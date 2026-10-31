◆11月の株式市場の傾向（日経平均225銘柄）

11月は、相場全体の株価が乱高下しやすい傾向にあります。今回は、値動きが激しい相場の中でも特に、株価が下がりやすい傾向にある銘柄をご紹介します。株価が下がりやすい銘柄を事前に知っておくことで、不用意に損失をこうむるリスクを回避できるでしょう。

株価が下がりやすい銘柄をご紹介する前に、11月の相場の日経平均採用銘柄（225銘柄）について、過去の株価データを用いて検証してみました。

◇検証条件

検証対象：日経平均採用銘柄（225銘柄）

検証期間：2000年1月1日～2026年9月30日

1銘柄当たりの投資金額：20万円

買い条件：10月末の寄り付きで買い

売り条件：25日経過後の翌営業日寄り付きで売り

10月末に日経平均採用銘柄（225銘柄）を購入し、25日経過後に売却した場合について検証を行います。仮に、勝率が50％以上で損益がプラスならば、11月は株価が上がりやすい月となります。反対に損益がマイナスであるならば、11月は下がりやすい月だといえるでしょう。

以上のルールで過去のデータを用いて検証した結果は、以下の通りです。

◇検証結果

勝率：58.55％

勝ち数：3,159回

負け数：2,236回

引き分け数：58回

平均損益（円）：4,727円

平均損益（率）：2.36％

平均利益（円）：18,462円

平均利益（率）：9.23％

平均損失（円）：-14,555円

平均損失（率）：-7.28％

合計損益（円）：25,775,241円

合計損益（率）：12,887.82％

合計利益（円）：58,320,831円

合計利益（率）：29,161.17％

合計損失（円）：-32,545,590円

合計損失（率）：-16,273.35％

PF（プロフィット・ファクター）：1.792

平均保持日数：27.77日

以上が、11月の株式市場（日経平均225銘柄）の検証結果です。結果を見てみると、勝率は58.55％、平均損益（率）は+2.36％となっています。勝率が5割を超え、1トレード当たりの平均損益がプラスとなっていることから、11月の日経平均採用銘柄は、上がる傾向があるという結果となりました。

では最後に、11月相場の日経平均採用銘柄（225銘柄）は株価が上がりやすい傾向である中で、株価が下がりやすい傾向にある銘柄をご紹介します。

◆11月の低成績銘柄ランキング

表は、先ほどの日経平均採用銘柄（225銘柄）を対象とした検証において、勝率が低かった銘柄のランキングです。ランキングは勝率が45％以下の銘柄を取り上げてみました。

＜6526＞ソシオネクスト【勝率：25.00％】

＜9107＞川崎汽船【勝率：34.62％】

＜6701＞日本電気【勝率：34.62％】

日経平均採用銘柄（225銘柄）は、11月相場では上がりやすい傾向があるものの、表の銘柄をトレードするのは、11月相場では要注意といえるでしょう。

どの個別銘柄も、株価が上がりやすい月と下がりやすい月があります。今回のような簡単な検証は、11月の投資戦略を考える上での有効な判断材料の1つになるでしょう。

11月は株式市場全体が株価の乱高下がしやすい傾向にありますから、過去の勝率が低い銘柄よりは、成績が良好な銘柄をトレードした方が、よりリスクを抑えられるでしょう。

これらの数字は、あくまでも過去の検証結果であり、将来も同様の結果になるとは限りません。しかし、過去のデータに基づく検証結果は、投資戦略を考える際の参考材料の1つとなるでしょう。皆さんも投資する際には一度検証してみてくださいね。

（このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社および関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします）

文：西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）

国内運用会社にて中小型株式ファンドマネージャー兼アナリストを経て独立。個人投資家に分かりやすく株式投資を伝授すべく、講演や執筆を行う。『夕刊フジ』3年連続 株-1グランプリ グランドチャンピオン。

文＝西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）