にも多少は影響していたんじゃないかと思う。かなり攻撃的で、余計な装飾を削ぎ落としたアルバムだ。『炎〜あなたがここにいてほしい』で聴かせたようなサウンドスケープ重視のアプローチから離れつつあったんだ。このアルバムはもっと直接的に迫ってくるし、荒々しくて飾り気がない。それに、ロジャーの歌詞も明らかにずっと攻撃的になっている。でも、制作そのものは本当に楽しかったよ」

現在予約受付中の豪華限定デラックス・ボックスセットには、CD5枚、アナログ盤3枚、Blu-ray Audio1枚に加え、64ページのハードカバー・ブックが付属する。ブックレットには、作家ジョナサン・レセムによるライナーノーツや、『アニマルズ』の象徴的なジャケット写真が撮影されたロンドンのバタシー発電所での未公開写真が収められている。同施設は近く音楽会場としても活用される予定だ。

From Rolling Stone US.

ピンク・フロイド

『アニマルズ - 50周年記念盤』

2027年1月22日（金）リリース

【ジャパン・エディション（2CD＋Blu-ray Audio）】

価格：7,700円（税込）

完全生産限定盤／日本独自7インチ紙ジャケット仕様／解説・歌詞・対訳付／日本独自特典ポスター封入

予約：https://PinkFloydJP.lnk.to/Animals50_JapanED

収録内容：

CD1：『アニマルズ』オリジナル・アルバム（全5曲）

CD2：未発表曲「Young Nicholas Jon」や「Dogs」「Sheep」の初期バージョンなど、レア音源5曲

Blu-ray Audio：オリジナル・ステレオ・ミックス、2018年リミックス（ステレオ／5.1ch／Dolby Atmos）、レア音源集、1977年5月9日のオークランド公演全13曲

【通常盤2CD】

価格：3,740円（税込）

日本独自ジュエルケース仕様／オリジナル・アルバム全5曲＋未発表レア音源5曲

予約：https://PinkFloydJP.lnk.to/Animals50_CD

【限定オレンジ・ヴァイナル（1LP）】

価格：4,950円（税込）

完全生産限定盤／輸入盤国内仕様／オレンジ・カラー・ヴァイナル／日本独自デザイン巻き帯／解説・歌詞・対訳付

予約：https://PinkFloydJP.lnk.to/Animals50_LP

【豪華限定デラックス・ボックスセット】

『Animals 50』DELUXE BOX SET

輸入盤のみ／5CD＋3LP＋Blu-ray Audio

価格：オープン価格

オリジナル・アルバム、2018年リミックス、未発表レア音源集、1977年オークランド公演のライブ音源を収録。ジョナサン・レセムによるライナーノーツや未公開写真を掲載した64ページのハードカバー・ブック、記念グッズなどが付属。

日本公式サイト：https://www.pinkfloyd.jp/