日本サッカー協会（JFA）は5日、女子ナショナルチームダイレクターを務めていた佐々木則夫氏が一身上の都合により退任することを発表した。なお、佐々木氏は新設される「JFA 女子サッカーアンバサダー」に就任することとなる。

なでしこジャパンの監督として、2011年のドイツで行われたFIFA女子ワールドカップで見事に優勝。2012年のロンドン・オリンピックでは銀メダル、2014年の女子アジアカップでは優勝、2015年のカナダ女子ワールドカップでは準優勝と、日本女子サッカーの発展に大きく貢献してきた。

2026年3月からは新設された女子ナショナルチームダイレクターを務めていたが、今回退任し新たにアンバサダーに就任することに。佐々木氏は「新たな女子の強化ということを昨年、年明け後もサッカー協会関係者といろいろお話をさせていただいた中で、こういう運びになりました」と説明した。

退任の理由については「家庭の事情もありまして、長く帯同するということが不可能になってきました」と説明。「ダイレクターも半年ではあったんですけれども引かせていただき、仕事的には軽減ではありますけれども『アンバサダーをやってくれないか』というご要望もあったので引き受けさせていただいて、なんとか女子サッカーの一助に今後もなっていければ」と、これまでとは違った形で女子サッカーの更なる発展に尽力したいとした。

女子ダイレクターに関しては、新設される前と同様に女子委員長と副委員長が務めることとなる。自身が就任し半年ほど運用したダイレクターというポジションについては「女子においても必要なセクションだと思っております」とコメント。「今は委員長と副委員長が兼務しながらやると思いますが、今後新たに設定するかどうかというのは委員長の心づもり一つだと思います。非常に重要なポジションだとは思っております」と、男子同様にダイレクターという役職が重要であるとした。

今後はアンバサダーとなり、違った視点で女子サッカーを支えていくことになる佐々木氏。「日本の女子というのは、非常にサッカーという競技にはすごく可能性を秘めていると思ってらっしゃると思いますし、僕もそう思います。そういったものを継続できるような普及だとか、色んな地域にもっと女子サッカーを知ってもらうとか、指導者がそういうものをもっともっと強く感じて、女子サッカーの未来というものをもっとみんなと一体になってやるとか、そういうことも今後もまだまだ大事だと思います」と、将来のなでしこジャパンの選手の育成など、女子サッカーの普及と成長へ力を貸していきたいと語った。