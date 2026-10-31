







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズは31日、西岡剛氏が野手総合コーチに就任することが決まったと発表した。背番号は「78」に決定した。



宮西投手は市立尼崎高、関西学院大を経て、2007年大学生・社会人ドラフト3巡目で日本ハムに入団。



1年目の2008年から2021年まで、14年連続で50試合以上に登板した。2019年には自己最多の43ホールドを記録するなど、日本ハム一筋でブルペンを支えてきた。



NPB通算では歴代4位となる908試合に登板し、38勝42敗13セーブ、防御率2.54。通算424ホールド、462ホールドポイントはいずれも日本記録となっている。



近年は登板数を減らしながらも、2023年から3年連続で30試合以上に登板。今季は自己最少の8試合の登板にとどまり、防御率4.70。プロ入り後初めて、ホールドなしでシーズンを終えた。



来季でプロ20年目を迎える41歳の左腕が、選手と一軍投手コーチの二役を担い、チームを支えることになる。

















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