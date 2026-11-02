リーグ・アン第9節が11月1日に行われ、リヨンとアンジェが対戦した。

今夏にリーグ・ドゥ（2部）のスタッド・ランスから国内屈指の名門リヨンへ活躍の場を移した日本代表FW中村敬斗。新天地ではヨーロッパリーグ（EL）を含めてここまで公式戦7試合に出場して1ゴール2アシストと存在感を放っているが、途中出場した前々節ニース戦でまさかの一発退場。出場停止処分が明けた今節は今シーズンのリーグ戦で初めてスタメンに名を連ねた。

試合は序盤からホームのリヨンが押し込む展開となり、左WGに入った中村も頻繁にボールに絡む。13分、敵陣右サイドでボールを奪い返したザカリー・アテカメがボックス内で倒されて主審が笛を吹くも、VARによる確認の結果PKは取り消しに。34分には中村が鋭い縦への突破からボックス内へ侵入し、深い切り返しからマイナス方向へラストパスを送るも得点に繋がらず。さらにその直後、中村が右からのクロスに飛び込むも、ヘディングシュートは枠の上へ外れた。

なかなかゴールをこじ開けられなかっらリヨンだが38分に先制に成功。中村が左に開いたアブネル・ヴィニシウスへ展開し、ゴール前へのクロスから最後はエルネスト・ヌアマが蹴り込んだ。

1点リードで前半を終えたリヨンは、後半もアンジェを押し込み続ける。74分には左からドリブルで仕掛けた中村がボックス内へ巧みなループパスを送ったが、アブネル・ヴィニシウスのシュートは惜しくも得点ならず。その後もなかなかチャンスを生かせなかったリヨンだが、84分に中村の左CKからコランタン・トリッソのヘディングシュートがネットを揺らし、貴重な追加点を奪った。中村はリーグ戦での初アシストとなっている。

試合は2－0で終了し、リヨンが公式戦3試合ぶりの白星を飾った。次節は8日に行われ、リヨンはアウェイでスタッド・ブレスト、アンジェはホームでニースと対戦する。

【スコア】

リヨン 2－0 アンジェ

【得点者】

1－0 38分 エルネスト・ヌアマ（リヨン）

2－0 84分 コランタン・トリッソ（リヨン）