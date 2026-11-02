物価高による生活コストの上昇によって、「自分の今の給料は周りと比べてどうなのだろう」と収入を改めて意識する人も多いでしょう。平均年収は年代だけでなく業種ごとにも違いがあります。

そこで今回は、国税庁の「民間給与実態統計調査」のデータをもとに、「建設業」の平均年収を年代別に紹介します。

◆建設業の平均年収は？

国税庁の「令和7年分 民間給与実態統計調査」では、民間の事業所における年間の給与の実態が年代や事業所規模、企業規模別などで分かります。

なお、同調査での給与とは、1年間の給料・手当、および賞与の合計額を指し、給与所得控除前の収入金額のことです。通勤手当などの非課税分は含まれません。また、調査対象は、民間の事業所に勤める給与所得者（パート・アルバイト、役員を含む）で、従業員1人の事業所から5000人以上の企業まで幅広く調査しています。

同調査によると、建設業で1年を通じて勤務した給与所得者の平均年収は594万円でした。全14業種の平均年収と比較すると、表（令和7年 業種別の平均年収）のようになります。

全業種の平均年収は496万円。建設業は全体平均より年収が高く、14業種のうち4番目に高い水準にあります。建設業より高い平均年収は、情報通信業687万円、金融業、保険業729万円、電気・ガス・熱供給・水道業856万円です。

◆年代別に見る建設業の平均年収

建設業の平均年収を年代別に見ると、表（【建設業】令和7年 年代別の平均年収）のようになります。

年代が上がるにつれて年収も上昇し、50代後半でピークの727万円に達しています。その後、60代に入ると年収は下がっていく傾向が見られます。

◆まとめ

今回は、建設業の平均年収を年代別に紹介しました。建設業全体の平均年収は594万円で、14業種のうち4番目に高い水準です。50代後半にかけて年収が上昇していく傾向が見られますが、年収は勤続年数や役職、企業規模などによっても変わってきます。平均の数字だけに一喜一憂せず、自分のライフプランに合った年収を目指していきましょう。

＜参考＞

国税庁「令和7年分 民間給与実態統計調査」

文＝All About 編集部