10月29日にFA申請手続きがスタート。1993年に導入されてから、これまでも多くの選手がFA権を行使してきた。

今から10年前の2016年11月5日に『FA選手の獲得が多い球団はどこ？』を配信した際、2015年終了時点でFAによる獲得選手が最も多い球団は巨人の20人だった。15年オフ終了時点でのFAに獲得選手が多い球団ランキングは以下の通り。

▼ 2015年終了時点

1位 20人 巨人

2位 13人 ソフトバンク

3位 10人 阪神

4位 8人 DeNA

5位 6人 中日

6位 5人 オリックス

7位 4人 ヤクルト

8位 3人 ロッテ

8位 3人 西武

10位 2人 楽天

11位 1人 日本ハム

11位 1人 近鉄

13位 0人 広島

この10年で獲得ランキングに変化があったのだろうかーー。

▼ FAによる獲得選手が多い球団ランキング（25年オフ終了時点）

1位 31人 巨人

落合博満、川口和久、広沢克己、河野博文、清原和博、工藤公康、江藤智、前田幸長、野口茂樹、豊田清、小笠原道大、門倉健、藤井秀悟、村田修一、杉内俊哉、大竹寛、片岡治大、相川亮二、金城龍彦、脇谷亮太、山口俊、森福允彦、陽岱鋼、野上亮磨、炭谷銀仁朗、丸佳浩、梶谷隆幸、井納翔一、甲斐拓也、松本剛、則本昂大

2位 17人 ソフトバンク

松永浩美、工藤公康、石毛宏典、田村藤夫、山崎慎太郎、大村直之、小久保裕紀、細川亨、内川聖一、帆足和幸、寺原隼人、中田賢一、鶴岡慎也、又吉克樹、嶺井博希、近藤健介、山川穂高

3位 12人 阪神

石嶺和彦、山沖之彦、星野伸之、片岡篤史、金本知憲、新井貴浩、藤井彰人、小林宏之、日高剛、高橋聡文、糸井嘉男、西勇輝

4位 9人 DeNA

駒田徳広、若田部健一、野口寿浩、橋本将、森本稀哲、鶴岡一成、小池正晃、久保康友、大和

↑ 4位 9人 オリックス

村松有人、許銘傑、平野恵一、山崎勝己、小谷野栄一、増井浩俊、森友哉、西川龍馬、九里亜蓮

↓ 6位 7人 中日

金村義明、武田一浩、川崎憲次郎、谷繁元信、和田一浩、小笠原道大、大野奨太

↑ 7位 6人 ロッテ

仲田幸司、サブロー、涌井秀章、美馬学、福田秀平、石川柊太

↑ 7位 6人 楽天

中村紀洋、今江敏晃、岸孝之、浅村栄斗、鈴木大地、伊藤光

↓ 9位 5人 ヤクルト

相川亮二、藤本敦士、成瀬善久、大引啓次、茂木栄五郎

↑ 9位 5人 日本ハム

稲葉篤紀、鶴岡慎也、伏見寅威、山﨑福也、福谷浩司

↓ 9位 5人 西武

中嶋聡、石井一久、木村昇吾、桑原将志、石井一成

↓ 12位 1人 近鉄

加藤伸一

13位 0人 広島

巨人は16年オフに山口俊、森福允彦、陽岱鋼と1球団で同一年に3人の選手を獲得すると、17年オフに野上亮磨、18年オフに炭谷銀仁朗、丸佳浩を獲得するなど、この10年で11人の選手をFAで獲得し、前回配信の20人から31人に増えた。

この10年で見ると、パ・リーグ球団のFA選手獲得が目立った。16年配信当時はBクラス常連だったオリックスはこの10年の間にリーグ3連覇を達成するなど、4人の選手をFAで獲得。日本ハムも15年終了時点でFA獲得選手は1人だったが、4人の選手をFAで獲得するなど、セ・リーグの球団だけでなく、パ・リーグの球団に移籍する選手が増え、10年前のランキングから中日、ヤクルトの2球団は順位を下げた結果になった。