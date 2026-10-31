2026／27明治安田J1リーグ第13節が31日に行われ、鹿島アントラーズとセレッソ大阪が対戦した。

試合の均衡が破れたのは14分。鹿島が中央を崩し、最後はエウベルが相手GKとの一対一を制して先制した。さらに22分、コーナーキックから鹿島が追加点。右からのボールを鈴木優磨がヘディングで折り返し、ゴール前に詰めていたエウベルが押し込んだ。

直後、C大阪も反撃。右からルーカス・フェルナンデスが送ったクロスにパブロ・サバックが合わせ、ヘディングシュートをねじ込んだ。

それでも、鹿島は36分に再び点差を広げる。右から鈴木が送ったグラウンダークロスにマテウス・ブエノが合わせ、加入後リーグ戦初ゴールを記録した。

鹿島は70分にC大阪を突き放す4点目。GK起点にロングカウンターを展開し、レオ・セアラの浮き球にアレクサンダル・チャヴリッチが抜け出す。そのままペナルティエリア内まで運んだチャヴリッチは、ループシュートで相手GKとの一対一を制した。

試合はこのまま終了し、鹿島は3試合ぶり白星、C大阪は3試合ぶり黒星で8戦未勝利となった。次節、鹿島は11月7日に敵地でFC東京と、C大阪は同8日に敵地でガンバ大阪と対戦する。

【スコア】

鹿島アントラーズ 4－1 セレッソ大阪

【得点者】

1－0 14分 エウベル（鹿島）

2－0 22分 エウベル（鹿島）

2－1 25分 パブロ・サバック（C大阪）

3－1 36分 マテウス・ブエノ（鹿島）

4－1 70分 アレクサンダル・チャヴリッチ（鹿島）

【ゴール動画】鹿島 vs C大阪