老後のお金を、使い慣れたゆうちょ銀行で管理したい。そう考えたときに迷うのが、名前のよく似た「定期貯金」と「定額貯金」ではないでしょうか。

どちらも、しばらく使わないお金の預け先になりますが、預ける期間や引き出し方には違いがあります。「3年後に使うお金」なのか、「使う時期はまだ決まっていないお金」なのか。今回は、「定期貯金」と「定額貯金」の違いを整理し、使い道に合わせた選び方をご紹介します。

◆「定期貯金」と「定額貯金」何が違う？

定期貯金は、預けるときに期間を決める貯金で3年未満は単利、3年以上は複利で利息を計算します。一方、定額貯金は、預入日から6カ月経過後なら払い戻しができ、最長10年間、半年複利で利息を計算します。

主な違いをまとめると、画像のようになります。

半年複利とは、半年ごとに利息を計算上の元金に加え、その利息にも次の利息が付く仕組みです。

◆3年後の家のリフォーム資金なら「定期貯金」を候補に

例えば、「3年後は、家をリフォームするために100万円を使いたい」と考えている場合。使う時期に合わせて、3年ものの定期貯金を選ぶ方法があります。

満期が来たらリフォーム資金に充てる、という流れをつくれるため、日々の生活費と分けて管理できます。

ただし、予定が早まり、満期前に払い戻す場合には、当初の金利ではなく所定の払戻金利が適用されます。また、1つの預入金額から必要な分だけを引き出すことはできません。

途中で一部を使う可能性があるなら、100万円を50万円ずつ2つに分けて預けるなど、預入時に分けておく工夫をしましょう。

参照：定期貯金－ゆうちょ銀行

◆時期未定の買い替え資金なら「定額貯金」を候補に

「冷蔵庫やエアコンの買い替えに備えたい。状況に応じて引き出せたらいいな」。そんなお金は、定額貯金も候補になります。

預けてから6カ月経過後なら払い戻せるため、その後は必要になるまで預けておけます。使わずに置いておけば、最長10年間、半年複利で運用できます。

定額貯金の金利は、預入時に定められた条件に基づき、預けていた期間に応じて決まります。預入後3年までは、原則として6カ月ごとの段階金利が適用されます。

◆定額貯金は「何口で預けるか」も大切

定額貯金を利用するときは、預ける総額と一緒に、1口の金額も考えてみましょう。

1口の預入金額は、1000円、5000円、1万円、5万円、10万円、50万円、100万円、300万円の8種類です。

例えば、100万円を「100万円の1口」で預けると、その中から20万円だけを払い戻すことはできません。一方、「10万円の10口」で預けておけば、6カ月経過後に2口分の20万円を払い戻し、残りの8口はそのまま預けておけます。

家電の買い替えなど、必要額がまだ分からないお金は、口数を分けておくと使い道に合わせて取り出せます。窓口で「必要な分だけ引き出せるよう、10万円ずつに分けたい」と伝え、相談するとよいでしょう。

参照：定額貯金－ゆうちょ銀行

◆金利改定の時期は、最新の条件を比べよう

ゆうちょ銀行は、2026年11月9日から通常貯金の金利を年0.4％から年0.5％へ引き上げると発表しています。定期性貯金についても引き上げを予定していますが、今回確認した公表資料では、改定後の詳細は別途案内するとされています。

預ける際は、定期貯金と定額貯金それぞれの最新金利を確認しましょう。

◆「いつ使うか」と「いくらずつ使うか」で選ぼう

使う時期が決まっているなら、その時期に満期を合わせられる定期貯金。半年以上使わず、その後の使用時期が決まっていないなら、定額貯金が候補になります。

さらに、まとまった金額を一度に使うのか、必要に応じて少しずつ使うのかも考えてみましょう。預ける期間や口数を工夫すれば、老後のお金を暮らしに合わせて管理できます。

金利に加えて、「いつ、いくら使いたいか」を思い浮かべることが、自分に合った預け先を選ぶヒントになるでしょう。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

文＝舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）