ドイツサッカー連盟（DFB）は5日、今月のUEFAネーションズリーグ（UNL）に臨む同国代表メンバー24名を発表した。

ユルゲン・クロップ新体制となった先々月と先月に行われたUNLグループA2の戦いを1勝2分け1敗と厳しい戦績で終えた新生ドイツ。

今月のインターナショナルマッチウィークでは13日にセルビアとのアウェイ戦、16日にオランダとのホーム戦を戦う。

クロップ監督はその2試合に向けて24名のメンバーを選出。ニコ・シュロッターベックやジョシュア・キミッヒ、カイ・ハヴァーツ、フロリアン・ヴィルツらが順当に選出された。

さらに、ボルシアMGで注目を集める17歳の逸材MFワエル・モヒヤが唯一の初招集となり、今季ブンデスリーガで得点ランクトップの9ゴールを挙げるFWニクラス・フュルクルクが復帰。

なお、バイエルンのMFジャマル・ムシアラ、MFセルジュ・ニャブリの2選手はケガの影響で選外となった。

今回発表されたメンバーは以下の通り。

◼︎ドイツ代表メンバー24名⭐︎は初招集

▼GK

マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン（アヤックス／オランダ）

アレクサンダー・ニューベル（ベシクタシュ／トルコ）

ヨナス・ウルビヒ（バイエルン）

▼DF

フィリップ・トロイ（フライブルク）

ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）

ヴァルデマール・アントン（ドルトムント）

フィン・イェルチュ（シュトゥットガルト）

マクシミリアン・ミッテルシュテット（シュトゥットガルト）

ナサニエル・ブラウン（バイエルン）

ヨナタン・ター（バイエルン）

マリック・チャウ（ニューカッスル／イングランド）

▼MF

ワエル・モヒヤ（ボルシアMG）⭐︎

デリー・シェアハント（フライブルク）

ブラヤン・グルダ（ライプツィヒ）

サイード・エル・マラ（ケルン）

フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）

トム・ビショフ（バイエルン）

アレクサンダル・パヴロヴィッチ（バイエルン）

レナート・カール（バイエルン）

ジョシュア・キミッヒ（バイエルン）

フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール／イングランド）

▼FW

ユネス・エブヌタリブ（フランクフルト）

カイ・ハヴァーツ（アーセナル／イングランド）

ニクラス・フュルクルク（ブレーメン）