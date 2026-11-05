ドイツサッカー連盟（DFB）は5日、今月のUEFAネーションズリーグ（UNL）に臨む同国代表メンバー24名を発表した。
ユルゲン・クロップ新体制となった先々月と先月に行われたUNLグループA2の戦いを1勝2分け1敗と厳しい戦績で終えた新生ドイツ。
今月のインターナショナルマッチウィークでは13日にセルビアとのアウェイ戦、16日にオランダとのホーム戦を戦う。
クロップ監督はその2試合に向けて24名のメンバーを選出。ニコ・シュロッターベックやジョシュア・キミッヒ、カイ・ハヴァーツ、フロリアン・ヴィルツらが順当に選出された。
さらに、ボルシアMGで注目を集める17歳の逸材MFワエル・モヒヤが唯一の初招集となり、今季ブンデスリーガで得点ランクトップの9ゴールを挙げるFWニクラス・フュルクルクが復帰。
なお、バイエルンのMFジャマル・ムシアラ、MFセルジュ・ニャブリの2選手はケガの影響で選外となった。
今回発表されたメンバーは以下の通り。
◼︎ドイツ代表メンバー24名⭐︎は初招集
▼GK
マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン（アヤックス／オランダ）
アレクサンダー・ニューベル（ベシクタシュ／トルコ）
ヨナス・ウルビヒ（バイエルン）
▼DF
フィリップ・トロイ（フライブルク）
ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）
ヴァルデマール・アントン（ドルトムント）
フィン・イェルチュ（シュトゥットガルト）
マクシミリアン・ミッテルシュテット（シュトゥットガルト）
ナサニエル・ブラウン（バイエルン）
ヨナタン・ター（バイエルン）
マリック・チャウ（ニューカッスル／イングランド）
▼MF
ワエル・モヒヤ（ボルシアMG）⭐︎
デリー・シェアハント（フライブルク）
ブラヤン・グルダ（ライプツィヒ）
サイード・エル・マラ（ケルン）
フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）
トム・ビショフ（バイエルン）
アレクサンダル・パヴロヴィッチ（バイエルン）
レナート・カール（バイエルン）
ジョシュア・キミッヒ（バイエルン）
フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール／イングランド）
▼FW
ユネス・エブヌタリブ（フランクフルト）
カイ・ハヴァーツ（アーセナル／イングランド）
ニクラス・フュルクルク（ブレーメン）