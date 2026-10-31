ブンデスリーガ第8節が30日に行われ、エルフェアスベルクとマインツが対戦した。

マインツに所属する佐野海舟が開幕から8試合連続で先発出場した一方、川﨑颯太がメンバー外となった勝ち点「10」同士で迎えた試合は、7分にフェリックス・カイデルが直接フリーキックを決めて、エルフェアスベルクが先制した。

さらに、26分にはフランシス・オニェカが左足で追加点を挙げると、45＋1分にはコーナーキックの流れからこぼれ球を拾ったモーリス・クラッテンマッハーにもゴールが生まれ、3点差で前半を折り返した。

その後、90＋1分にはコール・キャンベルが豪快なボレーシュートで4点目となるダメ押しゴールを決めると、90＋3分にはベネディクト・ホラーバッハのゴールでマインツが1点を返したが反撃はここまで。このまま試合は4－1で終了した。なお、佐野は87分までのプレーとなった。

この結果、マインツはリーグ戦では2連敗、公式戦では3連敗となった。次節、エルフェアスベルクは11月7日にドルトムントと、マインツは同日にホームで伊藤洋輝が所属するバイエルンとそれぞれ対戦する。

【スコア】

エルフェアスベルク 4－1 マインツ

【得点者】

1－0 7分 フェリックス・カイデル（エルフェアスベルク）

2－0 26分 フランシス・オニェカ（エルフェアスベルク）

3－0 45＋1分 モーリス・クラッテンマッハー（エルフェアスベルク）

4－0 90＋1分 コール・キャンベル（エルフェアスベルク）

4－1 90＋3分 ベネディクト・ホラーバッハ（マインツ）

【ハイライト動画】佐野海舟が先発出場のマインツが4失点で黒星