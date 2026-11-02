2026年11月の凶日カレンダー◆不成就日・三隣亡・仏滅はいつ？一粒万倍日と重なる日にも注目

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする開運コラム「2026年11月の凶日カレンダー」。2026年11月2日（月）は、天からの恩恵を受ける日とされる「天恩日（てんおんにち）」です。また、この日は十二支の「辰（たつ）」にあたる日でもあります。六曜は「先勝（せんしょう）」。午前中は吉、午後は凶とされる日ですが、暦の意味を知っておくことで、日々の過ごし方を考えるきっかけにもなりそうです。2026年も残すところあと2ヵ月。年末に向けて、引っ越しや買い物、新しいことへの挑戦など、何かと予定を立てる機会も増える時期です。そんなときに気になるのが、暦に記された吉日や凶日。2026年11月には、物事が成就しにくいとされる「不成就日（ふじょうじゅび）」や、建築に関することを避ける風習がある「三隣亡（さんりんぼう）」などが巡ってきます。なかには、一粒万倍日と不成就日が重なる日や、仏滅と三隣亡が重なる日も。日取りを決める際には、それぞれの意味を知っておくと参考になりそうです。今回は、2026年11月の凶日をカレンダー形式で紹介。それぞれの日の意味や、暦の上で気になるポイントを解説します。まずは、2026年11月に巡ってくる主な凶日をチェックしてみましょう。●11月4日（水）：不成就日・三隣亡●11月5日（木）：仏滅●11月9日（月）：仏滅・三隣亡●11月12日（木）：不成就日●11月15日（日）：仏滅●11月20日（金）：不成就日●11月21日（土）：仏滅・三隣亡●11月27日（金）：仏滅●11月28日（土）：不成就日2026年11月は、吉日と凶日が重なる日にも注目してみましょう。11月4日（水）は、不成就日と三隣亡に加え、一粒万倍日でもあります。また、11月20日（金）も一粒万倍日と不成就日が重なる日です。さらに、11月28日（土）は大安と不成就日が重なります。一粒万倍日は、小さな行動が大きな成果につながるとされる吉日。一方、不成就日は物事が成就しにくいとされる凶日です。正反対の意味を持つ暦注が重なるため、日取りを気にする人にとっては迷うところかもしれません。吉日と凶日が重なった場合の解釈に一律の決まりがあるわけではなく、どちらを重視するかは人によって異なります。不成就日とは、その名の通り、何事も成就しないとされる凶日のことです。新しいことを始めたり、目標に向かって行動を起こしたりするのには適さない日とされ、結婚や入籍、開業、契約、引っ越しなど、大切な予定を立てる際に気にする人もいます。2026年11月の不成就日は、以下の4日間です。●11月4日（水）●11月12日（木）●11月20日（金）●11月28日（土）三隣亡は、建築に関することを忌むべき日とされる暦注です。この日に行うと、近隣の三軒にまで災いが及ぶという言い伝えがあります。家の新築や増改築、棟上げなどの予定を立てる際に避けられることがあります。2026年11月の三隣亡は、以下の3日間です。●11月4日（水）●11月9日（月）●11月21日（土）ただし、三隣亡は主に建築に関する日取りで意識されるもの。普段の買い物や外出など、日常生活のすべてを避けなければならないという意味ではありません。仏滅は、六曜のなかで一般的に最も縁起が悪いとされる日です。結婚式や入籍、お祝い事などの日取りとしては避けられることもあります。2026年11月の仏滅は、以下の5日間です。●11月5日（木）●11月9日（月）●11月15日（日）●11月21日（土）●11月27日（金）なお、六曜は先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6種類からなる暦注です。冠婚葬祭の日取りを決める際に参考にされることも多いため、ほかの暦注とあわせて確認してみてはいかがでしょうか。暦の吉凶は、古くから伝わる慣習や考え方に基づくものです。凶日だからといって、必要以上に行動を制限したり、不安になったりする必要はありません。意味を参考にしながら、あまりとらわれすぎず、心地よく過ごせる毎日を大切にしていきましょう。